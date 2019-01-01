يبدأ المدرب بارك هانج سيو بطريقة 5/*4/1 وتضم كلًا من

دانج فان لام / نجوين ترونج هوانج / نغوين كوانج / كوي نجوك هاي / دو ديوي مانه / بوي تيان / بنجوين كونج / دو هونج دونج / لونج تشونج / نجوين فونج / فان فان دوك