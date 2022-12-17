مباشرالمغرب وكرواتيا: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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أوووووه ! تسديدة قوية من مودريتش ويتألق بونو فى ابعدها25" تسديدة قوية من لوكا مودريتش من على حدود المنطقة تصدى لها بونو على مرتين وابعدها من امام بيريسيتش
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21" تمريرات قصيرة متبادلة بين رفقاء زياش فى منتصف الميدان
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أووووووووه، رأسية خطيرة من كراماريتش
18" إيفان بيريسيتش يرسل عرضية من الجهة اليسرى تلقاها كراماريتش برأسية قوية أمسكها بونو بثبات
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15" ربع ساعة أولى نارية مرت من زمن الشوط الأول و التعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لهدف
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13" تسديدة قوية عن طريق يوسيب ستانشيتش مرت اعلى مرمى الحارس ياسين بونو
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جوووووووووووووووووووول، أشرف داري يسجل التعادل للمنتخب المغربي
10" جوووووووووووووووووووول، أشرف داري يسجل التعادل للمنتخب المغربي بعد عرضية من حكيم زياش باعدها الدفاع بالخطأ لترتد لأشرف داري الذي سددها برأسية رائعة فى المرمى
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جوووووووووووووووول، جوارديول يسجل الهدف الأول لكرواتيا
7" ركلة حرة للمنتخب الكرواتي نفذها لوكا مودريتش بعرضية لداخل المنطقة تلقاها ومررها إيفان بيريسيتش برأسية أمام جوارديول الذي سسدها براسية رائعة فى مرمى ياسين بونو
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5" ضغط قوي من المنتخب الكرواتي وسط أرتباك من مدافعي أسود الأطلس
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3" ركنية أولى فى المباراة للمنتخب الكرواتي تنفذ بعرضية من لوفروماير لكن ابعدها ياسين بونو من أمام الجميع
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
- -والآن يعزف النشيد الوطني للمنتخبين قبل انطلاق هذه القمة
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تشكيل كرواتيا ضد المغرب
يبدأ منتخب كرواتيا بقيادة المدرب زلاتكو داليتش بالرسم الأتي
الخطة 3-5-2
دومينيك ليفاكوفيتش
جوشكو جفارديول - جوزيب شاتالو - جوزيب ستانيستش
إيفان بيريسيتش - ماتيو كوفاسيتش - لوكا مودريتش - لوفروماير - ميسلاف أورسيتش
أندري كرامارتش - ماركو لافايا
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تشكيل المغرب ضد كرواتيا
يبدا منتخب المغرب بقيادة المدرب وليد الركراكي بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
ياسين بونو
أشرف حكيمي - أشرف داري - جواد الياميق
يحيى عطية الله - بلال الخنوس - سفيان أمرابط
عبدالحميد صابري - يوسف النصيري - حكيم زياش
- -منتخب المغرب قد خسر في مباراة الدور نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية بهدفين نظيفين، فيما خسر منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين في نفس الدور بثلاثية نظيفة،
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مساء الخير سيداتي و سادتي و مرحبا بكم في البث المباشر الكتابي لمبارة تحديد المركز الثالث والرابع من كأس العالم 2022 بين المغرب وكروتيا، على استاد خليفة الدولي