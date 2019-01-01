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الزمالك × بيراميدز | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع من منافسات بطولة الدورى المصري الممتاز

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الزمالك - فرجاني ساسي

2019-01-24T18:47:49Z

31’ خطأ لصالح بيراميدز في مكان جيد للغاية ضد المدافع محمود علاء 

2019-01-24T18:46:36Z

30’ نصف ساعة نارية من عمر المباراة وأداء قوي من الفريقين للبحث عن ثلاث نقاط هامة  للغاية 

2019-01-24T18:45:32Z

29’ تنفيذ الخطا من مجدي أفشة بتمريرة طولية لداخل المنطقة تسقط وسط منطقة جزاء الزمالك لتردد امام إريك تراوري الذي سددها لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بجوار القائم الأيسر إلى ضربة ركنية 

2019-01-24T18:44:57Z

28’ خطأ لصالح بيراميدز من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من طارق حامد على عمر خربين 

2019-01-24T18:42:16Z

27’ إستئاف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي بيراميدز 

2019-01-24T18:42:05Z

26’ توقف المباراة لإصابة مهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز

2019-01-24T18:39:23Z

25’ بطاقة صفراء من نصيب إريك تراوري مدافع بيراميدز بعد تدخل عنيف على قدم إبراهيم حسن 

2019-01-24T18:36:21Z

23’ إنطلاقة رائعة من حمد النقاز من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة تصل على يسار المنطقةإلى محمد إبراهيم الذي أرسلها عرضية تلقاها عمر السعيد بتسديد خلفية رائعة لكن تصدي لها المهدي سليمان ببراعة 

2019-01-24T18:36:02Z

22’ هجمة خطيرة للزمالك وتمريرة رائعة من عمر السعيد لداخل يمين المنطقة إلى حمدي النقاز الذي سددها فى المرمي لكن تصدي لها المهدي سليمان وامسكها بثبات 

2019-01-24T18:35:49Z

21’ محاولات من لاعبي بيراميدز على المرمي لمحاولة البحث عن هدف التقدم

2019-01-24T18:35:32Z

20’ سيطرة من لاعبي الزمالك على مجريات اللقاء 

2019-01-24T18:34:35Z

18’ خطأ من الجهة اليسري للزمالك نفذها كهربا بتسديدة مباشرة على المرمي لكنها تصطدم فى الدفاع وتردد إلى عمر السعيد على حدود المنطقة ليسددها فى المرمي لكنها مرت بجوار القائم الأيمن إلى ضربة مرمي 

إريك تراوري يعود سريعا بهدف التعادل لبيراميدز

2019-01-24T18:33:46Z

إريك تراوري

17’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من رجب بكار من داخل يمين المنطقة ومن ثم يمررها عرضية أرضية على القائم البعيد ليتلقاها إريك تراوري الخالي من الرقابة ليسددها بكل سهولة فى المرمي 

2019-01-24T18:33:37Z

16’ جوووووووووووووووووول،،،، وهدف التعادل لبيراميدز عن طريق إريك تراوري 

أووووووووه،،،، تسديدة قوية من كينو

2019-01-24T18:17:31Z

15’ هجمة خطيرة لبيراميدز وخطأ من الحارس عماد السيد لتردد امام إريك تراوري الذي راوغه ومررها إلى كينو الذي سددها فى المرمي لكن ابعدها عماد السيد ببراعة 

2019-01-24T18:16:15Z

14’ خطا فى منتصف الميدان بعد تدخل من مجدي أفشة على طارق حامد

2019-01-24T18:15:01Z

13’ تمريرة طولية من رجب بكار فى إتجاه عمر خربين لداخل المنطقة لكن ابعدها محمود علاء بنجاح 

2019-01-24T18:14:12Z

12’ ضغط قوي من لاعبي الزمالك على دفاعات بيراميدز 

2019-01-24T18:13:43Z

11’ تنفيذ الركنية بعرضية من مجدي أفشة لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-24T18:13:09Z

10’ إنطلاقة من كينو من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

فرجاني ساساي يفتتح التسجيل بتسديدة رائعة

2019-01-24T18:11:30Z

فرجاني ساسي

8’ الهدف جاء بعد تسديدة من خارج المنطقة عن طريق فرجاني ساسي تسكن على يسار الحارس مهدي سليمان بهدف ولا أروع 

2019-01-24T18:10:49Z

7’ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، والهدف الاول للزمالك عن طريق فرجاني ساسي 

2019-01-24T18:08:35Z

6’ خطا من الجهة اليسري لصالح كهربا بعد تدخل قوي من رجب بكار 

2019-01-24T18:07:42Z

5’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق إبراهيم حسن لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-01-24T18:06:23Z

4’ محاولة المرور من عمرخربين من الجهة اليمنى لكن تدخل معه طارق حامد وابعدها إلى رمية تماس

2019-01-24T18:05:02Z

3’ إنطلاقة من حمدي النقاز من الجهة اليمنىومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة ابعدها رجب بكار قبل رأسية عمر السعيد 

2019-01-24T18:03:43Z

2’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق عمر خربين الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها عبدالله السعيد بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

بداية المباراة

2019-01-24T17:57:13Z

التشكيل الرسمي لبيراميدز لمباراة اليوم

2019-01-24T17:30:11Z

يبدا بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن

مهدي سليمان / أحمد أيمن منصور / على جبر / رجب بكار / نبيل دونجا / محمد مجدي أفشة / كينو / محمد فاروق / عبدالله السعيد / إريك تراوري / عمر خربين 

البدلاء / أحمد دعدوؤ / جون سيفوينتي / محمد رزق / كريستيان بينافينتي / مهند لاشين / عمر جابر / عمر الميداني 

التشكيل الرسمي للزمالك لمباراة اليوم

2019-01-24T17:27:02Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

عماد السيد / حمدي النقاز / محمد عبدالغني / محمود علاء / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن / محمود كهربا / عمر السعيد 

البدلاء / عمر صلاح / حميد أحداد / خالد بوطيب / محمد عنتر / حارزم إمام / محمود عبدالعزيز / محمد عبدالسلام

2019-01-24T00:27:57Z

على الجانب الآخر، تأكد عودة المهاجم البرازيلي كينو بعد التخلص  من الإصابة التى تعرض لها مع فريقه فى مواجهة الإنتاج الحربى الماضية، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين

غيابات الزمالك

2019-01-24T00:26:07Z

سيغيب عن الزمالك الثنائي يوسف أوباما ومحمود جنش، حيث حصل الأول على الإنذار الثالث فى المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى، بينما تعرض جنش للطرد، ما أدى إلى فقدان الأبيض لخدماتهما فى تلك المباراة

2019-01-24T00:23:50Z

يدخل الزمالك في جعبته 41 نقطة متصدراً جدول الترتيب ويسعي الأبيض لمواصلة سلسلة الانتصارات واقتناص النقاط الثلاثة من بيراميدز لتوسيع فارق النقاط عن منافسه في لقاء اليوم بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 38 نقطة، حيث يسعي هو الآخر لإقتناص ثلاث نقاط هامة في مشاوره ليتساوي مع القلعة البيضاء بنفس الرصيد والمنافسة على الصدارة

2019-01-24T00:23:28Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق الزمالك نظيره بيراميدز، على ملعب “بتروسبورت” فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع من منافسات بطولة الدورى المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.