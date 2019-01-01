2019-02-05T17:48:44Z
90+1’وليد عمبر سقط على أرضية الملعب بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه
2019-02-05T17:48:16Z
90’شيوتاني سدد كرة قوية من خارج المنطقة بيسراه مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى
2019-02-05T17:46:48Z
89’كايو فيرنانديز أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الإمارات
بطاقة صفراء
2019-02-05T17:45:46Z
88’خطأ لصالح روبن ريبيرو بعد تدخل من خالد عمبر في منتصف الميدان وبطاقة صفراء
2019-02-05T17:43:55Z
87’كايو فيرنانديز إنطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
تبديل في صفوف الإمارات
2019-02-05T17:43:23Z
86’خروج كايو فيليبي ودخول عيسى علي بدلًا منه
2019-02-05T17:42:53Z
85’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-02-05T17:41:55Z
84’بندر الأحبابي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من المدافع عبد الله موسى إلى ركنية
يارباااااااااااااااه، أخطر فرصة في المباراة
2019-02-05T17:40:08Z
83’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق جمال معروف إلى داخل المنطقة إستقبلها روبن ريبيرو ثم راوغ الحارس وسددها قوية أبعدت من المدافع سعد سرور من على خط المرمى
2019-02-05T17:37:30Z
82’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي العين في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الإمارات
2019-02-05T17:36:21Z
81’خطأ لصالح كايو فيليبي بعد تدخل من أحمد برمان في منتصف الميدان
2019-02-05T17:35:55Z
80’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال العين يحاول إحراز هدف التقدم بالنتيجة
2019-02-05T17:35:37Z
79’إستئناف المباراة الآن
2019-02-05T17:35:23Z
78’دخول الطاقم الطبي لعلاجه
2019-02-05T17:34:48Z
77’سقوط الحارس علي صقر بعد إصطدامه بالعارضة
2019-02-05T17:33:36Z
76’بندر الأحبابي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى خارج الملعب ركلة مرمى
تبديل في صفوف العين
2019-02-05T17:32:42Z
75’خروج سالم عبد الله ودخول محمد عبد الرحمن بدلًا منه
2019-02-05T17:31:59Z
74’خطأ لصالح وليد عمبر في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من شيوتاني
2019-02-05T17:31:24Z
73’نقترب من آخر ربع ساعة من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-02-05T17:30:27Z
72’عامر عبد الرحمن أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-02-05T17:29:47Z
71’تصويبة قوية عن طريق كايو فيليبي من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-02-05T17:26:36Z
70’بندر الأحبابي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الإمارات
2019-02-05T17:25:47Z
69’مع أول لمسة من إبراهيم دياكيه الذي سدد كرة قوية من داخل المنطقة مرت بجوار لقائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى
تبديل في صفوف العين
2019-02-05T17:25:00Z
68’خروج محمد خلفان ودخول إبراهيم دياكيه بدلًا منه
2019-02-05T17:23:36Z
67’كرة ثابتة نفذها كايو فيرنانديز مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها جمال معروف برأسية قوية وصلت سهلة إلى أحضان الحارس علي صقر
2019-02-05T17:22:41Z
66’خطأ لصالح روبن ريبيرو بعد تدخل قوية من فهد خلفان من على حدود المنطقة من مكان مميز
2019-02-05T17:21:35Z
65’كرة ثابتة نفذها فد خلفان مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت برأسية من شيوتاني إلى خارج المنطقة
2019-02-05T17:20:54Z
64’خطأ لصالح صابر خليفة بعد تدخل من مهند سالم في منتصف الميدان
2019-02-05T17:20:31Z
63’جمال معروف سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها علي صقر وأبعدت من الدفاعات
2019-02-05T17:18:37Z
62’كايو فيرنانديز أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-02-05T17:18:10Z
61’الطاقم الطبي يدخل إلى أرضية الملعب لعلاج اللاعب الدولي الإماراتي
2019-02-05T17:17:20Z
60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-02-05T17:16:09Z
59’بندر الأحبابي سقط على أرضية الملعب ويبدو أنه يعاني من إصابة
2019-02-05T17:16:01Z
58’إستئناف المباراة الآن
2019-02-05T17:15:45Z
57’دخول الطاقم الطبي لعلاجه
2019-02-05T17:14:52Z
56’سقوط اللاعب عبدالله الكوري بداعي الإصابة
2019-02-05T17:14:26Z
55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-02-05T17:13:52Z
54’كرة ثابتة نفذها عامر عبد الرحمن مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الإمارات
2019-02-05T17:12:15Z
53’خطأ لصالح محمد خلفان من الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من سبيل غازي وبطاقة صفراء
2019-02-05T17:11:35Z
52’كايو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة إصطدمت بدفاعات الإمارات وتحولت إلى ركنية
تبديل في صفوف العين
2019-02-05T17:09:59Z
51’خروج ريان يسلم ودخول جمال معروف بدلًا منه
2019-02-05T17:09:40Z
50’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-02-05T17:09:15Z
49’خطأ لصالح علي صقر بعد تدخل من محمد خلفان في الكرة الأخيرة
2019-02-05T17:07:19Z
48’كرة بينية عن طريق كايو في إتجاه المنطلق داخل المنطقة محمد خلفان، لكن خروج أكثر من رائع من علي صقر الذي أمسك الكرة بثبات
2019-02-05T17:06:08Z
47’خطأ لصالح سالم عبد الله بعد تدخل من كايو فيليبي في منتصف الميدان
2019-02-05T17:06:02Z
46’انطلاق الشوط الثاني
الشوط الثاني من المباراة يبدأ والنتيجة العين 0 والإمارات 0 #نادي_العين pic.twitter.com/gAXh1H3WN3— Al Ain FC (@alainfcae) February 5, 2019
2019-02-05T16:47:32Z
45+2’نهاية الشوط الأول
الشوط الأول من المباراة ينتهي والنتيجة العين 0 والإمارات 0 #نادي_العين pic.twitter.com/4GVS9hePAJ— Al Ain FC (@alainfcae) February 5, 2019
2019-02-05T16:46:42Z
45+1’روبن ريبيرو أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن لم تصل إلى مهاجمي العين وأبعدت من الدفاعات إلى رمية جانبية
2019-02-05T16:45:41Z
45’شيوتاني إنطلق من الجبهة اليمنى بسرعته ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة أبعدت بأقدام دفاعات الإمارات
2019-02-05T16:43:59Z
44’تصويبة عن طريق كايو فيرنانديز من خارج المنطقة مرت بعيدة وركلة مرمى لصالح الحارس علي صقر
2019-02-05T16:41:23Z
43’تمريرة بينية عن طريق محمد خلفان في إتجاه المنطلق إلى داخل المنطقة في الجانب الأيمن شيوتاني طالت عليه وتحولت إلى خارج المنطقة
2019-02-05T16:39:45Z
42’كايو فيرنانديز حاول إختراق دفاعات الإمارات من الجهة ىاليسرى بإنطلاقة سريعة، لكن تدخل من عبد الله موسى الذي إفتك الكرة بنجاح
2019-02-05T16:37:15Z
41’بينية عن طريق شيوتاني في إتجاه محمد خلفان خلف دفاعات فريق الإمارات الذي سددها قوية من لمسة واحدة مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى
2019-02-05T16:36:55Z
40’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-02-05T16:36:05Z
39’لاعبي العين مستحوزون على مجريات المباراة طوال الشوط الأول، لكن دون أهداف حتى الآن
2019-02-05T16:35:39Z
38’إستئناف المباراة الآن
2019-02-05T16:35:26Z
37’دخول الطاقم الطبي لعلاج لاعب نادي العين
2019-02-05T16:33:55Z
36’سقوط اللاعب بندر الأحبابي بداعي الإصابة بعد تدخل من وليد عمبر في منتصف الميدان
2019-02-05T16:33:38Z
35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعغادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-02-05T16:33:07Z
34’بندر الأحبابي أرسل كرة عرضية قوية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-02-05T16:32:10Z
33’كايو فيرنانديز إنطلق من الجانب الأيسر بسرعته ثم توغل داخل المنطقة وأرسل عرضية أرضية إصطدكت بدفاعات الإمارات وتحولت خارج المنطقة
2019-02-05T16:31:13Z
32’عامر عبد الرحمن أرسل كرة بينية في إتجاه كايو المنطلق في الجانب الأيسر داخل المنطقة، لكنه كان في موقف تسلل
2019-02-05T16:30:16Z
31’تصويبة قوية من خارج المنطقة عن طريق ريان يسلم مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-02-05T16:29:21Z
30’وصلنا إلى نصف ساعة من عمر وأحداث اللقاء ومازال التعادل مسيطر على الأجواء
2019-02-05T16:28:44Z
28’كايو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-02-05T16:28:08Z
27’كرة بينية عن طريق صابر خليفة في إتجاه المنطلق داخل المنطقة كايو فيليبي طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-02-05T16:27:31Z
26’خطأ لصالح وليد عمبر في منتصف الميدان بعد تدخل من ريان يسلم
2019-02-05T16:23:07Z
25’كايو فيرنانديز سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-02-05T16:22:57Z
24’المباراة تُستأنف الآن
2019-02-05T16:22:41Z
23’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب للإطمئنان عليه
2019-02-05T16:21:08Z
22’روبن ريبيرو سقط على الأرض بداعي الإصابة بعد تدخل من سبيل غازي في منطقة دفاعات الإمارات
2019-02-05T16:20:18Z
21’بندر الأحبابي أرسل كرة عرضية مقوسة إلى داخل المنطقة لم تجد أحد من مهاجمي العين وتحولت إلى خارج الملعب ركلة مرمى
2019-02-05T16:19:25Z
20’بينية عن طريق وليد عمبر في إتجاه كايو فيليبي المنطلق داخل المنطقة، لكن حكم المباراة أشار إلى وجود حالة تسلل
2019-02-05T16:17:09Z
19’كايو فيرنانديز أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس محمد بو سندة
2019-02-05T16:16:48Z
18’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي العين في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق الدفاعات
2019-02-05T16:15:52Z
17’خطأ لصالح سعد سرور في منتصف الميدان بعد تدخل من كايو فيرنانديز
2019-02-05T16:14:43Z
16’وليد عمبر إنطلق من الجانب الأيمن ثم حول كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات العين
2019-02-05T16:14:26Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-02-05T16:10:33Z
13’روبن ريبيرو سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-02-05T16:09:34Z
12’خطأ لصالح كايو فيرنانديز بعد تدخل سبيل غازي في منتصف الميدان
2019-02-05T16:09:24Z
11’المباراة تُستأنف الآن
2019-02-05T16:08:55Z
10’حكم المباراة يوقف اللعب ويستدعي الطاقم الطبي لعلاجه
2019-02-05T16:08:29Z
9’سقوط اللاعب سعد سرور بداعي الإصابة
2019-02-05T16:07:48Z
8’خطأ لصالح سعد سرور بعد تدخل من ريان يسلم في منتصف الميدان
2019-02-05T16:07:18Z
7’لاعبي العين يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الإمارات
يارباااااااااااااه، العارضية تحرم العين من فرصة هدف محقق
2019-02-05T16:06:14Z
6’تصويبة قوية عن طريق محمد خلفان من داخل المنطقة إصطدمت بالعارضة وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-02-05T16:05:54Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-02-05T16:05:25Z
4’محمد خلفان أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات ببراعة
2019-02-05T16:03:50Z
3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان
2019-02-05T16:02:27Z
2’العين بالزي الأبيض على اليسار والإمارت بالزي الأخضر على اليمين
انطلاق المباراة الآن
2019-02-05T16:00:50Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
بداية مباراة العين والإمارات ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري الخليج العربي— Al Ain FC (@alainfcae) February 5, 2019
كل التوفيق للزعيم العالمي 💪#نادي_العين pic.twitter.com/J6diBvp8FN
إليكم تشكيل الإمارات لمباراة اليوم
2019-02-05T15:53:18Z
يبدأ المدرب جلال القادري بطريقة 4/2/31 وتضم كلًا من-
إليكم تشكيل العين لمباراة اليوم
2019-02-05T15:48:28Z
⚽️ @alainfcae team and subs to face Emirates #alainclub pic.twitter.com/elkVo0HJ6n— Al Ain FC - EN (@alainfcae_en) February 5, 2019
2019-02-05T15:47:18Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين العين والإمارات على استاد مدينة زايد الرياضية، في إطار منافسات الجولة الـ14 من دوري الخليج العربي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.