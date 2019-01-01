يدخل المارد الأحمر هذه المواجهة الصعبة وهو قادم من فوز على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، وذلك في لقاء الجولة 31 من الدوري المصري، وبهذا الانتصار استعاد الشياطين الحمر الصدارة برصيد 64 نقطة، مساويًا مع بيراميدز بنفس النقاط، فحتى الآن خاض أبناء القلعة الحمراء 28 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقي الهزيمة فى 4 مواجهات..