التبديل الرابع فى صفوف منتخب المغرب
إينوك مويبو يسجل الهدف الثالث منتخب زامبيا
وصف الهدف73’ الهدف جاء بعد تسديدة قوية أرضية من على حدود المنطقة عن طريق إينوك مويبو مرت على يمين الحارس بونو
التبديل الثالث فى صفوف المنتخب المغربي
بطاقة صفراء من نصيب إينوك مويبو
حكيم زياش يسجل الهدف الثاني لمنتخب المغرب
وصف الهدف55’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية من حكيم زياش على يمين المرمي للحارس آلان تشيبوي
ركلة جزااااااااء للمنتخب المغربي
التبديل الثاني فى صفوف منتخب المغرب
التبديل الأول فى صفوف منتخب المغرب
المنتخب الزامبي يسجل الهدف الثاني
وصف الهدف44’ الهدف جاء بعد رمية تماس للمنتخب الزامبي تنفذ بتمريرة إلى باستون داكا داخل يمين المنطقة ليمررها إلى كانجوا فى منتصف المنطقة ليسددها فى المرمي وتسكن الشباك بنجاح
التبديل الأول فى صفوف منتخب زامبيا
حكيم زياش يسجل الهدف الأول لمنتخب المغرب
وصف الهدف24’ الهدف جاء بعد تسديدة قوية من حكيم زياش من على حدود المنطقة تصدي لها الحارس لكنها سكنت الشباك بنجاح
موسندا موابي يسجل الهدف الاول لمنتخب زامبيا
وصف الهدف3’ الهدف جاء بعد مرتدة سريعة للمنتخب الزامبي عن طريق باستون داكا من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية تصطدم فى الدفاع وترتد فى جسد موابي وتسكن الشباك
على الجانب الآخر منتخب زامبيا الذي أوقعته قرعة التصفيات في المجموعة الحادية عشر، لم ينجح في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا، بعدما احتلوا المركز الأخير برصيد 7 نقاط، مما سمح للمنختب الغيني لخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا رفقة منتخب نامبيا بعد أن تأهلوا عن المركز الثاني برصيد 8 نقاط.
خاض منتخب أسود الأطلس ثاني مباراة ودية له في التوقف الأخير وكانت أمام الأرجنتين، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد، والثانية امام جامبيا وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد،أما عن كأس الأمم الإفريقية فكان قد حسم المنتخب المغربي التأهل رسميًا لنهائيات أمم إفريقيا والتي ستقام في مصر الشهر الجاري، بعدما جمعوا 11 نقاط من 6 جولات، بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادلو في إثنين وتلقوا هزيمة واحدة.