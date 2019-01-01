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الزمالك × وادي دجلة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك ووادي دجلة، في إطار منافسات الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز

محدث
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2019-05-09T01:24:07Z

يقدم فريق وادي دجلة موسم غير مقنع حتى الآن في الدوري المصري، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 30 مباراة احتل المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة، متساويًا بنفس الرصيد مع الإنتاج الحربي وسموحة أصحاب المركزين العاشر والحادي عشر، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في 9 مباريات، بينما كان التعادل حاضر في 8 مواجهات، وتلقوا 13 هزيمة.

2019-05-09T01:23:57Z

تأهل الفارس الأبيض إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بنتيجة (0-1)، كمجموع لمبارتين الذهاب والإياب، ويأتي أبناء ميت عقبة في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، من 27 مباراة فقط، وبفارق سبع نقاط عن الأهلي الذي تصدر الجدول بالفوز على النجوم، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 27 مباراة، استطاع الزمالك أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى ثلاث هزائم. 

2019-05-09T01:23:28Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث فتح استاد بتروسبورت أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزمالك ووادي دجلة، في إطار منافسات الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.