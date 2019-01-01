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الفتح × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الفتح والهلال، في إطار منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-02-04T17:15:31Z

90+2’خطأ لصالح جواو بيدرو في منتصف الميدان بعد تدخل من محمد كنو

2019-02-04T17:14:33Z

90+1’محمد الشلهوب أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-04T17:13:33Z

90’البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-04T17:12:58Z

89’ناصر الدوسري أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-04T17:12:09Z

88’كارلوس إدواردو أرسل كرة بينية في إتجاه جوميز المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-02-04T17:11:35Z

87’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الهلال في منتصف الميدان بحثًا إختراق الدفاعات 

تبديل في صفوف الهلال

2019-02-04T17:08:43Z

86’خروج كاريلو ودخول عبد الملك الخيبري بدلًا منه

2019-02-04T17:07:09Z

85’خمس دقائق تفصلنا عن النهاية ومازال الزعيم متقدم برباعية مقابل هدف

2019-02-04T17:06:27Z

84’خطأ لصالح محمد البريك في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من محمد المجحد

2019-02-04T17:04:32Z

83’ياسر الشهراني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-04T17:04:12Z

82’ناصر الدوسري إنطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الفتح 

2019-02-04T17:01:38Z

81’لاعبي الفتح يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الهلال

2019-02-04T17:01:08Z

80’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم للزعيم برباعية مقابل هدف

2019-02-04T17:00:45Z

79’منصور الحمزي سدد كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحبسي ببراعة وأبعدت من الدفاعات 

هدف ملغي للهلال بداعي التسلل

2019-02-04T16:59:24Z

78’كرة بينية عن طريق كارلوس إدواردو في إتجاه جوميز المتمركز داخل المنطقة الذي سددها قوية  سكنت الشباك

2019-02-04T16:58:27Z

77’كارلوس إدواردو أرسل كرة بينية في إتجاه المنطلق داخل المنطقة جوميز أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-02-04T16:57:54Z

76’البريك إنطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة سددها بافيتيمبي جوميز قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-04T16:57:32Z

75’ربع ساعة متبقية من عمر المباراة ومازال الهلال متقدم برباعية مقابل هدف 

2019-02-04T16:55:32Z

72’خطأ لصالح نواف العابد في منتصف الميدان بعد تدخل من محمد المجهد

2019-02-04T16:53:19Z

71’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ياسين حمزة إرتقى لها جواو بيدرو وحولها برأسية قوية على المرمى أبعدت من الحبسي إلى ركنية

2019-02-04T16:52:43Z

70’ماتياس أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-04T16:52:24Z

69’خطأ لصالح ياسين حمزة في منتصف الميدان بعد تدخل من بافيتيمبي جوميز

2019-02-04T16:50:02Z

68’تصويبة عن طريق عبد القادر الوسلاتي من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

بطاقة صفراء

2019-02-04T16:48:24Z

66’خطأ لصالح جواو بيدرو بعد تدخل من نواف العابد في منتصف الميدان وبطاقة صفراء 

2019-02-04T16:47:40Z

65’ركنية نُفذت عن طريق نواف العابد على القائم الأول أبعدت من دفاعات الفتح إلى ركنية 

2019-02-04T16:46:38Z

64’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة إصطدمت بدفاعات الفتح وتحولت إلى ركنية

نواف العابد يسجل رابع أهداف الهلال

2019-02-04T16:45:13Z

بتصويبة من داخل المنطقة

63’الهدف جاء بعد انلطاقة من الجانب الأيمن عن طريق كاريلو ثم أرسل كرة عرضية إلى حدود المنطقة في إتجاه كارلوس إدواردو الذي مررها داخل المنطقة إلى نواف العابد ثم إستقبل الكرة وسددها قوية سكنت الشباك

2019-02-04T16:43:42Z

62’تمريرة بينية عن طريق إبراهيم الشنيحي في إتجاه المنطلق في الجانب الأيسر عبد القادر الوسلاتي، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

هدف ملغي للفتح بداعي التسلل

2019-02-04T16:41:59Z

61’حكم المباراة ألغى هدف الفتح بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو والتأكد من وجود حالة تسلل على اللاعب إبراهيم الشنيحي الذي تداخل في كرة الهدف 

2019-02-04T16:41:15Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين

محمد المجحد يسجل الهدف الثاني للفتح

2019-02-04T16:39:35Z

بتصويبة من داخل المنطقة

59’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق محمد المجحد من داخل المنطقة لم ينجح علي الحبسي في إبعادها وسكنت الشباك

2019-02-04T16:37:35Z

58’ياسر الشهراني إنطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-04T16:37:10Z

57’كنو سدد كرة قوية من خارج المنطقة من مسافة بعيدة تصدى لها الحارس ماكسيم كوفال ببراعة

2019-02-04T16:35:58Z

56’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الهلال في منتصف الميدان لمحاولة الوصول لمرمى الحارس ماكسيم كوفال

2019-02-04T16:35:37Z

55’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للزعيم بثلاثية مقابل هدف 

2019-02-04T16:34:32Z

54’كارلوس إدواردو مرر كرة بينية في إتجاه جوميز المنطلق إلى داخل المنطقة طالت عليه ووصلت سهلة إلى الحارس ماكسيم كوفال 

2019-02-04T16:34:08Z

53’تصويبة عن طريق جواو بيدرو من خاجر المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-04T16:33:28Z

52’خطأ لصالح الوسلاتي في منتصف الميدان بعد تدخل من البريك

2019-02-04T16:32:52Z

51’إبراهيم الشنيحي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-04T16:31:25Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للهلال بثلاثية مقابل هدف 

2019-02-04T16:29:51Z

49’تمريرة بينية عن طريق إبراهيم الشنيحي في إتجاه المنطلق داخل المنطقة في الجانب الأيمن عبد القادر الوسلاتي الذي راوغ الحارس وأرسل عرضية أبعدت من الدفاعات 

2019-02-04T16:29:20Z

48’كاريلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-04T16:28:28Z

47’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الهلال في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الفتح

2019-02-04T16:11:22Z

45+2’كرة ثابتة نفذها نواف العابد قوية زاحفة أمسك بها الحارس ماكسيم كوفال على مرتين بثبات

2019-02-04T16:09:13Z

45+1’خطأ لصالح نواف العابد من على حدود المنطقة من مكان مميز بعد تدخل من محمد الفهيد

2019-02-04T16:07:52Z

45’بينية عن طريق كارلوس إدواردو في إتجاه جوميز المنطلق داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الفتح

2019-02-04T16:07:15Z

44’لاعبي الهلال يسيطرون على مجريات المباراة ومازال الهلال متقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف

2019-02-04T16:06:41Z

43’كاريلو انطلق بسرعته من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس ماكسيم

2019-02-04T16:05:29Z

42’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد كنو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-04T16:04:24Z

41’عبد القادر الوسلاتي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الهلال

2019-02-04T16:03:53Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للهلال بثلاثية مقابل هدف

2019-02-04T16:03:27Z

39’كاريلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الفتح

2019-02-04T16:02:51Z

38’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

بطاقة صفراء

2019-02-04T16:01:21Z

37’بطاقة صفراء من نصيب منصور الحمزي بداعي السقوط والتحايل على حكم المباراة

بافيتيمبي جوميس يسجل الهدف الثالث للهلال

2019-02-04T15:59:59Z

بعد تمريرة بينية رائعة من محمد كنو

36’الهدف جاء بعد تمريرة بينية مرفوعة عن طريق محمد كنو في إتجاه جوميس المنطلق داخل المنطقة الذي سددها من لمسة واحدة سكنت شباك الحارس ماكسيم كوفال

 

2019-02-04T15:59:42Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم للهلال بهدفين مقابل هدف 

2019-02-04T15:59:13Z

34’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الهلال في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الفتح

كارلوس إدواردو يسجل الهدف الثاني للهلال

2019-02-04T15:54:35Z

بتصويبة من داخل المنطقة

32’الهدف جاء بعد تمريرة عن طريق كاريلو في إتجاه المتمركز على حدود المنطقة كارلوس إدواردو الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك

 

2019-02-04T15:54:02Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-02-04T15:52:28Z

29’إبراهيم الشنيجي سدد كرة من داخل المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت خارج المنطقة 

2019-02-04T15:49:32Z

28’ياسر الشهراني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-04T15:49:23Z

27’إستئناف المباراة الآن

2019-02-04T15:49:07Z

26’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-02-04T15:47:55Z

25’سقوط اللاعب محمد الفهيد بداعي الإصابة

2019-02-04T15:46:50Z

24’ياسر الشهراني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-04T15:45:54Z

23’ياسر الشهراني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-04T15:44:45Z

22’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ياسين حمزة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

يارباه.......العارضة تٌُحرم الهلال من هدف محقق

2019-02-04T15:42:47Z

21’تصويبة قوية عن طريق بافيتيمبي جوميس من داخل المنطقة إصطدمت بالعارضة وتحولت أمام كاريلو الذي سددها برأسية أبعدت من المدافع على لاجامي من على خط المرمى

2019-02-04T15:40:19Z

20’تمريرة بينية عن طريق الوسلاتي في إتجاه المنكلق داخل المنطقة جواو بيدرو أبعدت من أمامه من الدفاعات

بافيتيمبي جوميس يعدل النتيجة للهلال

2019-02-04T15:38:21Z

من ركلة جزاء

19’الهدف جاء بعد ركلة جزاء لصالح نفذها بافيتيمبي جوميس قوية على يمين الحارس ماكسيم سكنت الشباك

 

2019-02-04T15:37:30Z

18’بالفعل حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح الهلال بعد التأكد من وجود لمسة يد على جواو بيدرو داخل المنطقة

2019-02-04T15:37:00Z

17’حكم المباراة يوف اللعب ويذهب لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ركلة جزاء أم لا

2019-02-04T15:34:53Z

16’لاعبي الهلال يطالبون بركلة جزاء بعد إصطدام الكرة بيد مدافعي الفتح داخل المنطقة 

2019-02-04T15:34:39Z

15’ربع ساعة مر ت من عمر المباراة ومازال التقدم للفتح بهدف دون رد

عبد القادر الوسلاتي يفتتح التسجيل للفتح

2019-02-04T15:33:23Z

من علامة الجزاء

13’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها عبد القادر الوسلاتي قوية في منتصف المرمى سكنت شباك الحارس علي الحبسي

 

اوووووووووووووه..ركلة جزاء لصالح الفتح

2019-02-04T15:32:17Z

12’حكم المباراة لم يتردد في إحتساب ركلة جزاء لصالح جواو بيدرو بعد تدخل من على آل بليهي داخل المنطقة

2019-02-04T15:31:28Z

11’خطأ لصالح ماتياس أجوير جاراي بعد تدخل من ياسر الشهراني في منطقة دفاعات الفتح

2019-02-04T15:30:57Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-02-04T15:30:17Z

9’خطأ لصالح كارلوس إدواردو في منتصف الميدان بعد تدخل من محمد الفهيد في منتصف الميدان

2019-02-04T15:28:30Z

8’ضغط متوقع من لاعبي الهلال مع الدقائق الأولى بحثًا عن إحراز الهدف الأول في المباراة

2019-02-04T15:27:28Z

7’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد البريك إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الفتح 

2019-02-04T15:26:14Z

6’كارلوس إدواردو سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-04T15:26:00Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-02-04T15:24:52Z

4’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الحارس ماكسيم كوفال ببراعة إلى ركنية

2019-02-04T15:24:37Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان 

2019-02-04T15:24:17Z

2’الهلال بالزي الأزرق على اليمين والفتح بالزي الأبيض على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-02-04T15:24:04Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة 

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم البولندي باويل راكزوفسكي

إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم

2019-02-04T15:19:59Z

يبدأ المدرب زوران ماميتش بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

علي الحبسي / محمد البريك / ميلوش ديجينيك / على آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / كارلوس إدواردو / عبد الله عطيف / أندري كاريلو / فايتيمبي جوميس / نواف العابد

 

إليكم تشكيل الفتح لمباراة اليوم

2019-02-04T15:18:15Z

يبدأ المدرب فتحي الجبال بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

ماكسيم كوفال / ياسين حمزة / على لاجامي / ماتياس أجويرجاراي / عبد الله اليوسف / محمد الفهيد / محمد المجحد / عبد القادر الوسلاتي / منصور الحمزي / إبراهيم الشنيجي / جواو بيدرو

 

2019-02-04T15:15:54Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين الفتح والهلال على استاد جامعة الملك سعود، في إطار منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 