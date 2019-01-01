الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
البداية | حكم مباراة #MARBEN يطلق صافرة البداية. تابعونا! #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/xYt0BA2xIY— CAF - عربي (@caf_online_AR) ٥ يوليو ٢٠١٩
طالع التشكيل الرسمي للفريقين
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #MARBEN #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/NrnuxA8lPr— CAF - عربي (@caf_online_AR) ٥ يوليو ٢٠١٩
التشكيل الرسمي لمنتخب بنين
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
ساتورنين ألاجبي / مويس أديليو / خالد أدينون / أوليفير فيردون / ماما سيبوي / ستيفان سيسينيون / جوردان أديوت / إيمانويل إيمورو / جوديل دوسو / سيبايو سوكو / مايكل بوتي
البدلاء / شريف ديني كاكبو / فابين فارنولي / دافيد ديجلا / ديفيد كيكي / ديسير سيجبي أذانكبو / جونيور سالومون / رودريجو كوسي / رودريجو فاسينو / عناني تيدجاني سيسي دالميدا
التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
ياسين بونو / نبيل درار / مروان دا كوستا / غانم سايس / أشرف حكيمي / كريم الأحمدي / مبارك بوصوفة / نور الدين أمرابط / حكيم زياش / يونس بلهندة / يوسف نصيري
البدلاء / منير المحمدي / أحمد التغناوتي / فيصل فجر / المهدي بوربيعة / أسامة إدريسي / سفيان بوفال / يوسف آيت بن ناصر / مهدي بنعطية / خالد بوطيب / يونس عبدالحميد / نصير مزراوي
يدخل منتخب بنين فى المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فحتى الآن خاض الفريق ثلاث مباريات في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، لن ينجح المنتخب البينيني في تحقيق الفوز فى أي مباراة وانتهت جميعاً بالتعادل، ويضمن تأهله رسمياً إلى دور الـ16 ضمن أحسن 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث
حقق أسود الأطلس العلامة الكاملة فى كأس الأمم الإفريقية بعد تحقيق فوز صعب على حساب منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وكان المنتخب المغربي قد حقق الفوز أمام منتخب ناميبيا بهدف دون رد في افتتاح مشواره في البطولة الإفريقية، وفى الجولة الثانية حقق فوز صعب على المنتخب الإفواري ليضمن تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة، وبهذه النتيجة تأهل رفقاء حكيم زياش للدور ثمن النهائي، وأصبحوا على صدارة المجموعة الرابعة.