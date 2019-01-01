شاهد - غرفة خلع الملابس الخاصة لمنتخب السنغال
👕🇸🇳💫#TotalAFCON2019 #السنغال_الجزائر pic.twitter.com/dPU6QTFKoG— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 19, 2019
شاهد - غرفة خلع الملابس الخاصة لمنتخب الجزائر
اللمسات الأخيرة.. كل شيء جاهز! 👌#TotalAFCON2019 #السنغال_الجزائر pic.twitter.com/CVAMnDRhop— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 19, 2019
شاهد حفل ختام بطولة الامم الأفريقية 2019
🥁🎶🎷🕺💃🎇— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 19, 2019
تلك الأجواء... 😍#TotalAFCON2019 #السنغال_الجزائر pic.twitter.com/xgw6djn0vO
أجواء رائعة من استاد القاهرة
📍هنا ستاد القاهرة— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 19, 2019
أجواء خيالية قبل دقائق على بداية نهائي الحلم! 💫#TotalAFCON2019 #السنغال_الجزائر pic.twitter.com/5a5c16cxwd
طالع - التشكيل الرسمي لمنتخب الجزائر
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
رايس مبولحي / مهدي زيفان / عيسي ماندي / جمال الدين بلعمري / رامي سبعيني / إسماعيل بن ناصر / عدلان قديورة / سفيان فيجولي / رياض محرز / بغداد بونجاح / يوسف البلايلي
#LesVerts #TeamDZ #LesFennecs #123VivaLAlgerie#TotalAFCON2019 #SENALG pic.twitter.com/9CgLp2d2Db— Les Verts d'Algérie (@LesVerts) July 19, 2019
البدلاء / أندي ديلور / رفيق حليش / آدم وناس / هشام بودواي / مهدي عبيد / إسلام سليماني / ألكسندر أوكيدجا / ياسين براهيمي / عز الدين دوخة / محمد فارس / مهدي تاهرات / يوسف عطال
طالع - التشكيل الرسمي لمنتخب السنغال
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من
أميجو ألفريد جوميس / يوسف سابالي / ساليف ساني / شيخ كوياتيه / لامين جاساما / بادوي نداي / هنري سافييت / إدريسا جاي / إسماعيل سار / مباي نيانج
À 1:30 🕜 ——- c’est comment? #senegal #dakar #team221 #football #soccer #can2019 pic.twitter.com/wYtidwJ2J8— FSF (@FootballSenegal) July 19, 2019
البدلاء / مباي ديان / ألفريد نداي / كيتا بالدي / موسي واجي / ساليو سيس / كيريين دياتا / موسي كوناتي / كاليدو كوليبالي / إدوارد ميندي / عبدالله ديالو / سادا تيوب / بابي أبو سيسيه
واصل محاربي الصحراء عروضهم الرائعة في النسخة الثانية والثلاثين بالتأهل للمباراة النهائية، وذلك بعد تحقيق الفوز على حساب المنتخب النيجيري في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهم مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، وهذا النهائي هو الثالث للمنتخب الجزائري حيث كانت المرة الأولى في نسخة 1980 بنيجيريا وخسر بنتيجة (0-3) أمام أصحاب الأرض، وحقق الفوز في النهائي الثاني على حساب نفس المنتخب في نهائي 1990 بنتيجة (0-1) بالجزائر، ليكون اللقب الوحيد للخُضر في تاريخ مشاركاته بالأميرة السمراء.