أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد السلام مباراة تجمع بين منتخبي السنغال وتونس، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.