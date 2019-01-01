التشكيل الرسمي للزمالك
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمود جنش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي / عبدالله جمعة / محمود عبدالعزيز / طارق حامد / يوسف أوباما / إبراهيم حسن / محمود كهربا / عمر السعيد
البدلاء / عماد السيد / حميد أحداد / أحمد سيد زيزو / أيمن حفني / بهاء مجدي / محمد إبراهيم / محمد عبدالغني
سيدخل النجم الساحلي التونسي هذا اللقاء بكل قوة بحثًا عن إحراز هدفين أو أكثر لضمان التأهل إلى نهائي الكونفدرالية وتعويض نتيجة الذهاب، ويأتي الفريق الساحلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 36 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فبعد مرور 18 جولة استطاع النجم الساحلي تحقيق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين فقط.
أنهى الفارس الأبيض مباراة الذهاب بفوز مستحق بهدف دون رد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، أما في الدوري فتراجع الفريق إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد في الجولة 26 من الدوري المصري، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 27 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى ثلاث هزائم.