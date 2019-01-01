محمد المجحد يفتتح التسجيل للفتح
بتصويبة من داخل المنطقة
9’الهدف جاء بعد تصويبة قوية من الجانب الأيسر من داخل المنطقة سكنت الشباك بنجاح
⚽️| قووووووول ⚽️⚽️⚽️ لنادي #الفتح الدقيقة " 6 "— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) February 20, 2019
سجله اللاعب " محمد المجحد " #الفتح 1✖️ الأهلي 0 pic.twitter.com/KeVVHnLYLC
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب خورخي فوساتي بطريقة 3/4/3 وتضم كلًا من
محمد العويس / محمد آل فتيل / باولو دياز / تيسير الجاسم / عبد الله حسون / حسين عبد الغني / كلاوديو بايزا / عبد الرحمن غريب / نيكولا ستانسيو / مهند عسيري / عمر السومة
#الأهلي_الفتح— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 20, 2019
تشكيلة #الأهلي pic.twitter.com/yhfzRWyGkh
إليكم تشكيل الفتح لمباراة اليوم
يبدأ المدرب فتحي الجبال بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
ماكسيم كوفال / ياسين حمزة / محمد الفهيد / ماتياس أجوير / عبد الله اليوسف / نيكيتا كورزون / محمد المجحد / منصور حمزي / بيدرو جواو / إبراهيم الشنيحي / ساسا جوفتوفيتش
📝 تشكيلة #الفتح في مباراة اليوم— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) February 20, 2019
دعواتنا للنموذجي بالتوفيق 💙💚 pic.twitter.com/dM3BvVRY9c
تعادل الراقي مباراته الأخيرة أمام فريق الوصل بهدفين لمثلهم، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، أما في الدوري السعودي فيحتل الفريق المركز الرابع برصيد 36، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثالث، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم.
يقدم فريق الفتح نتائج جيدة إلى حد ما حتى الآن، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق الفيحاء، وحققوا الفوز في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف، واستطاع الفريق أن يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة خلف الوحدة الذي يحتل المركز السادس حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 20 لقاء، فاز في سبع وتعادل مثلهم، وخسر ست مباريات.