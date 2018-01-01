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السد × الدحيل | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة السد والدحيل، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر في بطولة دوري نجوم قطر

محدث
التعليقات()

جوووووووووووووول،،، الهدف الثالث للسد

2018-12-11T17:21:04Z

بغداد بونجاح

90+4’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من منتصف الميدان عن طريق بغداد بونجاح ومن ثم يمررها على يمينه إلى المنطلق أكرم عفيف  ومن ثم يمررها له مرة اخرة لداخل المنطقة ليسددها بغداد تسديدة رائعة تسكن الشباك بنجاح 

2018-12-11T17:20:00Z

90+3’ جووووووووووووووول،،،،،، الهدف الثالث لفريق السد عن طريق بغداد بونجاح 

2018-12-11T17:18:14Z

90+2’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق أكرم عفيف لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2018-12-11T17:17:39Z

90+1’ الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع 

جوووووووووووووول،،،،،،، الهدف الثاني لفريق السد

2018-12-11T17:16:24Z

سالم الهاجري

90’ الهدف جاء بعد سلسلة من التمريرات العديدة من لاعبي السد على حدود المنطقة لتصل إلى سالم الهاجري الذي مر بمهارة فردية لداخل المنطقة وهيأ الكرة على القدم اليسري ليسددها تسديدة قوية على يسار الحارس خليفة أبوبكر 

2018-12-11T17:15:05Z

89’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف القاتل لفريق السد عن طريق  سالم الهاجري 

2018-12-11T17:13:59Z

88’ تمريرات متبادلة من لاعبي السد انها حامد إسماعيل بعرضية سيئة للغاية مرت بعيدة إلى ضربة مرمي

تبديل أول فى صفوف الدحيل

2018-12-11T17:13:18Z

87’ دخول مراد ناجي وخروج لويز مارتن

2018-12-11T17:12:41Z

86’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق المعز على لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2018-12-11T17:11:01Z

84’ تنفيذ الخطأ بعرضية من على حسن عفيف لداخل المنطقة ابعدها الحارس سعد الدوسري بنجاح من منطقة الخطورة 

بطاقة صفراء من نصيب طارق سلمان

2018-12-11T17:10:08Z

83’ بطاقة صفراء من نصيب طارق سلمان بعد تدخل قوي على إدميلسون جونيور من الجهة اليمنى 

2018-12-11T17:09:24Z

81’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق ياسر أبو بكر ومحاولة إرسال عرضية لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

التبديل الثاني فى صفوف السد

2018-12-11T17:08:50Z

80’ دخول ياسر أبو بكر وخروج تشافي هيرنانديز 

2018-12-11T17:07:39Z

هدوء نسبي في المباراة مع إنحصار الكرة فى منتصف الميدان 79

2018-12-11T17:05:08Z

عرضية خطيرة من الجهة اليمنى تلقاها بغداد بونجاح برأسية غير متقنة مرت بسلام على مرمي خليفة أبوبكر

2018-12-11T17:04:20Z

78’ تسديدة من خارج المنطقة من المعز على زين لكنها سهلة بين أحضان الحارس سعد الدوسري

2018-12-11T17:02:47Z

77’ تنفيذ الركنية بعرضية من إدميلسون جونيور على القائم القريب لكن ابعدها الحارس بنجاح من منطقة الخطورة 

2018-12-11T17:02:17Z

76’ محاولة المرور من الجهة اليسري عن طريق المعز على لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى ركنية 

ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة

2018-12-11T17:00:33Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة 

2018-12-11T16:59:28Z

74’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي السد فى منتصف الميدان 

2018-12-11T16:58:31Z

73’ توقف اللقاء لسقوط البرازيلي إدميلسون جونيور بعد تدخل قوي من حامد إسماعيل 

2018-12-11T16:58:06Z

72’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-11T16:57:33Z

71’ إنطلاقة من إدميلسون من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لكن تدخل معه الدفاع وابعدها إلى ركنية 

2018-12-11T16:55:57Z

70’ إنطلاقة من بعداد بونجاح من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس خليفة أبو بكر بثبات 

2018-12-11T16:55:08Z

69’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من المعز على زين على حامد اسماعيل

2018-12-11T16:53:21Z

66’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس أبوبكر بثبات 

2018-12-11T16:52:35Z

65’ تسديدة قوية من داخل المنطقة عن طريق بغداد بونجاح لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

تبديل أول فى صفوف السد

2018-12-11T16:51:16Z

64’ دخول سالم الهجري وخروج يانج جونج فى أولي تبديلات فريق السد 

2018-12-11T16:50:14Z

63’ إنطلاقة من المعز على من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها إلى كريم بوضيف الذي مررها لداخل يمين المنطقة إلى إدميلسون لكنه سددها تسديدة سيئة مرت بعيدة عن المرمي 

2018-12-11T16:49:22Z

62’ ركنية للسد تنفذ بعرضية من حسن الهيدوس لداخل المنطقة تلقاها بوعلام خوخي برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2018-12-11T16:47:41Z

61’ عرضية للدحيل من الجهة اليسري ابعدها الحارس على حدود المنطقة ليتلقاها لويز مارتن بتسديدة على الطائر لكنها مرت اعلى المرمي 

ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني من المبارا ة

2018-12-11T16:46:15Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني من المبارا ة  ولايزال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين بهدف لكل فريق

2018-12-11T16:44:16Z

58’ سيطرة من لاعبي السد على مجريات اللقاء 

2018-12-11T16:42:06Z

56’ إستحواز من لاعبي السد ومحاولات على المرمي للبحث عن هدف التقدم 

2018-12-11T16:40:37Z

55’ تنفيذ الخطأ من تشافي هيرنانديز بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الحائط وتتحول إلى ركنية 

بطاقة صفراء من نصيب المعز على زين العابدين

2018-12-11T16:39:44Z

54’ خطأ من مكان خطير للغاية لفريق السد بعد تدخل قوي من المعز على زين على حسن الهيدوس

2018-12-11T16:38:49Z

53’ تمريرة طولية فى إتجاه بغداد بونجاح على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2018-12-11T16:37:26Z

52’ تمريرة خطيرة من بغداد بونجاح لداخل المنطقة فى إتجاه أكرم عفيف المنفرد بالمرمي لكن تسديته غير متقنة ابعدها الحارس بنجاح 

2018-12-11T16:36:33Z

51’ تمريرة فى إتجاه حسن الهيدوس وتسديدة من داخل المنطقة لكنها تصطدم فى المدافع بسام هشام 

2018-12-11T16:35:19Z

50’ عرضية خطيرة من المعز علي لداخل المنطقة حولها البرازيلي إدميلسون برأسية قوية مرت على حافة القائم الاعلي 

2018-12-11T16:34:40Z

49’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من على حدود المنطقة من بوعلام خوخي لكن أمسكها الحارس بثبات 

2018-12-11T16:33:35Z

48’ خطا من خارج المنطقة بعد تدخل من عاصم مادييبو على أكرم عفيف 

2018-12-11T16:32:36Z

47’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق حسن الهيدوس لكنها مرت اعلى المرمي 

بداية االشوط الثاني

2018-12-11T16:31:54Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

نهاية الشوط الأول

2018-12-11T16:16:04Z

45+1’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

2018-12-11T16:15:37Z

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة واحدة وقت بدل ضائع 

2018-12-11T16:14:09Z

44’ تمريرات بين أقدام لاعبي السد لمحاولة السيطرة على الكرة فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول 

2018-12-11T16:12:32Z

42’ إنطلاقة من المعز على من منتصف الميدان ومن ثم يمررها على حدود المنطقة إلى يوسف العربي الذي مررها على يمين المنطقة للمنطلق إدميلسون الذي مررها إلى المعز الذي حاول تسديد الكرة لكنها تصطدم فى لدفاع من داخل المنطقة 

2018-12-11T16:11:42Z

41’ تسديدة من لويز مارتن من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2018-12-11T16:10:35Z

40’ تمريرة ثنائية بين حسن الهيدوس مع بغداد بونجاح لتصل إلى الهيدوس الذي أرسلها عرضية لكنها تصطدم فى لدفاع وتمر بدون خطورة على المرمي 

2018-12-11T16:09:57Z

39’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي السد فى منتصف الميدان 

2018-12-11T16:09:16Z

38’ توقف اللقاء لسقوط الحارس خليفة ابو بكرو والمدافع بيدرو ميجيل لإصطدامهم فى الهجمة الاخيرة 

كرتدة سريعة للسد

2018-12-11T16:08:06Z

37’ إنطلاقة من تشافي هيرنانديز من خارج المنطقة ليمررها على يمين المنطقة إلى بغداد بونجاح الذي أرسلها عرضية أرضية فى إتجاه المنطلق بيدرو ميجيل لكنه اصطدم فى الحارس والكرة مرت بدون خطورة 

بطاقة صفراء من نصيب بسام هشام الراوي

2018-12-11T16:06:06Z

35’ بطاقة صفراء من نصيب بسام الراوي بعد تدخل قوي على بغداد بونجاح 

2018-12-11T16:04:39Z

34’ تمريرة طولية من خارج المنطقة فى إتجاه بغداد بونجاح لكنها أقرب إلى الحارس خليفة أبو بكر 

2018-12-11T16:04:10Z

33’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي السد على حدود المنطقة 

2018-12-11T16:01:53Z

32’ سيطرة متبادلة من كلا الفريقين ومحاولات لبناء هجمة منظمة 

2018-12-11T15:59:34Z

30’ نصف ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال لتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق 

2018-12-11T15:58:53Z

29’ تسديدة قوية من يوسف العربي من خارج المنطقة لكن أمسكها الحارس سعد الدوسري بنجاح 

2018-12-11T15:58:05Z

28’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق أكرم عفيف ومحاولة المرور لكن تدخل معه محمد موسي بنجاح 

2018-12-11T15:56:55Z

27’ ضغط على من لاعبي الدحيل على دفاعات السد فى هذه الدقائق لمحاولة خطف هدف التقدم 

2018-12-11T15:55:19Z

25’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق إدميلسون جونيور ومن ثم يرسلها عرضية فى إتجاه يسوف العربي لكنها مرت من امامه لتتحول إلى رمية تماس

2018-12-11T15:54:33Z

24’ خطأ للسد من الجهة اليسري تنفذ بعرضية من بغداد بونجاح لداخل المنطقة لكن امسكها خليفة أبو بكر بثبات 

2018-12-11T15:53:15Z

22’ تمريرة خطيرة من يوسف العربي فى إتجاه إدميلسون جونيور الذي سددها بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2018-12-11T15:51:51Z

21’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2018-12-11T15:50:32Z

20’ تمريرات بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان 

2018-12-11T15:49:37Z

19’ ركنية للدحيل تنفذ بعرضية لداخل المنطقة حاول ابعدها الدفاع لكنها تصل إلى بسام هشام ليسددها تسديدة قوية لكن ابعدها الحارس سعد الدوسري بنجاح 

2018-12-11T15:47:32Z

17’ عرضية من الجهة اليمنى لفريق الدحيل فى إتجاه يوسف العربي الذي سددها من لمسة واحدة لكنها مرت اعلى المرمي 

2018-12-11T15:45:57Z

15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الأول والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

2018-12-11T15:45:10Z

14’ تسديدة قوية من يانج جونج من خارج المنطقة لكن تصدي لها الحارس خليفة أبو بكر ومن ثم ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2018-12-11T15:43:55Z

13’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق حسن الهيدوس لكن امسكها الحارس خليفة أبو بكر بثبات 

2018-12-11T15:42:30Z

12’ تسديدة قوية من بغداد بونجاح من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر إلى ضربة مرمي 

2018-12-11T15:42:03Z

11’ تسديدة قوية من يوسف العربي لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2018-12-11T15:41:44Z

10’ ضغط قوي من لاعبي الدحيل على دفاعات السد 

جووووووووووووووول،،،، الهدف الأول للسد

2018-12-11T15:39:33Z

أكرم عفيف

9’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من اكرم عفيف من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها المدافع لوكا مينديز بالخطأ فى المرمي

2018-12-11T15:38:43Z

8’ جووووووووووووووووووول،،،، وهدف التعادل للسد عن طريق أكرم عفيف 

2018-12-11T15:37:15Z

6’ محاولات من لاعبي السد للبحث عن هدف التعادل والعودة من جديد للمباراة 

جووووووووووووووول،،،،، والهدف الأول للدحيل

2018-12-11T15:36:24Z

يوسف العربي

5’ الهدف جاء بعد تسديدة قوية من يوسف العربي من تنفيذ ركلة الجزاء لتسكن الشبك بنجاح على يسار الحارس سعد الدوسري

أووووووووووووووووه،،،،، ركلة جزاااااااااء للدحيل

2018-12-11T15:34:55Z

بطاقة صفراء من نصيب بوعلام خوخي

4’ أووووووووووووووووه،،،،، ركلة جزاااااااااء للدحيل الحكم يحتسب ركلة جزاء بعد تسديدة من كريم بوضيف من داخل يمين المنطقة تصطدم فى يد بوعلام خوخي داخل المنطقة 

2018-12-11T15:32:56Z

3’ تمريرة طولية فى إتجاه يوسف العربي على حدود المنطقة لكن الحكم يطلق صافرته معلناً عن وجود تسلل

2018-12-11T15:31:10Z

بداية سريعة من فريق الدحيل وضغط على حامل الكرة من لاعبي السد فى منتصف ملعبهم ’ 2

تشكيل لدحيل

2018-12-11T15:11:08Z

يبدا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

اخليفة أبوبكر / محمد موسي عباس / لوكاس مينديز / بسام هشام / عاصم ماديبو / لويز مارتن / كريم بوضيف / المعز على زين العابدين / إدميلسون جونيور / على حسن عفيف / يوسف العربي 

البدلاء / سالمين عتيق الرميحي / خالد مراد مزيد / أحمد على حاتمي / حازم أحمد شحاته / أحمد المغيصيب / مراد ناجي حسين 

 

تشكسل فريق السد

2018-12-11T14:57:34Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

اسعد الدوسري / حامد اسماعيل / بيدرو ميجيل / وو يانج جونج / بوعلام خوخي / شافي هيرنانديز / جابي / طارق سليمان / حسن الهيدروس / أكرم عفيف / بغداد بونجاح 

البدلاء / سالم الهاجري / مصعب الخضير / ياسر أبو بكر / جهاد محمد / أحمد سوار / حسن أحمد / يوسف عبدالرزاق يوسف 

2018-12-10T21:22:45Z

يدخُل فريق السد المباراة ساعياً لخطف صدارة الترتيب برصيد 35، بينما يسعى فريق الدحيل لمحاولة الحفاظ على موقعه في صدارة البطولة برصيد 36

2018-12-10T21:22:35Z

أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول......حيث يحل فريق الدحيل ضيفاً على نظيره فريق السد، على أرضية ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار منافسات الجولة الخامس ة عشر في بطولة دوري نجوم قطر