إليكم تشكيل العين لمباراة اليوم
يبدأ المدرب زيلكو سوبيتش بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
خالد عيسى / إسماعيل أحمد / محمد فايز / مهند سالم / تسوكاسا شيوتاني / عامر عبد الرحمن / كايو فيرنانديز / روبين ريبيرو / محمد عبد الرحمن / يحيى نادر / ماركوس بيرج
تشكيلة العين أمام فريق الظفرة #نادي_العين pic.twitter.com/H33ZD1AU7b— Al Ain FC (@alainfcae) February 15, 2019
إليكم تشكيل الظفرة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب محمد قويض بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
خالد السناني / سلطان السويدي / عبد الرحمن يوسف / عبد الله الرفاعي / إبراهيم سعيد / خالد الزعابي / نيكولاس ميليسي / خالد علي / خالد باوزير / رومولوا دوسانتوس / ديجو ريجوناتو
تشكيل الفريق لمباراة اليوم #دوري_الخليج_العربي— نادي الظفرة الرياضي (@aldhafraclub_ae) February 15, 2019
الجولة الخامسة عشر @aldhafraclub_ae
@alainfcae @AbuDhabiSC @AGLeague @uaefa_ae pic.twitter.com/qbwWi2zAng