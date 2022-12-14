55" المنتخب المغربي يضغط بقوة فى هذه الاثناء من أجل تسجيل هدف اتعادل
مباشرالمغرب ضد فرنسا: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
- -
- -
54" يحيى عطية يتوغل داخل يسار المنطقة ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع من امام يوسف النصيري
- -
50" مبابي يتوغل من الجهة اليسري وتدخل رائع من سفيان أمرابط واستخلصها بنجاح
- -
49" تمريرة ثنائية رائعة بين زياش وحكيمي انهاها الأخير بعرضية لكن ابعدها الدفاع بنجاح
- -
48" تمريرة رائعة من جريزمان فى اتجاه مبابي لكن خروج رائع من بونو وامسكها بثبات
- -
التبديل الثاني للمنتخب المغربي
46" دخول يحيى عطية الله وخروج نصير مزراوي
- -
46" بداية الشوط الثاني
- -
45+3" نهاية الشوط الأول من النصف النهائي الثاني، و النتيجة تشير لتقدم المنتخب الفرنسي 1ـ0
- -
45" الحكم أضاف 3 دقائق وقت بدل ضائع
- -
أوووووووووووووووووووووه فرصة للمنتخب المغربي، ومقصية رائعة لجواد الياميق
44" ركنية نفذها حكيم زياش بعرضية لداخل المنطقة ترتد لجواد الياميق ليسددها بمقصية رائعة ابعدها لوريس بصعوبة
- -
40" ركنية نفذها انطوان جريزمان بعرضية على القائم القريب تلقاها رافاييل فاران بتسديدة مرت بجوار القائم الايسر لبونو
- -
37" جواد الياميق ابعد كرة خطيرة من امام جريزمان
- -
أووووووووووه، ماذا أهدرت ياجيرو
36" مرتدة للمنتخب الفرنسي وتمريرة تصل إلى مبابي ثم سددها الفرنسي لكن ابعدها الدفاع من على خط المرمى لتصل داخل المنطقة امام المرمى الخالي ليسددها جيرو اعلى المرمى
- -
33" ركنية للمنتخب الفرنسي نفذها جريزمان بعرضية ابعدها الدفاع لترتد لبوفانا الذي سددها بعيدة عن مرمى بونو
- -30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتقدم للمنتخب الفرنسي على حساب المغرب بهدف مقابل لاشئ
- -
26" بطاقة صفراء من نصيب سفيان بوفال بعد تدخل قوي على قدم ثبو هيرنانديز
- -
25" هدوء نسبي فى مجريات المباراة وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان
- -
التبديل الأول لمنتخب المغرب "إضطراريا".21" خروج القائد رومان سايس بسبب الإصابة ويدخل في مكانه سليم أملاح
- -
أوووووووووووووووه، جيرووو يسدد كرة قوية
17" تسديدة قوية من جيرو من داخل يسار المنطقة لكنها اصطدمت فى القائم وتحولت لضربة مرمى
- -
14" ركلة حرة للمنتخب المغربي نفذها حكيم زياش بعرضية داخل المنطقة لكن الدفاع ابعدها ومرت بدون خطورة
- -
أوووووووووووووووووووووووه أوناحي يطلق تسديدة قوية10" أوناحي ينطلق من على حدود المنطقة ثم يسدد كرة قوية ابعدها هو جولوريس ببراعة
- -
9" محاولة التوغل من كيليان مبابي لكن الدفاع المغربي نجح فى استخلاص الكرة
- -
8" بداية قوية من رفقاء مبابي وضغط قوي على دفاعات أسود الأطلس
- -
جووووووووول،، تيو هيرنانديز يفتتحل التسجيل للمنتخب الفرنسي
5" عرضية من انطوان جريزمان من جاخل يمين المنطقة تلقاها مبابي وسددها تصطدم فى الدفاع وترتد لثيو هيرنانديز الذي سسدها فى المرمى بنجاح
- -
2" هجمة أولى للمنتخب المغربي، وانطلاقة من سقيان أمرابط لكن تدخل الدفاع سريعا وابعدها لرمية تماس
- -1" وأصدر حكم اللقاء، المكسيكي سيزار أرتورو راموس، صافرة انطلاق المباراة، وسط أجواء حماسية داخل الملعب.
- -دخول اللاعبين لأرضية الملعب وعزف النشيدين الوطنيين.
- -
تشكيل فرنسا
يبدأ منتخب فرنسا بقيادة المدرب ديدييه ديشامب بالرسم الأتي
الخطة 4-2-3-1
هوجو لوريس
جول كوندي - رافاييل فاران - إبراهيما كوناتي - ثيو هيرنانديز -
أوريليان تشواميني - يوسف فوفانا
أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي
أوليفيه جيرو
- -
تشكيل المغرب
يبدأ وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب المباراة بالتشكيل التالي:
الخطة 5-4-1
ياسين بونو
أشرف حكيمي - جواد الياميق - نايف أكرم - رومان سايس - نصير مزراوي
حكيم زياش - عز الدين أوناحي - سفيان أمرابط - سفيان بوفال
يوسف نصيري
- -
أما منتخب فرنسا، فواصل حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم بنجاح منقطع النظير حتى الآن، بعدما حقق الفوز على منتخب إنجلترا بهدفين لهدف واحد، ليحجز رفاق كيليان مبابي مقاعد نصف النهائي.
- -
منتخب المغرب نجح في مواصلة مشواره في مونديال قطر، وتمكن من الوصول إلى المربع الذهبي بإقصاء منتخب البرتغال، بعد الفوز على رفاق رونالدو بهدف دون رد في ربع النهائي بعد مباراة مثيرة.
- -
سيكون استاد "البيت" على موعد مع تاريخ جديد تكتبه كرة القدم العربية في منافسات المونديال، حين يستضيف مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.
- -
مساء الخير سيداتي و سادتي و مرحبا بكم في تغطية البث المباشر المقدم لكم من جول.