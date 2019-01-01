تشكيل الزمالك لمباراة نصر حسين داي بالكونفدرالية الأفريقية.📝⚽️ pic.twitter.com/n3SAxmw8J0 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) ١٣ فبراير ٢٠١٩

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الزمالك نظيره فريق نصر حسين داي، على ملعب “برج العرب” ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الاتحاد الإفريقي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.