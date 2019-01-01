34’ تمريرة خطيرة من عبدالله عطيف لداخل المنطقة فى إتجاه جوميس الذي حاول تسديد الكرة لكن ابعدها الدفاع لتصل إلى سوريانو الذي سددها تسديدة قوية لكن ابعدها الحارس إلى ركنية