2019-10-09T20:40:32Z
يأتي منتخب سنغافورة في صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، حيث بدأ المنتخب مشواره بالتصفيات بتعادل أمام منتخب اليمن بنتيجة (2-2)، ثم استطاع تحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف أمام منتخب فلسطين الذي يحتل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.
2019-10-09T20:40:23Z
سقط المنتخب السعودي فى فخ التعادل أمام منتخب اليمن بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب البحرين الوطني، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وبهذه النتيجة يحتل الأخضر المركز الرابع برصيد نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن سنغافورة صاحب صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.
2019-10-09T20:40:13Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....تفتح مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابها لاستضافة مباراة تجمع بين السعودية وسنغافورة، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.