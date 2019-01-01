خاض منتخب أسود الأطلس ودية واحدة في التوقف الأخير كانت أمام الأرجنتين، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد، أمام عن كأس الأمم الإفريقية فكان قد حسم المنتخب المغربي التأهل رسميًا لنهائيات أمم إفريقيا والتي ستقام في مصر الشهر الجاري، بعدما جمعوا 11 نقاط من 6 جولات، بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادلو في إثنين وتلقوا هزيمة واحدة.