2019-01-08T14:48:05Z
58’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق حسين علي لداخل المنطقة سددها مهند كاظم قوية وصلت إلى أحضان الحارس دانج فان
2019-01-08T14:46:55Z
57’مازالت التمريرات قائمة بين أقدام لاعبي المنتخب الفيتنامي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الفيتنامي
2019-01-08T14:43:49Z
56’علي عدنان أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الفيتنامي
2019-01-08T14:43:25Z
55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للمتخب الفيتنامي بهدفين مقابل هدف
2019-01-08T14:41:03Z
53’مهند كاظم سدد كرة قوية من خارج المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس دانج فان
2019-01-08T14:39:44Z
52’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب العراقي في منتصف الميدان بحثًاعن اختراق دفاعات المنتخب الفيتنامي
2019-01-08T14:39:06Z
51’كرة بينية عن طريق أحمد ياسين لداخل المنطقة في اتجاه حسين علي المنطلق داخل المنطقة، لكنه كان في موقف تسلل
2019-01-08T14:38:25Z
50’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للمنتخب الفيتنامي بهدفين مقابل هدف
2019-01-08T14:35:54Z
48’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق صفاء هادي لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنخب الفيتنامي
2019-01-08T14:35:01Z
47’بداية قوية من لاعبي المنتخب العراقي بحثًا عن ادراك هدف تعديل النتيجة
2019-01-08T14:34:54Z
46’انطلاق الشوط الثاني
2019-01-08T14:20:43Z
45’نهاية الشوط الأول
2019-01-08T14:19:56Z
44’صويبة قوية عن طريق مهند كاظم من خارج المنطقة تصدى لها الحارس ناج فان وأبعدت خارج المنطقة
2019-01-08T14:17:42Z
43’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي المنتخب العراقي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس الفيتنامي دانج فان
2019-01-08T14:15:16Z
42’كرة عرضية من اجلهة اليمنى عن طريق صفاء هادي لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الفيتنامي ببراعة
نجوين كونج يتقدم بالنتيجة للمنتخب الفيتنامي
2019-01-08T14:11:28Z
بتصويبة من داخل المنطقة41’الهدف جاء تصويبة عن طريق نجوين ترونج من خارج المنطقة تصدى لها الحارس جلال حسن ووصلت أمام نجوينج كونج الذي سجددها من لمسة واحدة سكنت الشباك
2019-01-08T14:10:56Z
40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين
2019-01-08T14:09:22Z
39’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق صفاء هادي لداخل المنطقة استقبلها مهند كاظم برأسية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-01-08T14:08:16Z
38’نجح عناصر المنتخب العراقيي احراز هدف تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بقليل
مهند كاظم يعدل النتيجة للمنتخب العراقي
2019-01-08T14:06:31Z
بعد مهارة رائعة37’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق حسين علي في اتجاه المنطلق على حدود المنطقة مهند كاظم الذي استلم الكرة وانطلق ثم راوغ الدفاعات وسدد كرة قوية سكنت الشباك بنجاح
2019-01-08T14:05:10Z
36’فان دوك سدد كرة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-01-08T14:04:11Z
35’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم للمنتخب الفيتنامي بهدف دون رد
2019-01-08T14:03:27Z
34’استحواذ من لاعبي المنتخب العراقي على مجريات اللقاء لمحاولة خطف هدف تعديل النتيجة
2019-01-08T14:01:28Z
33’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق صفاء هادي لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الفيتنامي
2019-01-08T14:01:21Z
32’استئناف المباراة الآن
2019-01-08T14:01:13Z
31’دخول الطاقم الطبي لعلاجه
2019-01-08T14:00:30Z
30’نصف ساعة مرت من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للمنتخب الفيتنامي بهدف دون رد
2019-01-08T14:00:18Z
29’سقوط اللاعب دو ديوي بداعي الإصابة
2019-01-08T13:59:00Z
28’مهند كاظم سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس دانج فان
2019-01-08T13:57:53Z
27’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق وليد سالم لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الفيتنامي
علي فايز يحرز هدف بالخطأ في مرماه
2019-01-08T13:56:05Z
من داخل المنطقة
26’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق نجوين كونج لداخل المنطقة في اتجاه فان دوك المنطلق داخل المنطقة اصطدمت الكرة بعلي فايز مع خروج الحارس جلال حسن وسكنت الشباك
2019-01-08T13:55:30Z
25’نجوين كونج انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل اللمنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب العراقي
2019-01-08T13:54:16Z
23’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي المنتخب العراقي في منتصف الميدان
2019-01-08T13:53:10Z
22’كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق أسامة رشيد لداخل المنطقة أبعدت م دفاعات المنتخب الفيتنامي
2019-01-08T13:52:09Z
21’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق علي عدنان من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الفريق الفيتنامي
2019-01-08T13:50:43Z
20’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي المنتخب العراقي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الفريق الفيتنامي
بطاقة صفراء
2019-01-08T13:49:36Z
19’خطأ لصالح نغوين كوانج بعد تدخل من أسامة رشيد في منتصف الميدان وبطاقة صفراء
2019-01-08T13:47:45Z
18’انحصار اللعب في منتصف الميدان والكرة بحوزة لاعبي المنتخب العراقي
2019-01-08T13:46:52Z
17’كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة عن طريق حسين علي لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات فيتنام
2019-01-08T13:46:18Z
16’صفاء هادي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الفيتنامي
2019-01-08T13:46:05Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-08T13:43:56Z
14’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي عدنان لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الفيتنامي
2019-01-08T13:43:30Z
13’تصويبة عن طريق فان دوك من خاجر المنطقة وصتل الكرة سهلة إلى أحضان الحارس جلال حسن
2019-01-08T13:42:06Z
12’خطأ لصالح فان فان دوك بعد تدخل من أسامة رشيد في منتصف الميدان
2019-01-08T13:41:27Z
11’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب العراقي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الفيتنامي
2019-01-08T13:39:24Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-01-08T13:38:32Z
8’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي عدنان لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الفيتنامي
2019-01-08T13:36:37Z
7’تمريرات متبادلة بين اقدام لاعبي المنتخب العراقي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الفيتنامي
2019-01-08T13:35:21Z
6’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق نجوين لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب العراقي
2019-01-08T13:35:05Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-08T13:34:20Z
3’كرة ثابتة نفذها أحمد ياسين مقوسة داخل المنطقة أبعدت من الدفاعت
2019-01-08T13:33:13Z
2’خطأ لصالح علي عدنان بعد تدخل من نجوين ترونج في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة
2019-01-08T13:30:06Z
1’صافرة بداية الشوط الأول
إليكم تشكيل منتخب فيتنام لمباراة اليوم
2019-01-08T13:16:01Z
يبدأ المدرب بارك هانج سيو بطريقة 5/*4/1 وتضم كلًا مندانج فان لام / نجوين ترونج هوانج / نغوين كوانج / كوي نجوك هاي / دو ديوي مانه / بوي تيان / بنجوين كونج / دو هونج دونج / لونج تشونج / نجوين فونج / فان فان دوك
إليكم تشكيل منتخب العراق لمباراة اليوم
2019-01-08T13:14:38Z
يبدأ المدرب سريتشكو كاتانيتش بطريقة 5/4/1 وتضم كلًا منجلاس حسن / وليد سالم / أحمد إبراهيم / فرانس بطرس / علي فايز / علي عدنان / أحمد ياسين / صفاء هادي / أسامة رشيد / حسين علي / مهند علي كاظم
2019-01-08T13:12:19Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين العراق وفيتنام في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.