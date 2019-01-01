يقدم فريق وادي دجلة موسم غير مقنع حتى الآن في الدوري المصري، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 30 مباراة احتل المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة، متساويًا بنفس الرصيد مع الإنتاج الحربي وسموحة أصحاب المركزين العاشر والحادي عشر، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في 9 مباريات، بينما كان التعادل حاضر في 8 مواجهات، وتلقوا 13 هزيمة.
تأهل الفارس الأبيض إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بنتيجة (0-1)، كمجموع لمبارتين الذهاب والإياب، ويأتي أبناء ميت عقبة في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، من 27 مباراة فقط، وبفارق سبع نقاط عن الأهلي الذي تصدر الجدول بالفوز على النجوم، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 27 مباراة، استطاع الزمالك أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى ثلاث هزائم.