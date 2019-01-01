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المغرب × ليبيا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث المباراة الودية بين منتخب المغرب ضد منتخب ليبيا، على الملعب الشرفي بوجدة

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Getty

جواد يانيق يسجل الهدف الأول لمنتخب المغرب

2019-10-11T18:22:24Z

وصف الهدف

21’ الهدف جاء بعد ركنية نفذها فيصل فجر لداخل المنطقة يرتقي لها جواد يانيق برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح 

2019-10-11T18:21:47Z

20’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،،،،، الهدف الأول للمنتخب المغربي عن طريق جواد ياميق 

2019-10-11T18:19:34Z

18’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق حمد الترهوني لكنها مرت على حافة القائم الايسر بقليل

2019-10-11T18:17:23Z

17’ خطأ لصالح المنتخب المغربي من خارج المنطقة تنفذ بعرضية من فيصل فجر لكنها مرت من الجميع لتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-10-11T18:16:28Z

16’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق حمدوالهوني تلقاها مؤيد اللافي بتسديدة قوية بين أحضان الحارس ياسين بونو

2019-10-11T18:16:02Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة والتعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-10-11T18:15:28Z

14’ تنفيذ الركنية بعرضية من امين حارث لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-10-11T18:14:19Z

13’ تنفيذ الخطأ من فيصل فجر بعرضية على القائم الثاني لكن ابعدها المدافع الليبي سند الورفلي

2019-10-11T18:13:22Z

10’ إنطلاقة من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى لكن تدخل قوي من ناجي درا والحكم يشير بخطأ من يمين المنطقة 

2019-10-11T18:12:05Z

9’ تنفيذ الخطأ من فيصل فجر بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن بقليل 

2019-10-11T18:11:22Z

8’ خطأ لصالح المنتخب المغربي بعد تدخل قوي من معتصم المصراتي على فيصل فجر

2019-10-11T18:10:10Z

8’ محاولة التوغل من احمد بن علي لداخل المنطقة وتسديدة غير متقنة مرت من محمد الترهوني مهاجم المنتخب اللليبي تمر اعلي القائم 

2019-10-11T18:07:17Z

6’ تنفيذ الركنية بسلسلة من التمريرات تنتهي بعرضية من الجهة اليمنى تصل سهلة بين أحضان الحارس 

2019-10-11T18:06:43Z

4’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق أحمد بن علي ابعدها الدفاع إلى ركنية من قلب المنطقة 

2019-10-11T18:05:24Z

3’ تمريرة من أحمد بن علي فى إتجاه أنيس السلتو على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-10-11T18:04:25Z

2’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي المنتخب المغربي 

2019-10-11T18:01:56Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

2019-10-11T02:03:00Z

على الجانب الآخر خاض المنتخب الليبي أيضاً مباراة ودية ضد منتخب النيجر، واستطاع أن ينتصر فيها بهدفين دون رد، وكان من المُقرر إقامة مباراة ودية أخرى ضد المنتخب العراقي ولكن تم إلغاء المباراة، ويقدم منتخب ليبيا مستوى جيد في الآونة الآخيرة لذا فمن المتوقع أن نُشاهد مباراة قوية من جانب المنتخبين.

2019-10-11T02:02:45Z

خاض منتخب أسود الأطلس مباراة ودية في التوقف الأخير وكانت أمام النيجر، واستطاعوا الفوز في هذا اللقاء بهدف دون رد، وكان قد خاض أيضاً مباراة ودية مع منتخب بوركينا فاسو والتي هُزموا فيها بهدف دون رد على ملعب استاد مراكش الدولي، ولكنها لم تكن تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش، بل كانت تحت قيادة المدرب هيرفي رينار الذي انتقل إلى تدريب المنتخب السعودي.

2019-10-11T02:02:33Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يفتح الملعب الشرفي بوجدة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين المغرب وليبيا، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية،  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.