KICKOFF:#AlSadd x Al-Hilal#ACL2019 SF 1st Leg #SDDvHIL— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) October 1, 2019
التشكيل الرسمي للهلال
يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من
عبدالله المعيوف / محمد البريك / جانج هيون سوو / على آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / سلمان الفرج / سيباستيان جيوفينكو / أندري كاريلو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميس
📋 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "السد القطري"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام ٢٠١٩م. #السد_الهلال pic.twitter.com/H4eMFMAO9F— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 1, 2019
البدلاء / محمد الواكد / عبدالله الحافظ / حسن كادش / هتان باهبري / محمد الشلهوب / عبدالله عطيف / صالح الشهري
التشكيل الرسمي للسد
يبدأ المدرب شابي هيرنانديز بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من
سعد الدوسري / وو يانج جونج / سالم الهاجري / طارق سلمان / عبدالكريم حسن / بوعلام خوخي / جابي / حسن الهيدوس / تام تاي هي / أكرم عفيف / بغداد بونجاح
قائمة اللاعبين المستدعين لمباراة الغد #السد_الهلال في نصف نهائي #دوري_ابطال_اسيا #مع_السد_في_اسيا 🇶🇦 pic.twitter.com/DtUv8YzEx3— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) September 30, 2019
البدلاء / مشعل برشم / حسين على بهزاد / حامد اسماعيل / علي أسد / هاشم على عبداللطيف / أحمد سيار