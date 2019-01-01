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النجوم × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النجوم ضد الأهلي في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-05-05T16:25:30Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم محمد الحنفي

2019-05-05T16:24:52Z

يقدم فريق النجوم نتائج غير جيدة إلى حد الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق الاتحاد السكندري وانتهت بخسارته بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلف فريق الجونة صاحب المركز الثامن عشر، واستطاع الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز أن يحقق الانتصار في خمس مباريات، وتعادل في عشر مواجهات وتلقى 15 هزيمة حتي الآن.

2019-05-05T16:24:45Z

يدخل المارد الأحمر هذه المواجهة الصعبة وهو قادم من فوز على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، وذلك في لقاء  الجولة 31 من الدوري المصري، وبهذا الانتصار استعاد الشياطين الحمر الصدارة  برصيد 64 نقطة،  مساويًا مع بيراميدز بنفس النقاط،  فحتى الآن خاض أبناء القلعة الحمراء 28 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقي الهزيمة فى 4 مواجهات..

2019-05-05T16:24:06Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين النجوم والأهلي على ملعب بتروسبورت، في الجولة 29 من الدوري المصري 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال