36" مرتدة للمنتخب الفرنسي وتمريرة تصل إلى مبابي ثم سددها الفرنسي لكن ابعدها الدفاع من على خط المرمى لتصل داخل المنطقة امام المرمى الخالي ليسددها جيرو اعلى المرمى