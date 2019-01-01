جواد يانيق يسجل الهدف الأول لمنتخب المغرب
وصف الهدف21’ الهدف جاء بعد ركنية نفذها فيصل فجر لداخل المنطقة يرتقي لها جواد يانيق برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح
على الجانب الآخر خاض المنتخب الليبي أيضاً مباراة ودية ضد منتخب النيجر، واستطاع أن ينتصر فيها بهدفين دون رد، وكان من المُقرر إقامة مباراة ودية أخرى ضد المنتخب العراقي ولكن تم إلغاء المباراة، ويقدم منتخب ليبيا مستوى جيد في الآونة الآخيرة لذا فمن المتوقع أن نُشاهد مباراة قوية من جانب المنتخبين.
خاض منتخب أسود الأطلس مباراة ودية في التوقف الأخير وكانت أمام النيجر، واستطاعوا الفوز في هذا اللقاء بهدف دون رد، وكان قد خاض أيضاً مباراة ودية مع منتخب بوركينا فاسو والتي هُزموا فيها بهدف دون رد على ملعب استاد مراكش الدولي، ولكنها لم تكن تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش، بل كانت تحت قيادة المدرب هيرفي رينار الذي انتقل إلى تدريب المنتخب السعودي.