أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق الفتح نظيره النصر، على ملعب “الأمير فيصل بن فهد” في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.