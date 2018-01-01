بتصويبة من داخل المنطقة

23’الهدف جاء بعد بينية رائعة عن طريق يوسف أوباما من على حافة المنطقة من فوق الدفاعات وضعت محمود كهربا منفردًا بالمرمى الذي استلم الكرة وسددها مرفوعة من فواق الحارس سكنت الشباك بنجاح