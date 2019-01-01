سيدخل فريق نهضة بركان المغربي هذا اللقاء على أمل تحقيق الفوز أو الحفاظ على نتيجة مبارة الذهاب لضمان خطف اللقب من الفارس الأبيض وتحقيق أول بطولة إفريقية في مشواره، أما في الدوري المغربي فيحتل الفريق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 37 نقطة، فبعد مرور 28 جولة استطاع تحقيق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 13 وخسر في 7 مواجهات.
خسر الفارس الأبيض لقاء الذهاب خارج الديار بهدف دون رد في الوقت بدل الضائع، أما في الدوري فيأتي الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، من 29 مباراة فقط، وبفارق سبع نقاط عن الأهلي الذي تصدر الجدول بالفوز على النجوم، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 29 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى ثلاث هزائم.