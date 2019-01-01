أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....تفتح مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابها لاستضافة مباراة تجمع بين السعودية وسنغافورة، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.