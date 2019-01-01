90+3’نهاية المباراة
⏰ نهاية المباراة #الهلال ٤ × ١ الفتح#الهلال_الفتح#صدارة_بس— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 4, 2019
⚽️⚽️ د١٦'، د٣٧' بافيتيمبي غوميز
⚽️ د٣٢' كارلوس إدواردو
⚽️ د٦٢' نواف العابد
ألف مبروك لجماهير #الزعيم 💙👏🏻 pic.twitter.com/wFKXVeixcf
تبديل في صفوف الهلال
هدف ملغي للهلال بداعي التسلل
تبديل في صفوف الهلال
73’خروج نواف العابد ودخول محمد الشلهوب بدلُا منه
د٧٣' التبديل الثاني : #محمد_الشلهوب بدلاً من #نواف_العابد #الهلال_الفتح#الهلال pic.twitter.com/1id1DHIJgc— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 4, 2019
تبديل في صفوف الهلال
67’خروج عبد الله عطيف ودخول ناصر الدوسري بدلًا منه
د٦٦' التبديل الأول : #ناصر_الدوسري بدلاً من #عبدالله_عطيف#الهلال_الفتح#الهلال pic.twitter.com/EpqVfabZO3— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 4, 2019
بطاقة صفراء
64’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة إصطدمت بدفاعات الفتح وتحولت إلى ركنية
نواف العابد يسجل رابع أهداف الهلال
بتصويبة من داخل المنطقة63’الهدف جاء بعد انلطاقة من الجانب الأيمن عن طريق كاريلو ثم أرسل كرة عرضية إلى حدود المنطقة في إتجاه كارلوس إدواردو الذي مررها داخل المنطقة إلى نواف العابد ثم إستقبل الكرة وسددها قوية سكنت الشباك
هدف ملغي للفتح بداعي التسلل
محمد المجحد يسجل الهدف الثاني للفتح
بتصويبة من داخل المنطقة59’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق محمد المجحد من داخل المنطقة لم ينجح علي الحبسي في إبعادها وسكنت الشباك
46’انطلاق الشوط الثاني
⏰ بداية الشوط الثاني : #الهلال ٣ × ١ الفتح#الهلال_الفتح— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 4, 2019
⚽️⚽️ د١٦'، د٣٧' بافيتيمبي غوميز
⚽️ د٣٢' كارلوس إدواردو pic.twitter.com/m51g06UaqP
45+3’نهاية الشوط الأول
⏰ نهاية الشوط الأول : #الهلال ٣ × ١ الفتح#الهلال_الفتح— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 4, 2019
⚽️⚽️ د١٦'، د٣٧' بافيتيمبي غوميز
⚽️ د٣٢' كارلوس إدواردو pic.twitter.com/vInxqlp3sv
بطاقة صفراء
بافيتيمبي جوميس يسجل الهدف الثالث للهلال
بعد تمريرة بينية رائعة من محمد كنو
36’الهدف جاء بعد تمريرة بينية مرفوعة عن طريق محمد كنو في إتجاه جوميس المنطلق داخل المنطقة الذي سددها من لمسة واحدة سكنت شباك الحارس ماكسيم كوفال
🦁 تسديدة الأسد الفرنسي تعلن الهدف الثالث في الدقيقة ٣٧ 💙😍 pic.twitter.com/WfdXlNUYkY— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 4, 2019
كارلوس إدواردو يسجل الهدف الثاني للهلال
بتصويبة من داخل المنطقة
32’الهدف جاء بعد تمريرة عن طريق كاريلو في إتجاه المتمركز على حدود المنطقة كارلوس إدواردو الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك
⚽️ د٣٢' يا ربااااه يـ "السوبر" 💙😍— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 4, 2019
ثاني أهداف #الهلال بمرمى الفتح pic.twitter.com/2KXcnbv3OA
يارباه.......العارضة تٌُحرم الهلال من هدف محقق
بافيتيمبي جوميس يعدل النتيجة للهلال
من ركلة جزاء
19’الهدف جاء بعد ركلة جزاء لصالح نفذها بافيتيمبي جوميس قوية على يمين الحارس ماكسيم سكنت الشباك
🦁 الأسد الفرنسي يعدل النتيجة 👏🏻💙 pic.twitter.com/IdTTcw66H7— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 4, 2019
عبد القادر الوسلاتي يفتتح التسجيل للفتح
من علامة الجزاء
13’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها عبد القادر الوسلاتي قوية في منتصف المرمى سكنت شباك الحارس علي الحبسي
⚽️| هدف لنادي #الفتح عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة " 11 "— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) February 4, 2019
سجله اللاعب " عبدالقادر الوسلاتي " #الفتح 1✖️ الهلال 0 pic.twitter.com/AHDVqtUanB
اوووووووووووووه..ركلة جزاء لصالح الفتح
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
يقود اللقاء تحكيميًا الحكم البولندي باويل راكزوفسكي
إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم
يبدأ المدرب زوران ماميتش بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
علي الحبسي / محمد البريك / ميلوش ديجينيك / على آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / كارلوس إدواردو / عبد الله عطيف / أندري كاريلو / فايتيمبي جوميس / نواف العابد
📃 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم في لقاء ضيفه "الفتح"، ضمن الجولة الثامنة عشرة من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/nOst03Ueup— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 4, 2019
إليكم تشكيل الفتح لمباراة اليوم
يبدأ المدرب فتحي الجبال بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
ماكسيم كوفال / ياسين حمزة / على لاجامي / ماتياس أجويرجاراي / عبد الله اليوسف / محمد الفهيد / محمد المجحد / عبد القادر الوسلاتي / منصور الحمزي / إبراهيم الشنيجي / جواو بيدرو
📝 تشكيلة #الفتح في مباراة اليوم— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) February 4, 2019
دعواتنا للنموذجي بالتوفيق 💙💚 pic.twitter.com/r6mZBlMozV