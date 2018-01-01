فرجاني ساسي يتقدم بالهدف الثاني للزمالك
من نقطة الجزاء
53’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها فرجاني ساسي على يمين محمد أبو النجا سكنت الشباك بنجاح
'٥٤ جووووووووووول! فرجاني ساسي يُسجل الهَدف الثاني ⚽ pic.twitter.com/A5ZFb7UkZN— Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 28, 2018
اووووووووووووووه...ركلة جزاء للزمالك
45’نهاية الشوط الأول
نهاية الشوط الأول ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 28, 2018
الزمالك ١ - ٠ بتروجت pic.twitter.com/qVB690RU9Z
بطاقة صفراء من نصيب لاعب الزمالك
محمود كهربا يفتتح التسجيل للزمالك
بتصويبة من داخل المنطقة
23’الهدف جاء بعد بينية رائعة عن طريق يوسف أوباما من على حافة المنطقة من فوق الدفاعات وضعت محمود كهربا منفردًا بالمرمى الذي استلم الكرة وسددها مرفوعة من فواق الحارس سكنت الشباك بنجاح
'٢٣ جوووووووووول! كهربا يُسجل الهَدف الأول ⚽ pic.twitter.com/t7nXoOor7H— Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 28, 2018
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل بتروجيت لمباراة اليوم
يبدأ المدرب مؤمن سليمان بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد أبو النجا / محمد رضا / أحمد عبد الرسلو / إبراهيم القاضي / أحمد السباعي / أحمد العجوز / حميد ماو / علي عيد / أحمد عبد الرحمن / محمود صلاح / محمد سالم
إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منمحمود جنش / حازم إمام / محمد عبد السلام / محمد عبد الغني / عبد الله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / مصطفى فتحي / يوسف أوباما / محمود كهربا / كابونجو كاسونجو