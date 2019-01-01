على الجانب الأخر، يقدم فريق الفتح نتائج سلبية منذ بداية الموسم، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق الفيحاء، وخسروا في هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ويحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فقط خلف العدالة صاحب المركز الرابع عشر حاليًا بسبع نقاط، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 8 مباريات، فاز في واحدة وتعادل فى مثلها وخسر ست مواجهات.