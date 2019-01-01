21’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق يحيي الشهري ومرور رائع من مدافع قطر ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها حسين المقهوي بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى القائم بقليل