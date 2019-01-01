علي معلول يفتتح التسجيل للأهلي
ويُقرب المارد الأحمر من درع الدوري24’الهدف جاء بعد كرة ثابتة نفذها وليد سليمان قوية إصطدمت بالحائط البشري ثم وصل أمام علي معلول داخل المنطقة سددها من لمسة واحدة سكنت على يسار محمود أبو السعود
تشكيل الأهلي
يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد الشناوي / محمد هاني / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / حمدي فتحي / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / رمضان صبحي / وليد أزارو
تشكيل فريقنا لمباراة اليوم 🦅 pic.twitter.com/wWwRC5X65N— النادي الأهلي (@AlAhly) July 24, 2019
تشكيل المقاولون
يبدأ المدرب عماد النحاس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منمحمد أبو السعود / عبد العزيز موسى / فاروقا نور الدين / محمد سمير / حسن الشامي / أحمد الشيمي / محمد سوستة / محمد مجلي / لويس إدواردو / سيف الدين الجزيري / محمد طلعت
يقدم فريق المقاولون العرب موسمًا جيدًا حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بتروجيت، وانتهت بالتعادل السلبي يدون أهداف، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة خلف المصري صاحب المركز الرابع، ومنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 32 مباراة، حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل فى 9 وخسر في 11 لقاء.
يدخل الشياطين الحُمر هذا اللقاء بكل قوة بحثًا عن تحقيق الفوز والتتويج رسميًا ببطولة الدوري دون النظر لنتائج الزمالك، وتعادل الفريق في آخر مبارياته أمام الإسماعيلي بهدف لمثله، وبالرغم من هذا التعادل ظل المارد الأحمر على صدارة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 32 جولة، استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 4 هزائم.
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف ملعب برج العرب مباراة تجمع بين المقاولون والأهلي، في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.