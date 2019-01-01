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السنغال × الجزائر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة منتخب السنغال ضد منتخب الجزائر في مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019

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(C)Getty Images

طالع - التشكيل الرسمي لمنتخب الجزائر

2019-07-19T18:20:35Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

رايس مبولحي / مهدي زيفان / عيسي ماندي / جمال الدين بلعمري / رامي سبعيني / إسماعيل بن ناصر / عدلان قديورة / سفيان فيجولي / رياض محرز / بغداد بونجاح / يوسف البلايلي 

البدلاء / أندي ديلور / رفيق حليش / آدم وناس / هشام بودواي / مهدي عبيد / إسلام سليماني / ألكسندر أوكيدجا / ياسين براهيمي / عز الدين دوخة / محمد فارس / مهدي تاهرات / يوسف عطال 

طالع - التشكيل الرسمي لمنتخب السنغال

2019-07-19T18:16:00Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من

أميجو ألفريد جوميس / يوسف سابالي / ساليف ساني / شيخ كوياتيه / لامين جاساما / بادوي نداي / هنري سافييت / إدريسا جاي / إسماعيل سار / مباي نيانج 

البدلاء / مباي ديان / ألفريد نداي / كيتا بالدي / موسي واجي / ساليو سيس / كيريين دياتا / موسي كوناتي / كاليدو كوليبالي / إدوارد ميندي / عبدالله ديالو / سادا تيوب / بابي أبو سيسيه 

2019-07-18T22:07:24Z

تخطى منتخب السنغال عقبة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بعد تحقيق انتصار صعب على حساب المنتخب التونسي بهدف دون رد، ويُعد هذا النهائي هو الثاني لأسود التيرانجا طوال مشاركاتهم في الكان بعدما وصل من قبل مرة واحدة في نسخة مالي عام 2002، التي نجح في التتوييج بهذه النسخة منتخب الكاميرون للمرة الرابعة، وحصد منتخب السنغال المركز الرابع من قبل ثلاث مرات أعوام 1965، 1990، 2006 
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2019-07-18T22:07:16Z

واصل محاربي الصحراء عروضهم الرائعة في النسخة الثانية والثلاثين بالتأهل للمباراة النهائية، وذلك بعد تحقيق الفوز على حساب المنتخب النيجيري في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهم مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، وهذا النهائي هو الثالث للمنتخب الجزائري حيث كانت المرة الأولى في نسخة 1980 بنيجيريا وخسر بنتيجة (0-3) أمام أصحاب الأرض، وحقق الفوز في النهائي الثاني على حساب نفس المنتخب في نهائي 1990 بنتيجة (0-1) بالجزائر، ليكون اللقب الوحيد للخُضر في تاريخ مشاركاته بالأميرة السمراء.

Getty

2019-07-18T22:07:04Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين منتخبي السنغال والجزائر، وذلك في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي