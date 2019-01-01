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المغرب × جامبيا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة المغرب جامبيا في إطار تحضيرات المنتخب لكأس الأمم الإفريقية 2019

محدث
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Getty Images

2019-06-11T21:18:52Z

على الجانب الآخر منتخب جامبيا الذي أوقعته قرعة التصفيات في المجموعة الرابعة، لم ينجح في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا، بعدما احتلوا المركز الأخير برصيد 5 نقاط، مما سمح للمنختب البنيني لخطف بطاقة التأهل الثانية إلى نهائيات أمم إفريقيا رفقة محاربو الصحراء بعد أن تأهلوا عن المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

2019-06-11T21:18:09Z

خاض منتخب أسود الأطلس ودية واحدة في التوقف الأخير كانت أمام الأرجنتين، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد، أمام عن كأس الأمم الإفريقية فكان قد حسم المنتخب المغربي التأهل رسميًا لنهائيات أمم إفريقيا والتي ستقام في مصر الشهر الجاري، بعدما جمعوا 11 نقاط من 6 جولات، بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادلو في إثنين وتلقوا هزيمة واحدة.

2019-06-11T21:17:01Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث فتح ملعب مراكش أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين المغرب وجامبيا، وذلك في مباراة ودية إستعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.