14' النقاز ينطلق بالكرة في اليمين ثم يمررها لأوباما الذي يعيدها له على يمين منطقة الجزاء، لكن النقاز يترك الكرة ويخرج من الملعب مباشرةً دون توقف الكرة لتلقي العلاج