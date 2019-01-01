حقق المنتخب الجزائري فوزًا مريحًا على منافسه منتخب كينيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة فى الأراضي المصرية، وبهذا الانتصار يعتلي محاربي الصحراء قمة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، متساويًا مع منتخب السنغال في المجموعة الثالثة الذي تضم كلًا من تنزانيا ،كينيا، وسيسعى رفقاء رياض محرز لإقتناص الثلاث نقاط من هذه المواجهة القوية لضمان التأهل رسميًا إلى الدور القادم.