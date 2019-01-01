90+3’نهاية المباراة
⏱ - نهاية المباراة— KSA SPORTS (@riyadiyatv) January 8, 2019
السعودية 4 🆚 كوريا الشمالية 0 #السعودية_كوريا#معاك_يالأخضر 🇸🇦
ألف مبرووك لصقورنا الخضر 💚🇸🇦#KSA_SPORTS pic.twitter.com/xBDoivoiQY
تبديل في صفوف المنتخب الكوري
بطاقة صفراء
فهد المولد يسجل الهدف الرابع للصقور
بتصويبة من داخل المنطقة
87’الهدف جاء بعد كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر عن طريق سالم الدوسري لداخل المنطقة استقبلها فهد المولد ثم سددها قوية بيسراه سكنت الشباك
⚽️ هدددف رابع لـ #منتخبنا_الوطني في الدقيقة " 87” سجله اللاعب فهد المولد— KSA SPORTS (@riyadiyatv) January 8, 2019
السعودية 4 🆚 كوريا الشمالية 0
#السعودية_كوريا
#معاك_يالأخضر 🇸🇦
#KSA_SPORTS pic.twitter.com/nAXjVRSvoU
شاهد الهدف الثالث للأخضر
عن طريق سالم الدوسري
هدف ⚽️ سالم الدوسري يضيف الثالث للمنتخب السعودي!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 8, 2019
السعودية 3 كوريا الشمالية 0#beINAFC pic.twitter.com/SfSyAMmDF0
تبديل في صفوف الأخضر
تبديل في صفوف المنتخب السعودي
سالم الدوسري يسجل الثالث للأخضر
بتصويبة من داخل منطقة الجزاء
68’الهدف جاء بعد كرة عرضية أرضية عن طريق عبد العزيز البيشي في اتجاه سالم الدوسري المتمركز داخل المنطقة الذي استلم الكرة وسددها بيسراه قوية سكنت الشباك
⚽️ هدددف ثالث لـ #منتخبنا_الوطني في الدقيقة " 70” سجله اللاعب سالم الدوسري— KSA SPORTS (@riyadiyatv) January 8, 2019
السعودية 3 🆚 كوريا الشمالية 0
#السعودية_كوريا
#معاك_يالأخضر 🇸🇦
#KSA_SPORTS pic.twitter.com/ZWMh64fuhY
فهد المولد يهدر فرصة هدف مؤكد
شاهد هدف المنتخب السعودي الأول
عن طريق هتان باهبري
هدف ⚽️ بمهارة فردية ولا أروع من هتان باهبري، الأسبقية تذهب للمنتخب السعودي!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 8, 2019
السعودية 1 كوريا الشمالية 0#beINAFC pic.twitter.com/p4tkGERhzh
اووووووووووووووه...بطاقة حمراء من نصيب لاعب المنتخب الكوري
43’كوانج سونج تلقى البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء بعد تدخل قوي على قدم سالم الدوسري في منتصف الميدان
اللاعب هان كوانغ سونغ يحصل على البطاقة الحمراء في لقاء #السعودية_كوريا_الشمالية!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 8, 2019
ما رأيك في قرار الحكم؟#beINAFC pic.twitter.com/CDIGPU9mhE
محمد آل فيتل يحرز الهدف الثاني للمنتخب السعودي
من داخل المنطقة
36’الهدف جاء بعد كرة ثابتة نفذها حسين المقهوي مقوسة داخل المنطقة سددها محمد آل فتيل بكعب القدم بشكل رائع سكنت الشباك بنجاح
⚽️ هدددف ثاني لـ #منتخبنا_الوطني في الدقيقة " 37" سجله اللاعب محمد آل فتيل— KSA SPORTS (@riyadiyatv) January 8, 2019
السعودية 2 🆚 كوريا الشمالية 0
#السعودية_كوريا
#معاك_يالأخضر 🇸🇦
#KSA_SPORTS pic.twitter.com/b4P8iLZRVU
هتان باهبري يفتتح التسجيل للمنتخب السعودي
بتصويبة من داخل المنطقة
28’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق هتان باهبري ثم توغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية سكنت الشباك بنجاح
⚽️ هدددف أول لـ #منتخبنا_الوطني في الدقيقة " 29” سجله اللاعب هتان باهبري— KSA SPORTS (@riyadiyatv) January 8, 2019
السعودية 1 🆚 كوريا الشمالية 0
#السعودية_كوريا
#معاك_يالأخضر 🇸🇦
#KSA_SPORTS pic.twitter.com/5uDAmhJG6K
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
⏱ - بداية المباراة— KSA SPORTS (@riyadiyatv) January 8, 2019
السعودية 🆚 كوريا الشمالية
#السعودية_كوريا
#معاك_يالأخضر 🇸🇦
كل الدعوات و الأمنيات لـ #منتخبنا_الوطني بالتوفيق .
#KSA_SPORTS pic.twitter.com/ABMpG7zJKZ
إليكم تشكيل كوريا الشمالية لمباراة اليوم
يبدأ المدرب كيم يونج جون بطريقة 4/4/2 التي تضم كلًا منري ميونج جوك / كيم تشول بوم / يانج تشول كوك / كيم سونج جي / أن سونج إيل / ري إل جين / جونج إل جوان / ري آن تشول / يانج جيك ري / كوانج ريونج باك / هان كوانغ سونغ
إليكم تشكيل السعودية لمباراة اليوم
يبدأ المدرب خوان أنطونيو بيتزي بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من
محمد العويس / محمد البريك / محمد آل فتيل / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / عبدالله عطيف / حسين المقهوي / عبدالعزيز البيشي / سالم الدوسري / هتان باهبري / فهد المولد
التشكيلة الأساسية لـ #منتخبنا_الوطني ضد منتخب كوريا الشمالية .#معاك_يالاخضر 🇸🇦#كأس_اسيا_2019 pic.twitter.com/p8w8E5KCA1— KSA SPORTS (@riyadiyatv) January 8, 2019