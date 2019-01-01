يقدم فريق النجوم نتائج غير جيدة إلى حد الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق الاتحاد السكندري وانتهت بخسارته بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلف فريق الجونة صاحب المركز الثامن عشر، واستطاع الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز أن يحقق الانتصار في خمس مباريات، وتعادل في عشر مواجهات وتلقى 15 هزيمة حتي الآن.
يدخل المارد الأحمر هذه المواجهة الصعبة وهو قادم من فوز على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، وذلك في لقاء الجولة 31 من الدوري المصري، وبهذا الانتصار استعاد الشياطين الحمر الصدارة برصيد 64 نقطة، مساويًا مع بيراميدز بنفس النقاط، فحتى الآن خاض أبناء القلعة الحمراء 28 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقي الهزيمة فى 4 مواجهات..