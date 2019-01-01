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الفيحاء × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الفيحاء والهلال، في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

محدث
التعليقات()
الهلال السعودي

2019-01-27T16:04:43Z

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة واحدة وقت بدل ضائع 

2019-01-27T16:03:44Z

44’ ركنية للهلال تنفذ بعرضية من كارلوس إدواردو تلقاها على آل بليهي برأسية قوية لكن تصدي رائع من الحارس مسلم فريج 

جوناثان سوريانو يعزز النتيجة بهدف ثاني رائع

2019-01-27T16:01:46Z

جوناثان سوريانو

43’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق ياسر الشهراني لداخل المنطقة تلقاها جوميس بالصدر ومررها على يساره إلى سوريانو الذي سددها فى المرمي تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح 

2019-01-27T16:00:53Z

42’ جوووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،،،، الهدف الثاني للهلال عن طريق جوناثان سوريانو 

2019-01-27T15:59:11Z

40’ خمس دقائق تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول والتقدم للهلال بهدف مقابل لاشئ

2019-01-27T15:57:56Z

38’ سيطرة من لاعبي الهلال على الكرة فى منتصف الميدان 

2019-01-27T15:55:57Z

37’ تنفيذ الركنية من كارلوس إدواردو بعرضية لداخل المنطقة لكنها مرت من الجميع بدون خطورة

2019-01-27T15:55:12Z

36’ إنطلاقة من كارلوس إدواردو مممن داخل يمين المنطقة لكن تدخل معه الدفاع وابعدها إلى ركنية 

2019-01-27T15:54:14Z

35’ ركنية تنفذ بعرضية لهلال لداخل المنطقة تلقاها جوناثان سوريانو بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى القائم وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-01-27T15:52:03Z

34’ تمريرة خطيرة من عبدالله عطيف لداخل المنطقة فى إتجاه جوميس الذي حاول تسديد الكرة لكن ابعدها الدفاع لتصل إلى سوريانو الذي سددها تسديدة قوية لكن ابعدها الحارس إلى ركنية 

2019-01-27T15:51:29Z

33’ محاولات من لاعبي الفيحاء للبحث عن هدف التعادل 

2019-01-27T15:48:44Z

31’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري تلقاها أسبريا من داخل المنطقة وسددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-01-27T15:47:37Z

29’ ركنية للفيحاء تنفذ بعرضية من عبدالكريم القحطاني لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

جوناثان سوريانو يفتتح التسجيل للهلال

2019-01-27T15:46:03Z

جوناثان سوريانو

28’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق محمد البريك لداخل المنطقة تلقاها سوريانو وسددها على يمين المرمي لتسكن الشباك بنجاح 

2019-01-27T15:45:31Z

27’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، والهدف الاول للهلال عن طريق جوناثان سوريانو 

2019-01-27T15:44:52Z

26’ تمريرة خطيرة فى إتجاه جوميس داخل المنطقة لكنها طالت وتحولت إلى ضربة مرمي 

2019-01-27T15:44:03Z

25’ تبادل للكرات بين أقدام لاعبي الهلال في منتصف الميدان 

2019-01-27T15:43:07Z

24’ ضغط متواصل من لاعبي الهلال لمحاولة البحث عن هدف التقدم 

2019-01-27T15:42:06Z

23’ خطأ للهلال من الجهة اليمنى تنفذ بعرضية من كارلوس إدواردو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-27T15:40:26Z

21’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-27T15:39:00Z

20’ خطا من الجهة اليمنى للفيحاء بعد تدخل قوي على سايدو يحيي

2019-01-27T15:37:44Z

19’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الهلال فى منتصف الميدان 

2019-01-27T15:34:14Z

16’ توقف اللقاء لسقوط عمر المزيعل بعد تدخل قوي من أندري كاريلو  فى منتصف الميدان 

2019-01-27T15:32:32Z

13’ ركنية للهلال تنفذ بعرضية من كارلوس إدواردو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل رأسية جوميس 

2019-01-27T15:31:21Z

12’ عرضية من محمد البريك من الجهة اليمنى لكنها مرت بدون خطورة ابعدها الدفاع بنجاح

2019-01-27T15:30:19Z

11’ إنطلاقة من اسبريا من الجهة اليسري ثم يمررها على حدود المنطقة إلى عبدالكريم القحطاني الذي حاول تسديد الكرة لكنها تصطدم فى الدفاع وتردد بدون خطورة 

2019-01-27T15:28:39Z

10’ ركنية للهلال تنفذ من كارلوس إدواردو بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس مسلم فريج وتدخل قوي من على آل بليهي والحكم يحتسب خطأ لصالح الفيحاء 

هدف ملغي للفيحاء

2019-01-27T15:26:25Z

8’ خطا قاتل من على الحبسي الذي مررها بالخطألتصل إلى دانيلو مورينو اسبريا ويسددها فى المرمي لكن الحكم يلغي الهدف بعد التأكد من حكم الفار بوجود لمسة يد على أسبريا 

2019-01-27T15:25:09Z

7’ بطاقة صفراء من نصيب ألبيرتو بوتيا بعد تدخل قوي على عبدالكريم القحطاني 

2019-01-27T15:23:37Z

6’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين لاعبي الفريقين 

2019-01-27T15:22:27Z

4’ خطا فى المنطقة الدفاعية بعد تدخل قوي من محمد كنو على ألكسندروستزيوليس 

2019-01-27T15:21:36Z

3’ تمريرة طولية من نواف الصبحي لكنها بدون عنوان تصل سهلة إلى الحارس على الحبسي 

2019-01-27T15:20:15Z

2’ إنطلاقة من كارلوس إدواردو من الجهة اليسري وثم يرسلها عرضية فى إتجاه اندري كاريلو لكنها غير متقنة مرت بعيدة إلى رمية تماس

تشكيل الرسمي للهلال لمباراة اليوم

2019-01-27T15:10:27Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

على الحبسي / محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / على آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / عبدالله عطيف / أندري كاريلو / كارلوس إدواردو / جوناثان سوريانو / بافيتيمبي جوميس

البدلاء / عبدالله المعيوف / جيلمين ريفاس / محمد جحفلي / محمد الشلهوب / حسن كادش / نواف العابد / ناصر عيسي الدوسري / محمد البقعاوي 

التشكيل الرسمي للفيحاء لمباراة اليوم

2019-01-27T15:06:25Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

مسلم فريج / عمر حمد العودة / رامي البدوي / سامي الخيبري / نواف الصبحي / ألكسندروس / تزيوليس / عمر المزيعل / دانيلو مورينو اسبريا / عبدالكريم القحطاني / سايدو يحيعبدالله السالم 

ضيف الله ضافي القرني / حمد هوساوي / أحمد بامسعود / جيجي دياس باروس / علدالله كنو / مهند عبدالحليم فلاته / ماجد النجراني / عبدالرحمن البركه

2019-01-26T22:49:28Z

على الجانب الآخر يدخل الفيحاء الذي يسعي للخروج من النتائج السلبية التي لحقت به مؤخراً وأخرها الخروج من الكأس بخسارة مذلة على يد النصر بسداسية نظيفة، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة

2019-01-26T22:49:18Z

يدخل الهلال متصدراً جدول الترتيب برصيد 37 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، ويسعي لتعزيز صدارته بثلاث نقاط من المباراة

2019-01-26T22:48:46Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي الفيحاء نظيره الهلال، على ملعب “الملك سلمان” ففي إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.