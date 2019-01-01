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الفتح × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر ضد الفتح في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين2019.2020

محدث
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2019-08-30T18:14:45Z

33’ محاولة الإختراق من جوليانو من على حدود المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-30T18:14:20Z

32’ محاولات من لاعبي النصر للبحث عن ثغرة فى دفاعات الفتح 

2019-08-30T18:13:00Z

30’ نصف ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-08-30T18:10:28Z

28’ محاولة المرور من نور الدين أمرابط الذي مررها إلى أحمد موسي على حدود المنطقة لكن استخلصها الدفاع من امامه

2019-08-30T18:09:59Z

27’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار اكرة فى منتصف الميدان 

2019-08-30T18:07:49Z

25’ تسديدة قوية من نور الدين آمرابط من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

2019-08-30T18:06:28Z

24’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النصر

2019-08-30T18:06:02Z

23’ بطاقة صفراء من نصيب محمد سيد الضؤ بعد تدخله الاخير مع احمد موسي

2019-08-30T18:05:20Z

20’ توقف اللقاء لسقوط أحمد موسي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-08-30T18:00:20Z

19’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق علي السقعان ابعدها الحارس برادلي جونز ببراعة من قلب المنطقة 

2019-08-30T17:58:56Z

18’ خطأ من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من محمد ناجي على نور الدين امرابط 

2019-08-30T17:57:55Z

17’ تمريرة عرضية أرضية من الجهة اليسري عن طريق محمد سيد الضؤ تلقاها على السقعان بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى القائم وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-08-30T17:56:07Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-08-30T17:55:17Z

14’ بطاقة صفراء من نصيب محمد ناجي بعد تدخل قوي أحمد موسي فى منتصف الميدان

2019-08-30T17:54:47Z

11’ إنطلاقة من أجويرجاراي من الجهة اليمنى ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-30T17:53:26Z

11’ إنطلاقة من محمد سيد الضؤ من الجهة اليسري  ومحاولة التوغل لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

2019-08-30T17:52:19Z

11’ تمريرة طولية فى إتجاه ماتياس أجويرجاراي تلقاها ثم ارسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-30T17:51:18Z

10’ هدوء فى رتم المباراة  وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-08-30T17:49:57Z

8’ ركنية للفتح تنفذ بعرضية من علي الحسن سقعان لداخل المنطقة لكن ابعدها مايكون من على القائم البعيد

2019-08-30T17:49:06Z

8’ تنفيذ الخطأ بعرضية من جوليانو لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-08-30T17:48:20Z

7’ خطأ من الجهة اليسري لصالح النصر بعد تدخل قوي من أجويريجاري على عوض خميس 

2019-08-30T17:47:24Z

6’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي النصر 

2019-08-30T17:45:12Z

4’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق نور الدين امرابط لكن استخلصها الدفاع وابعدها بنجاح

2019-08-30T17:44:22Z

3’ تمريرات متبادلة بين لاعبي النصر فى منتصف الميدان 

2019-08-30T17:43:58Z

2’ عرضية من سلطان الغنام من الجهة اليمنى تلقاها جوليانو برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

التشكيل الرسمي لفريق النصر

2019-08-30T17:42:01Z

يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

برادلي جونز / مايكون بيريرا / سلطان عبدالله الغنام / عبدالله مادو / عوض خميس / بيتروس / جوليانو دي باولا / عبدالله الخيبري / أحمد موسي / نور الدين أمرابط / فراس البريكان 

البدلاء / زيد البواردي / وليد عبدالله / حمد آل منصور / عبد الإله العمري / خالد عبدالعزيز / فهد الجميعة / فرج الغشيان  / عبدالرحمن مطلق الدوسري

التشكيل الرسمي للفتح

2019-08-30T17:38:57Z

يبدأ المدرب فتحي الجبال بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

مكسيم كوفال / ماتياس أجويريجاري / على العجمي / محمد ناجي / توفيق بوحيميد / على الحسن / مروان سعدان / عبدالقادر الوسلاتي / محمد سيد الضؤ / على الزقعان / ميتشيل تي فيردي 

البدلاء / محمد البرية / عبدالله اليوسف / محمد الفهيد /ميشال جانوتا / محمد السعيد / ماجد كنبة / منذر نخلي / محمد مجرشي / صقر عطيف 

2019-08-30T17:35:51Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل النصر ضيفًا على الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.