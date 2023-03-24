46" بداية الشوط الثاني
مباشرالسعودية وفنزويلا: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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45+3" نهاية الشوط الأول
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45" 3 دقائق وقت بدل ضائع
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41" أوووووووه، الهدف الثالث لمنتخب فنزويلا لكن الحكم يشير بوجود تسلل
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جوووول،، الهدف الثاني لفنزويلا
34" عرضية من الجهة اليمنى تلقاها روندون مهاجم المنتخب الفنزويلي بتسديدة قوية فشل العويس فى التصدى لها
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جووول، الهدف الأول لمنتخب فنزويلا
26" مرتدة سريعة ينطلق بها سالمون روندون ثم يرسلها تمريرة رائعة أمام جوزيف مارتيناز الذي سددها من لمسة واحدة فى المرمى
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25" تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين اقدام لاعبي المنتخب السعودي
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22" هارون كمارا يرسل عرضية من الجهة اليمنى لكن أمسكها الحارس من أمام الجميع
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17" بطاقة صفراء من نصيب سعود عبدالحميد
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14" ركلة حرة للمنتخب السعودي من على حدود المنطقة نفذها عبدالرحمن غريب بتسديدة قوية مرت اعلى المرمى
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12" بطاقة صفراء من نصيب يوردان أوزوريو بعد تدخل قوي على فراس البريكان
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11" عرضية من الجهة اليمنى عن طريق اليكساندر لكن امكسها العويس بثبات
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6" تمريرة فى اتجاه كمارا الذي سددها فى المرمى لكن الحكم يشير بوجود تسلل
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1" بداية المباراة
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تشكيل فنزويلا ضد المنتخب السعودي
يدخل المدرب فيرناندو باتيستا المباراة بالتشكيل التالي
الخطة 4-2-3-1
ألين باروجا
ميجيل نافارو - جون تشانلسيياور - يوردان أوزوريو - أليكساندير جونزاليز
توماس رينكون - خوسيه مارتينيز
سالومون روندون - سامويل سوسا - إدوارد بيلو
جوزيف مارتيناز
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تشكيل السعودية ضد فنزويلايدخل المدرب هيرفي رينارد المباراة بالتشكيل التالي
الخطة 4-2-3-1
محمد العويس
سعود عبدالحميد - أحمد شراحيلي - علي آل بليهي - متعب الحربي
حسين القحطاني - محمد كنو
فراس البريكا - سالم الدوسري - عبدالرحمن غريب
هارون كامممارا
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أهلا بكم في البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي الذي يستضيف فنزويلا وديًا على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة وعينه على تقديم أفضل عرض لمواصلة الظهور الجيد للكرة السعودية منذ مونديال قطر 2022.