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الزمالك × نصر حسين داي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الاتحاد الإفريقي 2018-19

محدث
التعليقات()
الزمالك

2019-02-13T20:52:55Z

90+3’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة 

2019-02-13T20:51:24Z

90+1’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع 

فوزي يايا يتعادل لنصر حسين داي

2019-02-13T20:49:39Z

فوزي يايا

91’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من خطأ من الجهة اليمنى تلقاها إلياس ياتشي برأسية لداخل المنطقة إلى فوزي يايا لداخل المنطقة الذي سددها فى المرمي لكن تصدي لها جنش لترتد له من جديد ويسددها فى المرمي 

2019-02-13T20:48:50Z

90’ جوووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، وهدف التعادل لنصر حسين داي عن طريق فوزي يايا 

التبديل الثاني فى صفوف الزمالك

2019-02-13T20:48:20Z

89’ دخول محمد عنتر وخروج محمود كهربا 

أووووووووووووووه،،،، ماذا اهدرت ياكهربا؟

2019-02-13T20:47:04Z

88’ تمريرة رائعة من خالد بوطيب لداخل يمين المنطقة إلى كهربا الذي سددها لكنها فى الشباك الخارجية 

2019-02-13T20:46:21Z

87’ تنفيذ الخطا من وليد علاتي بتسديدة قوية مباشرة على المرمي لكن امسكها الحارس محمود جنش بثبات 

2019-02-13T20:45:35Z

86’ خطأ لنصر حسين حسين داي بعد تدخل حميد احداد على فوزي يايا

2019-02-13T20:44:03Z

85’ تمريرة ثنائية بين حميد أحداد وكهربا لداخل يمين المنطقة تلقاها احداد بتسديدة قوية تصدي لها الحارس لترتد امام خالد بوطيب الذي سددها فى جسد الحارس ثم ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-02-13T20:43:12Z

84’ تنفيذ الركنية بعرضية تلقاها فرجاني ساسي بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-02-13T20:42:20Z

83’ تمريرة خطيرة تصل إلى خالد بوطيب لداخل يسار المنطقة تلقاها بتسديدة قوية لكنها تدخل الدفاع فى الوقت المناسب وابعدها بنجاح 

التبديل الثالث فى صفوف نصر حسين داي

2019-02-13T20:41:18Z

82’ دخول إبراهيم ديب وخروج عبدالرحمن يوسفي 

2019-02-13T20:39:42Z

80’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الزمالك 

2019-02-13T20:37:15Z

78’ توقف اللقاء لسقوط الحارس مرياج جابا 

التبديل الاول فى صفوف الزمالك

2019-02-13T20:36:25Z

77’ دخول حميد أحداد وخروج إبراهيم حسن 

2019-02-13T20:34:41Z

76’ إستفاقة هجومية من لاعبي الزمالك على دفاعات نصر حسين داي لمحاولة البحث عن هدف ثاني فى اللقاء لتأمين النتيجة 

2019-02-13T20:33:55Z

75’ تمريرة رائعة من إبراهيم حسن لداخل المنطقة تضع كهربا فى مواجهة المرمي لكنه سددها فى جسد الحارس مرياح

2019-02-13T20:33:08Z

74’ فى الجنة ياشهيد هتافات جماهير الزمالك فى الدقيقة (74) تخليداً لشهداء النادي الأهلي 

2019-02-13T20:32:26Z

72’ إنطلاقة من حمدي النقاز من الجهة اليمنى ليرسلها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-02-13T20:30:53Z

71’ تمريرة طولية فى إتجاه كهربا على الجهة اليسري الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها خالد بوطيب برأسية امام أوباما الذي سددها بقوة لكن تصدي لها الحارس بنجاح 

2019-02-13T20:28:55Z

69’ إنطلاقة من كهربا الذي توغل لداخل المنطقة من الجهة اليسري وسددها لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

التبديل الثاني فى صفوف نصر حسين داي

2019-02-13T20:26:17Z

68’ دخول حسين الرافي وخروج شمس الدين حراق 

التبديل الاول فى صفوف نصر حسين داي

2019-02-13T20:25:37Z

67’ خروج عبدالرؤوف شويطر ودخول إلياس ياتشي 

2019-02-13T20:24:44Z

66’ تمريرة طولية فى إتجاه وليد علاتي على الجهة اليمنى لكنها طالت وتحولت إلى ضربة مرمي 

2019-02-13T20:22:11Z

64’ تمريرة طولية فى إتجاه أحمد قاسمي على حدود المنطقة لكنها أقرب إلى جنش 

2019-02-13T20:21:23Z

63’ تنفيذ الخطا بعرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس محمود جنش بثبات 

2019-02-13T20:20:01Z

62’ خطا لصالح نصر حسين داي من على حدود المنطقة ضد طارق حامد

2019-02-13T20:19:26Z

61’ إنطلاقة من أحمد قاسمي من الجهة اليمنى ومحاولة المرور لداخل المنطقة لكن تدخل فرجاني ساسي واستخلصها بنجاح 

2019-02-13T20:18:40Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني والتقدم للزمالك بهدف مقابل لاشئ

2019-02-13T20:18:06Z

59’ خطأ للزمالك من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي على حمدي النقاز 

2019-02-13T20:17:20Z

58’ سيطرة من لاعبي نصر حسين داي على مجريات اللقاء لمحاولة البحث عن هدف التعادل 

2019-02-13T20:15:10Z

56’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق وليد العلاتي لداخل المنطقة لكن ابعدها جنش بنجاح من منطقة الخطورة 

2019-02-13T20:14:30Z

55’ محاولات من لاعبي نصر حسين داي للبحث عن هدف التعادل 

2019-02-13T20:12:13Z

54’ تسديدة قوية من طارق حامد من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-02-13T20:11:27Z

53’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق فوزي يايا لكن ابعدها محمود علاء من منطقة الخطورة 

2019-02-13T20:10:23Z

52’ تمريرة طولية فى إتجاه عبدالرحمن يوسفي مهاجم نصر حسين داي لكن ابعدها الونش بفدائية إلى رمية تماس

2019-02-13T20:09:38Z

51’ تسديدة قوية من شمس الدين حراق من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن لمرمي جنش

2019-02-13T20:08:46Z

50’ إنطلاقة من احمد قاسمي من خارج المنطقة ومن ثم يسددها تسديدة ضعيفة تمر بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-02-13T20:08:13Z

49’ عرضية من يوسف أوباما من الجهة اليمنى لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع بنجاح 

2019-02-13T20:07:52Z

48’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الزمالك 

2019-02-13T20:04:46Z

47’ تمرير ة تصل إلى يوسف أوباما داخل المنطقة ومحاولة لتمريرها إلى كهربا لكنها ترتد له من جديد ويسددها تسديدة غير متقنة مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-02-13T19:48:30Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-02-13T19:46:36Z

45+1’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق عبدالله جمعة لداخل المنطقة تلقاها فرجاني ساسي برأسية رائعة لكنها مرت بجوار القائم الايسر لتحول إلى ضربة مرمي 

2019-02-13T19:45:17Z

45’ الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت بدل ضائع 

2019-02-13T19:44:46Z

44’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الزمالك 

2019-02-13T19:43:12Z

43’ خطأ فى المنطقة الدفاعية بعد تدخل قوي على عبدالله جمعة 

2019-02-13T19:42:03Z

42’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-02-13T19:40:26Z

40’ تمريرة من فرجاني ساسي لداخل المنطقة تلقاها كهربا بتسديدة قوية لكن تصدي لها الحارس بنجاح 

2019-02-13T19:39:27Z

39’ عرضية من حمدي النقاز من الجهة اليمنى ابعدها الدفاع لترتد امام اوباما على حدود المنطقة ليسددها تسديدة رائعة لكنها مرت على حافة القائم الاعلي بقليل 

2019-02-13T19:38:28Z

38’ تمريرة طولية من طارق حامد على الجهة اليمنى فى إتجاه كهربا الذي إستلم الكرة ومررها على حدود المنطقة فى إتجاه طارق حامد المتقدم للتسديد لكن تدخل الدفاع وابعدها من امامه

2019-02-13T19:36:34Z

37’ عرضية من حمدي النقاز من الجهة اليمنى لكن ابعدها عبدالغني خياط من قلب المنطقة لتتحول إلى رمية تماس

2019-02-13T19:35:47Z

36’ تسديدة قوية من محمود كهربا من داخل يسار المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة على المرمي 

2019-02-13T19:35:11Z

35’ تمريرات بين أقدام لاعبي نصر حسين داي فى منتصف الميدان لمحاولة بناء هجمة منظمة على دفاعات الزمالك

2019-02-13T19:33:25Z

33’ تنفيذ الخطا من شمس الدين بعرضية لداخل المنطقة أمسكها جنش على مرتين 

2019-02-13T19:32:29Z

32’ خطا لصالح نصر حسين داي بعد تدخل قوي من يوسف اوباما على شمس الدين حراق 

2019-02-13T19:31:47Z

31’ تسديدة قوية من يوسف أوباما من داخل يمين المنطقة لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-02-13T19:30:19Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الاول والتقدم للزمالك بهدف عن طريق خالد بوطيب

2019-02-13T19:28:43Z

29’ عرضية من عبدالله جمعة من الجهة اليسري لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس مرياح غايا 

2019-02-13T19:27:41Z

28’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي نصر حسين داي 

2019-02-13T19:26:47Z

27’ توقف اللقاء لسقوط يوسف اوباما ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-02-13T19:26:09Z

26’ تمريرة من خالد بوطيب من منتصف الميدان فى إتجاه يوسف أوباما لكن استخلصها الدفاع قبل ان يصل لها أوباما

2019-02-13T19:24:59Z

25’ مرور رائع من حمدي النقاز من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها خياط عبدالغني 

2019-02-13T19:24:00Z

23’ إنطلاقة من فوزي يايا من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع ومن ثم يبعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-02-13T19:22:43Z

22’ سيطرة من لاعبي الزمالك على مجريات اللقاء وتمريرات على حدود منطقة جزاء فريق نصر حسين داي

2019-02-13T19:20:52Z

21’ خطا لصالح الزمالك فى المنطقة الدفاعية بعد تدخل قوي على حمدي النقاز 

2019-02-13T19:19:56Z

20’ كما هي العادة فى الدقيقة الـ20 هتافات جماهير الزمالك فى جنة ياشهيد 

2019-02-13T19:18:53Z

19’ عرضية من كهربا من داخل يمين المنطقة إلى يوسف أوباما الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-02-13T19:18:32Z

18’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الزمالك فى منتصف الميدان 

2019-02-13T19:17:30Z

17’ خطأ لفريق نصر حسين داي ضد عبدالله جمعة فى منتصف الميدان 

2019-02-13T19:16:04Z

16’ تسديدة قوية من كهربا من داخل يمين المنطقة لكنها تصطدم فى القائم الايسر وتتحول إلى ضربة مرمي 

خالد بوطيب يفتتح التسجيل للزمالك

2019-02-13T19:14:36Z

خالد بوطيب

15’ الهدف جاء بعد إستخلاص رائع للكرة من حمدي النقاز الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها كهربا وهيأ الكرة امام خالد بوطيب الذي سددها تسديدة يسارية على يمين المرمي 

2019-02-13T19:14:01Z

14’ جووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول لنادي الزمالك عن طريق خالد بوطيب

2019-02-13T19:13:05Z

13’ إنطلاقة من عبدالرحمن يوسفي من الجهة اليسري ومحاولة الاختراق لداخل المنطقة لكن استخلصها الدفاع بنجاح 

2019-02-13T19:11:50Z

12’ عرضية أرضية من حمدي النقاز لداخل المنطقة تلقاها كهربا بتسديدة بكعب القدم قبل صافرة الحكم الذي تشير بوجود تسلل على كهربا

2019-02-13T19:11:26Z

11’ عرضية من حمدي النقاز من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-02-13T19:10:19Z

10’ سيطرة من لاعبي الزمالك لمحاولة أختراق دفاعات فريق نصر حسين داي لكن بدون خطورة علي المرمي 

2019-02-13T19:09:28Z

9’ تمريرة من محمود كهربا على الجهة اليمنى فى إتجاه حمدي النقاز لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

2019-02-13T19:08:59Z

8’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق مهدي أورتاني لكنها مرت بجوار القائم الايمن لمرمي جنش 

2019-02-13T19:07:55Z

7’ تمريرة رائعة من فرجاني ساسي لداخل يمين المنطقة إلى حمدي النقاز الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة فشل فى إستلامها محمود كهربا ليستخلصها الدفاع من امامه 

2019-02-13T19:06:51Z

6’ خطأ لفريق نصر حسين داي بعد عرقلة اوباما على شمس الدين حراق فى منتصف الميدان 

2019-02-13T19:06:08Z

5’ تسديدة من محمود كهربا من داخل المنطقة لكنها غير متقنة مرت اعلى المرمي 

2019-02-13T19:05:33Z

4’ محاولة المرور من حمدي النقاز من الجهة اليمنى لكن تدخل معه المدافع خياط عبد الغني وابعدها إلى رمية تماس

2019-02-13T19:03:24Z

3’ تمريرة طولية فى إتجاه عبدالرحمن يوسفي مهاجم الفريق الجزائري لكنها أقرب إلى محمود جنش حارس مرمي الزمالك

2019-02-13T19:02:17Z

2’ خطأ فى منتصف الميدان لفريق نصر حسين داي بعد تدخل طارق حامد على فوزي يايا

التشكيل الرسمي لنصر حسين داي

2019-02-13T18:54:41Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

مرياح غايا / وليد علاتي / خياط عبد الغني / محمد أمين التويجعي / خاسف نوفل / حراق شمس الدين / فوزي يايا / مهدي أورتاني / عبدالرؤوف شويطر / أحمد قاسمي / عبدالرحمن يوسفي 

البدلاء / رياح ماليك / إلياس ياتشي / حسين لعرابي / براهيم ذيب / زكريا بوحلفاية / براهيمي بلقاسم 

التشكيل الرسمي للزمالك

2019-02-13T18:20:55Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمود جنش / حمدي النقاز / محمود حمدي / محمود علاء / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود كهربا / خالد بوطيب 

البدلاء / عمر السعيد / محمد عبدالغني / محمد عنتر / بهاء مجدي / حميد أحداد / عماد السيد / أيمن حفني 

2019-02-12T22:16:26Z

يسعي الزمالك لتعويض الخسارة التي تلقاها الفريق الأبيض في الجولة الأولى من جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

2019-02-12T22:16:13Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الزمالك نظيره فريق نصر حسين داي، على ملعب “برج العرب” ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الاتحاد الإفريقي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 