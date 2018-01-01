5’ إنطلاقة من على حدود المنطقة عن طريق كايو فيرنانديز ومن ثم يمررها لداخل يسار المنطقة إلى تسوكاسا شيوتاني الذي سدد كرة قوية لكن تصدي لها الحارس بنجاح