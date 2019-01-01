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المغرب × نامبيا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة المغرب ضد نامبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019

محدث
التعليقات()

2019-06-23T14:30:58Z

4’نور الدين أمربط أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-06-23T14:30:39Z

3’البداية مع منتخب أسود الأطلس بتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-06-23T14:30:01Z

2’منتخب المغرب بالزي الأحمر والأخضر على اليمين ومنتخب نامبيا بالزي الأبيض الكامل على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-06-23T14:29:33Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-06-23T14:26:27Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب، والسلام الوطني للفريقين

تشكيل نامبيا

2019-06-23T14:17:03Z

يبدأ المدب ريكاردو مانيتي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

لوبد كازوبا / لاري هوريب / رايان هاناموب / دينزيل هوسيب / ريان نيامبا / بيتروس شيتيمبي / ديون هوتو / مانفريد ستارك / رونالد كينجيري / أيسالوم ليمبوندي / بيتر شالوليلي

 

تشكيل المغرب

2019-06-23T14:15:05Z

يبدأ المدرب هيرفي رينار بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

ياسين بونو / نبيل درار / مهدي بنعطية / غانم سايس / أشرف حكيمي / الهدق بوربيعة / يوسف آسيت بن ناصر / نور الدين أمرابط / مبارك بوصوفة / حكيم زياش / يوسف النصيري

 

2019-06-23T14:14:24Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الرواندي لويس حكيزيمانا، 

2019-06-23T14:12:50Z

تأهل منتخب ناميبيا إلى النهائيات الأفريقية، وذلك للمرة الثالثة فى تاريخه  بعد احتلال وصافة المجموعة الحادية عشر برصيد 8 نقاط خلف منتخب غينيا بيساو الذي تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، رفقة منتخب موزمبيق وزامبيا، بعد أن حقق الفوز في مبارتان وتعادل مثلهما وتلقي الهزيمة فى لقائين.

2019-06-23T14:12:27Z

يدخل أسود الأطلس هذا اللقاء وهم قادمون من خسارة على ملعبهم فى المباراة الودية أمام زامبيا (3-2)، وذلك في آخر تحضيرات الفريق الودية الخاصة ببطولة إفريقيا، وكان قد تأهل المنتخب المغربي رسميًا إلى نهائيات البطولة، بعد تصدرهم للمجموعة الثانية برصيد 11نقطة، يذكر أن أبناء هيرفي رينارد في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من كوت ديفوار وناميبيا وجنوب أفريقيا.

2019-06-23T14:08:04Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد السلم مباراة تجمع بين منتخب المغرب ومنتخب نامبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.