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الظفرة × العين | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الظفرة ضد العين في الجولة الخامسة عشر من دوري الخليج العربي 2018-19

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إليكم تشكيل العين لمباراة اليوم

2019-02-15T13:12:48Z

يبدأ المدرب زيلكو سوبيتش بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

خالد عيسى / إسماعيل أحمد / محمد فايز / مهند سالم / تسوكاسا شيوتاني / عامر عبد الرحمن / كايو فيرنانديز / روبين ريبيرو / محمد عبد الرحمن / يحيى نادر / ماركوس بيرج

 

إليكم تشكيل الظفرة لمباراة اليوم

2019-02-15T13:09:20Z

يبدأ المدرب محمد قويض بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

خالد السناني / سلطان السويدي / عبد الرحمن يوسف / عبد الله الرفاعي / إبراهيم سعيد / خالد الزعابي / نيكولاس ميليسي / خالد علي / خالد باوزير / رومولوا دوسانتوس / ديجو ريجوناتو

 

2019-02-15T13:08:01Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين الظفرة والعين، في الجولة الخامسة عشر من دوري الخليج العربي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 