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جماهير المغرب تزين استاد السلام
جماهير #أُسُود_الأطلس تُزين ستاد السلام، كنبغي تلك المناظر بزّاف! ❤️#المغرب_ناميبيا #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/DQvOu6tFw0— CAF - عربي (@caf_online_AR) June 23, 2019
تشكيل نامبيا
يبدأ المدب ريكاردو مانيتي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
لوبد كازوبا / لاري هوريب / رايان هاناموب / دينزيل هوسيب / ريان نيامبا / بيتروس شيتيمبي / ديون هوتو / مانفريد ستارك / رونالد كينجيري / أيسالوم ليمبوندي / بيتر شالوليلي
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #MARNAM #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/YPREM48aKm— CAF - عربي (@caf_online_AR) June 23, 2019
تشكيل المغرب
يبدأ المدرب هيرفي رينار بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
ياسين بونو / نبيل درار / مهدي بنعطية / غانم سايس / أشرف حكيمي / الهدق بوربيعة / يوسف آسيت بن ناصر / نور الدين أمرابط / مبارك بوصوفة / حكيم زياش / يوسف النصيري
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #MARNAM #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/YPREM48aKm— CAF - عربي (@caf_online_AR) June 23, 2019
تأهل منتخب ناميبيا إلى النهائيات الأفريقية، وذلك للمرة الثالثة فى تاريخه بعد احتلال وصافة المجموعة الحادية عشر برصيد 8 نقاط خلف منتخب غينيا بيساو الذي تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، رفقة منتخب موزمبيق وزامبيا، بعد أن حقق الفوز في مبارتان وتعادل مثلهما وتلقي الهزيمة فى لقائين.
يدخل أسود الأطلس هذا اللقاء وهم قادمون من خسارة على ملعبهم فى المباراة الودية أمام زامبيا (3-2)، وذلك في آخر تحضيرات الفريق الودية الخاصة ببطولة إفريقيا، وكان قد تأهل المنتخب المغربي رسميًا إلى نهائيات البطولة، بعد تصدرهم للمجموعة الثانية برصيد 11نقطة، يذكر أن أبناء هيرفي رينارد في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من كوت ديفوار وناميبيا وجنوب أفريقيا.