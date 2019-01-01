استأنف الأخضر تدريباته فى المعسكر المقام في الدمام استعدادًا لمواجهة الودية امام منتخب مالي، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية استعدادًا وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية، على ملعب الأمير محمد بن فهد فى الدمام، استعدادًا لمواجهة المنتخب اليمني، فى الجولة الاولي من منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2020