مباشرالفيحاء والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة االفيحاء ضد الاتحاد في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2022-23، على ملعب الملك سلمان

Helder Costa Ittihad Raed SPL 23,02,2023Ittihad Twitter
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الفيحاء vs الإتحادالفيحاءالإتحادكأس خادم الحرمين الشريفين
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    110 ركنية للاتحاد ولكن الكرة تمر بغرابة من أمام بامسعود ومن قبله حجازي

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    بداية الشوط الإضافي الثاني

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    نهاية الشوط الإضافي الأول

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    104 بطاقة صفراء لطارق حامد بعد تدخل قوي على لاعب الفيحاء

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    99 سيطرة من الاتحاد بحثًا عن هدف التقدم

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    بداية الشوط الإضافي الأول

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    نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

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    76 هدوء نسق اللعب قليلًا في الدقائق الماضية

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    63 ركلة حرة غير مباشرة للاتحاد، الكرة تصل إلى حجازي الذي يسدد الكرة برأسه ولكنها بعيدة عن المرمى

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    قرررريبة من الاتحاد

    60 تمريرة رررائعة من العبود بإتجاه كامارا الذي يسدد الكرة ولكنها سهلة في يد جروهي

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    هنريكي يتباطئ في التسديد!

    53 تمريرة من العبود إلى هنريكي ولكن الدفاع يشتت الكرة وينقذ فرصة هدف للاتحاد

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    فررصة للفيحاء

    52 تسديدة قوووية من نواكايمي ولكن جروهي يتصدى لها

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    خطيرررة للاتحاد ولكن الدفاع يتألق

    50 تمريرة رائعة من العبود إلى كامارا الذي يحاول التسديد على المرمى ولكن الخيبري يعترضها، وتخرج لركنية

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    48تسديدة قووووية من ترايكوفيسكي ولكن جروهي يمسك الكرة على مرتين

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    خطيرررة للاتحاد

    47 عررضية من الجهة اليمنى ولكن الكرة تمر من فوق رأس كامارا

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    بداية الشوط الثاني

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    تبديل قبل بداية الشوط الثاني

    نزول أحمد بامسعود في فريق الاتحاد

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    نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل للفيحاء

    45 تمريرة رائعة من نواكايمي تصل إلى ريلر الذي يسددها بقووة ولكن الدفاع يعترضها، قبل أن تصل له مججدًا وينهي الكرة بشكل رررائع على يسار جروهي

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    خطيرررة للاتحاد

    41 تمريرة رررائعة من هنريكي إلى عبد الرمن العبود، الذي يلعب عررضية ولكنها تمر من أمام هارون كامارا