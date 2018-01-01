التبديل الأول للزمالك
'١٧ التبديل الأول للزمالك— Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 23, 2018
خروج حمدي النقاز و نزول حازم إمام pic.twitter.com/9fvhg8Ckte
بداية المباراة
تشكيل الزمالك
جروس يشارك بجزء كبير من تشكيلته الأساسية رغم ضمان التأهل
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (عماد السيد / حمدي النقاز ، محمود علاء ، محمد عبد الغني ، عبد الله جمعة / محمد إبراهيم ، فرجاني ساسي / إبراهيم حسن ، يوسف أوباما ، محمود كهربا / كابونجو كاسونجو).
تشكيل الزمالك لمباراة القطن التشادي بالكونفدرالية الأفريقية. 📝⚽️ pic.twitter.com/2gd8J5BrWm— Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 23, 2018
البدلاء: (عمر صلاح ، مصطفى فتحي ، حازم إمام ، بهاء مجدي ، أحمد مدبولي ، أحمد فتوح ، عمر السعيد).
يستضيف اللقاء استاد أومنيسبورت إدريس محمد أويا، والصافرة للحكم بينفينو سينكو.
لم يقدم فريق القطن التشادي المردود الطيب أمام الفريق الأبيض، وطوال الـ90 دقيقة لم يستطع الفريق احراز أي هدف في شباك الحارس محمود جنش، وسيدخل الفريق هذا اللقاء على أمل تقديم عرض وأداء أفضل من مباراة الذهاب.
يدخل الفارس الأبيض هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على حساب نظيره التشادي بسباعية نظيفة، وذلك في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على ملعب بتروسبورت، وبهذه النتيجة الكبيرة ضمن أبناء ميت عقبة بطاقة التأهل لدرو الـ16 من البطولة الإفريقية قبل السفر إلى تشاد لملاقاة نفس الفريق.