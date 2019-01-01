⏰ ٤٦' #الهلال ٢ × ٠ الفيحاء— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٧ يناير ٢٠١٩
نهاية الشوط الأول..#الفيحاء_الهلال pic.twitter.com/3RSNrF1Haf
جوناثان سوريانو يعزز النتيجة بهدف ثاني رائع
جوناثان سوريانو43’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق ياسر الشهراني لداخل المنطقة تلقاها جوميس بالصدر ومررها على يساره إلى سوريانو الذي سددها فى المرمي تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
قووووووووووووووووووووووووووول pic.twitter.com/tIBtCC9BGn— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٧ يناير ٢٠١٩
#الفيحاء 0✖️1 #الهلال— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) ٢٧ يناير ٢٠١٩
الجولة 17 #مع_الفيحاء pic.twitter.com/KGJkV4MqCi
جوناثان سوريانو يفتتح التسجيل للهلال
جوناثان سوريانو28’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق محمد البريك لداخل المنطقة تلقاها سوريانو وسددها على يمين المرمي لتسكن الشباك بنجاح
قووووووووووووووووووووووووووول pic.twitter.com/t54CPJw0SQ— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٧ يناير ٢٠١٩
#الفيحاء 0✖️0 #الهلال— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) ٢٧ يناير ٢٠١٩
الجولة 17 #مع_الفيحاء pic.twitter.com/oc8O5BJgUc
هدف ملغي للفيحاء
بداية المباراة
⚽️ بداية المباراة#الهلال × الفيحاء#الفيحاء_الهلال— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٧ يناير ٢٠١٩
بالتوفيق لـ #الزعيم 👏🏻 💙 pic.twitter.com/terQJnboJ8
تشكيل الرسمي للهلال لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
على الحبسي / محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / على آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / عبدالله عطيف / أندري كاريلو / كارلوس إدواردو / جوناثان سوريانو / بافيتيمبي جوميس
#AlHilal Starting XI and Subs for #AlFayhaVsAlHilal 📄#MBS_ProLeague pic.twitter.com/k7PMWxpjec— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) ٢٧ يناير ٢٠١٩
البدلاء / عبدالله المعيوف / جيلمين ريفاس / محمد جحفلي / محمد الشلهوب / حسن كادش / نواف العابد / ناصر عيسي الدوسري / محمد البقعاوي
التشكيل الرسمي للفيحاء لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
مسلم فريج / عمر حمد العودة / رامي البدوي / سامي الخيبري / نواف الصبحي / ألكسندروس / تزيوليس / عمر المزيعل / دانيلو مورينو اسبريا / عبدالكريم القحطاني / سايدو يحيعبدالله السالم
تشكيلة #الفيحاء في مباراة اليوم امام #الهلال #مع_الفيحاء pic.twitter.com/jHKTpmAvcE— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) ٢٧ يناير ٢٠١٩
ضيف الله ضافي القرني / حمد هوساوي / أحمد بامسعود / جيجي دياس باروس / علدالله كنو / مهند عبدالحليم فلاته / ماجد النجراني / عبدالرحمن البركه