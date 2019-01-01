يعيش النمور أيامًا لايحسد عليها، بعد تعرضه لثلاثة هزائم متتالية، حيث خسر العميد أمام الفريق الصاعد حديثًا للدوري ضمك بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة من الدوري السعودي، ثم ودع الفريق دوري أبطال آسيا من الدور ربع نهائي على يد الهلال، بعد أن استطاع الزعيم تحقيق الفوز فى لقائي الذهاب والعودة بثلاثية مقابل هدف، ثم التقى النمور من جديد مع الموج الأزرق فى قمة نارية، استطاع فيها الهلال تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف في الجولة الرابعة، وبذلك يحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط فقط، فحتى الآن خاض العميد 3 مبارايات، حقق فوزًا وحيدًا أمام الرائد، وتعادل مباراة وخسر مثلها.