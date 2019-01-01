2019-01-29T18:05:43Z
11’شيميلس بيكلي سدد كرة من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات الفارس الأبيض ووصت إلى أحضان عماد السيد
2019-01-29T18:05:28Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-29T18:04:40Z
9’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق طه عادل إلى داخل المنطقة أبعدت من محمود علاء إلى ركنية
2019-01-29T18:03:19Z
8’خطأ لصالح ميدو جابر بعد تدخل من طارق حامد في منتصف الميدان
2019-01-29T18:02:01Z
7’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق فرجاني ساسي إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-29T18:01:33Z
6’باولن فوافي سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-01-29T18:01:12Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-29T18:00:21Z
3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان
2019-01-29T17:59:35Z
2’الزمالك بالزي الأبيض على اليسار ومصر المقاصة بالزي الأخضر والأزرق على اليمين
2019-01-29T17:59:24Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
2019-01-29T17:15:17Z
المباراة تقام على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، والصافرة للحكم محمد البنا
إليكم تشكيل مصر للمقاصة لمباراة اليوم
2019-01-29T17:12:56Z
يبدأ المدرب طلعت يوسف بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
أحمد عادل / طه عادل / عصام صبحي / أحمد مودي / محمد الدسوقي / محمد توني / صلاح ريكو / باون فوافي / شيميلسش بيكيلي / ميدو جابر / جون أنطوي
إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم
2019-01-29T17:10:56Z
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
عماد السيد / حازم إمام / محمد عبد الغني / محمود علاء / بهاء مجدي / فرجاني ساسي / طارق حامد / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود كهربا / عمر السعيد
تشكيل الزمالك لمباراة مصر للمقاصة بالدوري الممتاز. 📝⚽️ pic.twitter.com/oWZ6HRXBbJ— Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 29, 2019
2019-01-29T17:09:38Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين الزمالك ومصر للمقاصة على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.