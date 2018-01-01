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القطن التشادي × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك ضد القطن التشادي في إياب دور الـ32 من كأس الاتحاد الإفريقي 2018-19

محدث
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الزمالك

2018-12-23T14:31:33Z

34' أبانجا ينفذ الركنية بعرضية إلى عمق المنطقة تُقابل برأسية تعبر بعيدة إلى ضربة مرمى

2018-12-23T14:30:54Z

33' أبانجا ينطلق بالكرة في اليسار فيقابله محمد عبد الغني ويبعد الكرة لركنية من على يمين المرمى

2018-12-23T14:29:46Z

32' تدوير الكرة بين لاعبي الزمالك متواصل في هذه الأثناء، وتراجع للقطن

2018-12-23T14:27:41Z

30' طولية أمامية راااااااائعة تصل لحازم إمام في يمين منطقة الجزاء، فيروضها ثم يرسل عرضية أرضية يعترضها الدفاع ويبعدها

2018-12-23T14:27:17Z

28' تمريرات فصيرة بين لاعبي الزمالك في الخلف، وضغط على حامل الكرة من القطن التشادي

2018-12-23T14:24:09Z

26' وكأن الزمالك يرفض اللعب في هذه الأثناء، ففريق القطن يستحوذ على الكرة في مناطق الفارس الأبيض وسط مشاهدة من أبناء مدرسة الفن والهندسة

2018-12-23T14:21:43Z

24' بينية راااااااااائعة للقطن تبحث عن محمد أدا في يسار منطقة الجزاء، ينطلق لها حازم إمام ويبعد الكرة من على قدمه

2018-12-23T14:20:38Z

23' سيطرة زملكاوية على المباراة في هذه الأثناء، وتراجع للقطن

2018-12-23T14:19:13Z

22' كرة أمامية زملكاوية رائعة تصل لكهربا في يمين منطقة جزاء القطن، لكن تسلل على كهربا

2018-12-23T14:18:04Z

20' ضربة حرة للقطن من على يمين منطقة الجزاء بعد لمس الكرة ليد عبد الله جمعة

2018-12-23T14:16:30Z

19' أبانجا يمرر كرة في اليمين للأمام بحثاً عن كيرالدو، لكن علاء يفتك الكرة

2018-12-23T14:15:42Z

18' الحكم يشير لاستئناف اللعب بعد نهوض عماد السيد بسلام

التبديل الأول للزمالك

2018-12-23T14:14:53Z

18' حمدي النقاز لن يُكمل المباراة ويدفع جروس بحازم إمام بدلاً منه الآن

2018-12-23T14:14:13Z

16' عماد السيد يسقط على الأرض متألماً فيوقف الحكم اللعب لعلاجه

2018-12-23T14:13:38Z

16' تصويبة قويييييييية على مرمى الزمالك يتركها عماد السيد تخرج إلى ضربة مرمى

2018-12-23T14:12:48Z

15' الحكم لا يوقف اللقاء انتظاراً للنقاز ويستمر الزمالك في هذه الأثناء بـ10 لاعبين

2018-12-23T14:12:02Z

14' النقاز ينطلق بالكرة في اليمين ثم يمررها لأوباما الذي يعيدها له على يمين منطقة الجزاء، لكن النقاز يترك الكرة ويخرج من الملعب مباشرةً دون توقف الكرة لتلقي العلاج

2018-12-23T14:11:14Z

13' بداية هجوم زملكاوي بتمريرات في الخلف بين اللاعبين، وضغط على حامل الكرة من عناصر القطن

2018-12-23T14:10:43Z

12' ضغط للقطن في هذه الأثناء بحثاً عن الهدف الأول، لكن المهمة تبدو مستحيلة

2018-12-23T14:08:34Z

10' تُنفذ الركنية بعرضية إلى القائم الثاني يبعدها النقاز من جديد

2018-12-23T14:07:05Z

9' عرضية للقطن التشادي من اليمين يعترضها النقاز ويبعدها

2018-12-23T14:05:25Z

8' ركنية للزمالك من اليمين ينفذها إبراهيم حسن بعرضية تصل للحارس، فينطلق له محمود علاء في محاولة لاستعادة الكرة، لكن الحارس يسيطر عليها

2018-12-23T14:03:51Z

6' الزمالك مستحوذ على الكرة منذ بداية المباراة، والقطن مكتفي بمحاولة افتكاك الكرة

2018-12-23T14:00:15Z

3' عرضية من اليسار عن طريق محمد إبراهيم تصل لإبراهيم حسن الذي يرسل تسديدة يسارية مقوسة تخرج عالية إلى ضربة مرمى

2018-12-23T13:59:00Z

2' الزمالك على اليسار بالأسود الرديف، والقطن على اليمين بالأبيض والأخضر المعتاد

بداية المباراة

2018-12-23T13:57:51Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشكيل الزمالك

2018-12-23T13:55:46Z

جروس يشارك بجزء كبير من تشكيلته الأساسية رغم ضمان التأهل

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (عماد السيد / حمدي النقاز ، محمود علاء ، محمد عبد الغني ، عبد الله جمعة / محمد إبراهيم ، فرجاني ساسي / إبراهيم حسن ، يوسف أوباما ، محمود كهربا / كابونجو كاسونجو).

البدلاء: (عمر صلاح ، مصطفى فتحي ، حازم إمام ، بهاء مجدي ، أحمد مدبولي ، أحمد فتوح ، عمر السعيد).

2018-12-23T13:55:01Z

يستضيف اللقاء استاد أومنيسبورت إدريس محمد أويا، والصافرة للحكم بينفينو سينكو.

2018-12-23T13:54:57Z

لم يقدم فريق القطن التشادي المردود الطيب أمام الفريق الأبيض، وطوال الـ90 دقيقة لم يستطع الفريق احراز أي هدف في شباك الحارس محمود جنش، وسيدخل الفريق هذا اللقاء على أمل تقديم عرض وأداء أفضل من مباراة الذهاب.

2018-12-23T13:54:54Z

يدخل الفارس الأبيض هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على حساب نظيره التشادي بسباعية نظيفة، وذلك في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على ملعب بتروسبورت، وبهذه النتيجة الكبيرة ضمن أبناء ميت عقبة بطاقة التأهل لدرو الـ16 من البطولة الإفريقية قبل السفر إلى تشاد لملاقاة نفس الفريق.

2018-12-22T21:45:41Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يلتقي الزمالك بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، نظيرو فريق القطن التشادي، في إياب دور الـ32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعدما انتهى لقاء الذهاب في القاهرة بنتيجة 7-0