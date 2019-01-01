حقق أسود الأطلس العلامة الكاملة فى كأس الأمم الإفريقية بعد تحقيق فوز صعب على حساب منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وكان المنتخب المغربي قد حقق الفوز أمام منتخب ناميبيا بهدف دون رد في افتتاح مشواره في البطولة الإفريقية، وفى الجولة الثانية حقق فوز صعب على المنتخب الإفواري ليضمن تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة، وبهذه النتيجة تأهل رفقاء حكيم زياش للدور ثمن النهائي، وأصبحوا على صدارة المجموعة الرابعة.