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المقاولون × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة المقاولون العرب ضد الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-07-24T18:48:48Z

45+1’نهاية الشوط الأول

2019-07-24T18:48:01Z

45’خطأ لصالح محمد طلعت بعد تدخل من محمد هاني في وسط الميدان

2019-07-24T18:47:18Z

44’اللعب يُستأنف الآن

2019-07-24T18:47:04Z

43’دخول الطاقم الطبي لفريق المقاولون لعلاجه

2019-07-24T18:46:38Z

42’سقوط اللاعب محمد مجلي بداعي الإصابة ومحمد هاني يخرج الكرة إلى رمية جانبية للإطمئنان عليه

2019-07-24T18:45:04Z

41’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق رمضان صبحي في إتجاه حسين الشحات داخل المنطقة، لكن تدخل من دفاعات المقاولون وابعاد للكرة خارج المنطقة

2019-07-24T18:44:38Z

40’خمس دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ومازال المارد الأحمر متقدم بهدف دون رد

2019-07-24T18:43:13Z

39’انطلاقة من الجانب الأيمن عن طرؤيق حسين الشحات ثم أرسل كرة عرضية أبعدت من دفاعات المقاولون العرب

2019-07-24T18:40:56Z

38’عرضية مميزة من الجانب الأيسر عن طريق رامي ربيعة إلى داخل المنطقة إرتقى لها وليد أزارو ثم حولها برأسية قوية مرت بجانب القائم الأيسر

2019-07-24T18:39:46Z

37’خطأ لصالح رمضان صبحي في الجانب الأيسر بعد تدخل من لويس إدواردو استحق عليه بطاقة صفراء

2019-07-24T18:39:09Z

36’انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق رمضان صبحي ثم توغل لداخل المنطقة، لكن طالت الكرة من بين أقدامه ووصلت إلى أيو السعود

2019-07-24T18:38:30Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم للمارد الأحمر بهدف دون رد

2019-07-24T18:37:03Z

34’انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق سيف الدين الجزيري في محاولة لإختراق دفاعات الأهلي، لكن تدخل رائع من رامي ربيعة الذي أبعد الكرة إلى رمية جانبية

2019-07-24T18:34:47Z

33’اووووووووووووووه... أبو السعود يتألق وينقذ فرصة هدف ثاني للأهلي

2019-07-24T18:33:31Z

32’ركنية من الجانب الأيسر نفذها علي معلول لداخل المنطقة قابلها وليد أزارو برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-07-24T18:33:04Z

31’عرضية من داخل يسار المنطقة عن طريق وليد أزاروإصطدمت بفاروقا وتحولت إلى ركنية

2019-07-24T18:32:36Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للأهلي بهدف دون رد

2019-07-24T18:31:47Z

29’خطأ لصالح سيف الدين الجزيري في منتصف اليمدان بعد تدخل من رامي ربيعة

2019-07-24T18:30:47Z

28’خطأ لصالح محمد سوستة بعد تدخل من وليد سليمان

2019-07-24T18:30:30Z

27’تصويبة عن طريق حسين الشحات من داخل يمين المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-07-24T18:30:10Z

26’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان

علي معلول يفتتح التسجيل للأهلي

2019-07-24T18:27:56Z

ويُقرب المارد الأحمر من درع الدوري

24’الهدف جاء بعد كرة ثابتة نفذها وليد سليمان قوية إصطدمت بالحائط البشري ثم وصل أمام علي معلول داخل المنطقة سددها من لمسة واحدة سكنت على يسار محمود أبو السعود

2019-07-24T18:27:15Z

23’جوووووووووووووووووووول... والهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق علي معلول

2019-07-24T18:26:46Z

22’خطأ لصالح حسين الشحات من مكان مميز من على حدود المنطقة بعد تدخل من محمد سمير

2019-07-24T18:24:49Z

21’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق وليد سليمان في لداخل المنطقة مررها حسن الشامي بالصدر بكل ثقة إلى حارسه أبو السعود

2019-07-24T18:24:23Z

21’كرة ثابتة نفذها وليد سليمان مقوسة لداخل المنطقة تُبعد من دفاعات المقاولون

2019-07-24T18:21:34Z

20’خطأ لصالح علي معلول في الجهة اليسرى بالقرب من المنطقة بعد تدخل من عبد العزيز موسى

2019-07-24T18:21:27Z

19’المباراة تُستأنف الآن

2019-07-24T18:20:51Z

18’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-07-24T18:20:38Z

17’سقوط عبد العزيز موسى بداعي الإصابة

2019-07-24T18:19:53Z

16’عرضية أرضية مميزة من حسين الشحات من داخل يمين المنطقة في إتجاه رمضان صبحي، لكن أبعدت من أمامه من عبد العزيز موسى

2019-07-24T18:19:35Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-07-24T18:18:35Z

14’خطأ لصالح محمد هاني في الجهة اليمنى بالقرب من المنطقة بعد تدخل من حسن الشامي

2019-07-24T18:17:09Z

13’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد هاني لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-07-24T18:13:33Z

12’خطأ لصالح رمضان صبحي بعد تدخل من  محمد سوستة في منتصف الميدان

2019-07-24T18:13:15Z

11’خطأ لصالح عبد العزيز موسى بعد تدخل من رمضان صبحي في منتصف الميدان

2019-07-24T18:12:59Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-24T18:12:44Z

9’تصويبة من خارج المنطقة عن طريق حسين الشحات مرت بمحازاة القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

2019-07-24T18:11:15Z

8’عمرو السولية أرسل كرة عرضية من داخل يسار المنطقة أبعدت من الحارس محمود أبو السعود بشكل رائع

2019-07-24T18:10:48Z

7’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق رمضان صبحي إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى رمية جانبية

2019-07-24T18:09:04Z

6’بينية عن طريق وليد سليمان في إتجاه رمضان صبحي المنطلق في الجانب الأيسر، لكن تدخل من فاروقا الذي أبعد الكرة ببراعة

2019-07-24T18:08:31Z

5’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد هاني إلى داخل المنطقة سددها وليد أزارو من لمسة واحدة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-07-24T18:07:12Z

4’انحصار للعب في وسط الميدان وتراجع من لاعبي المقاولون 

2019-07-24T18:06:48Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان

2019-07-24T18:03:23Z

2’المقاولون العرب بالزي الأصفر والأسود على اليسار والأهلي بالزي الأحمر والأبيض على اليمين

2019-07-24T18:02:59Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل الأهلي

2019-07-24T17:20:22Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشناوي / محمد هاني / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / حمدي فتحي / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / رمضان صبحي / وليد أزارو

 

تشكيل المقاولون

2019-07-24T17:18:21Z

يبدأ المدرب عماد النحاس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد أبو السعود / عبد العزيز موسى / فاروقا نور الدين / محمد سمير / حسن الشامي / أحمد الشيمي / محمد سوستة / محمد مجلي / لويس إدواردو / سيف الدين الجزيري / محمد طلعت 

2019-07-24T17:15:01Z

صافرة الحكم محمد معروف تدير اللقاء

2019-07-24T17:14:54Z

يقدم فريق المقاولون العرب موسمًا جيدًا حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بتروجيت، وانتهت بالتعادل السلبي يدون أهداف، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة خلف المصري صاحب المركز الرابع، ومنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 32 مباراة، حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل فى 9 وخسر في 11 لقاء.

2019-07-24T17:14:41Z

يدخل الشياطين الحُمر هذا اللقاء بكل قوة بحثًا عن تحقيق الفوز والتتويج رسميًا ببطولة الدوري دون النظر لنتائج الزمالك، وتعادل الفريق في آخر مبارياته أمام الإسماعيلي بهدف لمثله، وبالرغم من هذا التعادل ظل المارد الأحمر على صدارة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 32 جولة، استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 4 هزائم.

2019-07-24T17:08:21Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف ملعب برج العرب مباراة تجمع بين المقاولون والأهلي، في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.