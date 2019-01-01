شاهد - وصول محاربي الصحراء وأسود التيرانجا إلى ملعب المباراة
#محاربي_الصحراء و #أسود_التيرانغا هنا من أجل مباراة قوية الليلة! 💪#السنغال_الجزائر #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/cw3swJionm— CAF - عربي (@caf_online_AR) ٢٧ يونيو ٢٠١٩
على الجانب الاخر أيضًا حقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على حساب نظيره التنزاني بهدفين دون رد، مساء اليوم الأحد، بالجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر،وبهذا الانتصار حقق اسود تيرانغا أول ثلاث نقاط له فى البطولة، بينما تظل تنزانيا في المركز الأخير بدون رصيد، وسيسعي رفقاء ساديو مانيه لتحقيق الانتصار امام المنتخب الجزائري لضمان التأهل والحفاظ على صدارة المجموعة الثالثة.
حقق المنتخب الجزائري فوزًا مريحًا على منافسه منتخب كينيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة فى الأراضي المصرية، وبهذا الانتصار يعتلي محاربي الصحراء قمة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، متساويًا مع منتخب السنغال في المجموعة الثالثة الذي تضم كلًا من تنزانيا ،كينيا، وسيسعى رفقاء رياض محرز لإقتناص الثلاث نقاط من هذه المواجهة القوية لضمان التأهل رسميًا إلى الدور القادم.