42’ إنطلاقة من المعز على من منتصف الميدان ومن ثم يمررها على حدود المنطقة إلى يوسف العربي الذي مررها على يمين المنطقة للمنطلق إدميلسون الذي مررها إلى المعز الذي حاول تسديد الكرة لكنها تصطدم فى لدفاع من داخل المنطقة