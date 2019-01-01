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الزمالك × النجم الساحلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك والنجم الساحلي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-04-28T20:52:16Z

90+3’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة 

2019-04-28T20:49:14Z

90+’ الحكم يحتب 3 دقائق وقت بدل ضائع

2019-04-28T20:48:51Z

89’ حصار من لاعبي النجم الساحلي علي دفاعات الزمالك 

2019-04-28T20:46:40Z

88’ تنفيذ الركنية بعرضية خطيرة لداخل المنطقة تلقاها محمد عمر كوناني برأسية غير متقنة مرت اعلى المرمي

2019-04-28T20:45:47Z

86’ خطا لصالح النجم من الجهة اليسري تنفذ بعرضية من الحناشي لكن ابعدها جنش إلي ركنية

2019-04-28T20:44:46Z

85’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كريم العواضي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع بنجلح

التبديل الاخير في صفوف الزمالك

2019-04-28T20:43:50Z

84’ دخول حميد أحداد وخرج يوسف اوباما

التبديل الثاني في صفوف الزمالك

2019-04-28T20:40:59Z

62’ دخول مالك بيعاوي وخرج محمد أمين بن عمر 

2019-04-28T20:39:10Z

80’ إنطلاقة من وجدي كشريدة من الجهة اليمنى لكن استخلصها عبدالله جمعة بنجاح 

2019-04-28T20:38:45Z

79’ سيطرة من لاعبي الزمالك على مجريات اللقاء 

التبديل الثاني في صفوف الزمالك

2019-04-28T20:36:14Z

77’ دخول محمد إبراهيم وخروج محمود كهربا

2019-04-28T20:35:43Z

76’ خطأ للنجم الساحلي التونسي ضد عمر السعيد 

2019-04-28T20:34:20Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة ولا تزال النتيجة بتقدم الزمالك بهدف 

2019-04-28T20:33:09Z

74’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الزمالك لمحاولة إستهلاك الوقت 

ياربااااااااااااااه،،،،، ماذا أهدرت ياالشيخاوي؟

2019-04-28T20:31:30Z

72’ تمريرة خطيرة من المساكني من خارج المنطقة  إلي الشيخاوي الذي سددها بغرابة تسدية سهلة بين احضان الحارس جنش

2019-04-28T20:30:29Z

71’ هدوء نسبي في مجريات اللقاء وسيطرة من لاعبي الزمالك على الكرة 

2019-04-28T20:29:03Z

69’ إنطلاقة خطيرة من وجدي كشريدي من داخل يمين المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكن ابعدها دفاع الزمالك بنجاح 

2019-04-28T20:27:33Z

68’ تمريرات بين أقدام لاعبي النجم الساحلي لبناء هجمة منظمة 

التبديل الأ في صفوف النجم الساحلي

2019-04-28T20:25:18Z

67’ دخول داروين جونزاليس وخروج حازم الحاج حسن

بطاقة صفراء من نصيب حازم الحاج

2019-04-28T20:23:19Z

65’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري من المساكني في إتجاه حازم الحاج لكنه استلمها ياليد اليسري 

2019-04-28T20:22:17Z

63’ تمريرة طولية من بو غطاس في إتجاه المساكني علي الجهة اليسري لكن ابعدها النقاز إلي رمية تماس

التبديل الأول في صفوف الزمالك

2019-04-28T20:21:23Z

62’ دخول أحمد السيد زيزو وخروج إبراهيم حسن 

يياربااااااااااااااه

2019-04-28T20:20:26Z

61’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى تلقاها إيهاب المساكني برأسية قوية ابعدها جنش ببراعة إلي ركنية

2019-04-28T20:19:31Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني والتقد للزمالك بهدف عن طريق كهربا

2019-04-28T20:18:56Z

59’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الزمالك 

2019-04-28T20:17:15Z

58’ توقف اللقاء لسقوط الونش بعد تدخل قوي من ياسين الشيخاوي 

2019-04-28T20:16:29Z

57’ تمريرة طولية من عبدالله جمعة فى إتجاه عمر السعيد لكن ابعدها الدفاع من امامه

2019-04-28T20:15:21Z

56’ محاولات الإختراق من ياسين الشيخاوي لكن تمركز جيد من مدافعي الزمالك 

2019-04-28T20:14:55Z

55’ تنفيذ الركنية بعرضية من ماهر الحناشي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-04-28T20:14:21Z

54’ عرضية خطيرة من إيهاب المساكني لداخل المنطقة ابعدها كهربا برأسية إلى ركنية 

2019-04-28T20:13:07Z

53’ سيطرة من لاعبي النجم الساحلي على مجريات اللقاء ومحاولات للبحث عن هدف التعديل

أوووووووووه،،،، خطيرة للنجم

2019-04-28T20:12:17Z

52’ تمريرة طولية فى إتجاه حازم الحاج على حدود المنطقة تلقاها الحاج برأسية ومررها امام إيهاب المساكني الذي سددها تسديدة خطيرة لكنها مرت على حافة القائم الايمن بقليل لمرمي جنش 

2019-04-28T20:10:28Z

50’ عرضية من كهربا من الجهة اليسري تلقاها عمر السعيد برأسية لكنها غير متقنة مرت بجوار القائم الايمن 

2019-04-28T20:08:54Z

49’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تلقاها زياد بوغطاس برأسية لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-04-28T20:08:15Z

48’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق وجدي كشريدة لكن تدخل معه الدفاع وابعدها إلى ركنية 

2019-04-28T20:06:09Z

47’ محاولات من لاعبي النجم الساحلي للتقدم إلى الإمام وإختراق دفاعات الزمالك 

2019-04-28T19:46:04Z

45+1’ ضفط متقدم من لاعبي الزمالك على دفاعات النجم الساحلي التونسي 

2019-04-28T19:45:35Z

45’ بطاقة صفراء من نصيب محمود كهربا بعد إعتراضه على حكم اللقاء 

2019-04-28T19:44:44Z

44’ تمريرة طولية فى إتجاه حمدي النقاز على الجهة اليمنى لكنه فشل فى إستلام الكرة لتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-28T19:43:13Z

43’ خطأ دفاعي قاتل من المدافع وجدي كشريدة يستخلصها محمود زيزو وينطلق بها على حدود المنطقة ويسددها تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن بقليل 

2019-04-28T19:42:07Z

42’ عرضية من محمد أمين بن عمر لداخل المنطقة لكن أمسكها جنش بنجاح 

2019-04-28T19:41:31Z

41’ محاولات من لاعبي النجم الساحلي للبحث عن هدف التعادل 

2019-04-28T19:40:22Z

40’ ركنية للزمالك تنفذ بعرضية خطيرة لداخل المنطقة تسقط فى قلب المنطقة وسط أرتباك من مدافعي النجم ليبعدها فى اللحظات الأخرة إلى ركنية جديدة 

2019-04-28T19:39:41Z

39’ عرضية محمد أمين بن عمر لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس محمود جنش بثبات

2019-04-28T19:39:03Z

37’ إنطلاقة من حازم الحاج من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية فى إتجاه الشيخاوي لكن استخلصها الدفاع من امامه

محمود كهربا يسجل الهدف الاول للزمالك

2019-04-28T19:37:29Z

وصف الهدف

36’ الهدف جاء بعد خطأ فادح من ياسين الشيخاوي ليستخلصها من امامهعمر السعيد ويرسلها عرضية لداخل يسار المنطقة إلى كهربا الذي إستلم الكرة وسددها تسديدة قوية تسكن يسار مرمي الحارس مكرم البديري

2019-04-28T19:36:17Z

35’ جوووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول للزمالك عن طريق محمود كهربا 

2019-04-28T19:34:56Z

34’ عرضية خطيرة من حمدي النقاز من الجهة اليمني تمر من تحت أقدام عمر السعيد لترتد إلى محمود زيزو الذي سددها تسديدة قوية لكنها بعيدة عن المرمي 

2019-04-28T19:32:51Z

32’ تمريرة طولية من محمود عبد العزيز في إتجاه كهربا لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-28T19:31:44Z

31’ تمريرة طولية من ياسين الشيخاوي فى إتجاه حازم الحاج لكنها غير متقنة تصل سهلة إلي الحارس جنش

2019-04-28T19:30:37Z

30’ نصف ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-28T19:30:04Z

29’ خطأ فى منتصف النيجان بعد تدخل قوي من محمود زيزو على حازم الحاج 

2019-04-28T19:28:43Z

28’ خطأ لصالح النجم الساحلي بعد تدخل قوي من طارق حامد على زياد بوغطاس فى منتصف الميدان

أووووووه،،، رأسية خطيرة من صدام بن عزيزة

2019-04-28T19:28:00Z

27’ ركنية تنفذ بعرضية من ماهر الحناشي على القائم القريب ليتلقاها صدام بن عزيزة برأسية قوية لكنها فى الشباك الخارجية 

2019-04-28T19:27:16Z

26’ تمريرة ثنائية بين الشيخاوي وحازم الحاج لكن ابعدها الدفاع من امام حازم الحاج إلى ركنية 

2019-04-28T19:26:57Z

25’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-04-28T19:25:40Z

24’ صعوبات تواجه الفارس الأبيض فى إختراق دفاعات الفريق التونسي 

يارباااااه،،،، ماذا أهدرت ياالمساكني؟

2019-04-28T19:24:02Z

23’ تمريرة طولية خطيرة من زياد بوغطاس على يسار المنطقة فى إتجاه إيهاب المساكني الذي سددها تسديدة سيئة للغاية قبل ان يشهر الخمن بوجود تسلل

2019-04-28T19:23:01Z

22’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي النجم لمحاولة بناء هجمة منظمة على دفاعات الزمالك 

2019-04-28T19:22:07Z

21’ محاولة من الشيخاوي للإختراق من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع من امامه إلى منتصف الميدان

2019-04-28T19:21:24Z

20’ تمريرة طولية من طارق حامد فى إتجاه المنطلق من خلف المدافعين عمر السعيد لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-28T19:19:44Z

19’ تنفيذ الركنية من إبراهيم حسن لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام محمود كهربا الذي سددها تسديدة قوية مرت اعلى المرمي 

2019-04-28T19:19:09Z

18’ تمريرة طولية خطيرة من طارق حامد لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس مكرم البديري إلى ركنية 

2019-04-28T19:17:39Z

17’ تمريرة من ماهر الحناشي فى إتجاه حازم الحاج لكن استخلصها الدفاع من امامه 

2019-04-28T19:16:15Z

16’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق كريم العوضي لكن تدخل معه محمود حمدي الونش وابعدها إلى رمية تماس

2019-04-28T19:15:14Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول والأفضلية للفريق تونسي المستحوذ على مجريات اللقاء 

2019-04-28T19:14:15Z

14’ تنفيذ الركنية بعرضية على القائم القريب لكن ابعدها المهاجم عمر السعيد ببراعة

2019-04-28T19:13:16Z

13’ تمريرة ثنائية رائعة من بن عمر من الجهة اليسري مع ياسين الشيخاوي لكن ابعدها طارق حامد إلى ركنية 

2019-04-28T19:12:24Z

12’ تنفيذ الخطأ بعرضية من إبراهيم حسن لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس مكرم البديري بثبات 

2019-04-28T19:11:41Z

11’ خطأمن الجهة اليمنى لصالح الزمالك بعد تدخل قوي من بن عمر على إبراهيم حسين 

2019-04-28T19:09:56Z

10’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة خطيرة تلقاها كريم العواضي برأسية خطيرة لكنها مرت بجوار القائم الايسر لجنش 

2019-04-28T19:09:19Z

9’ خطأ لنجم بعد تدخل قوي من الونش على الشيخاوي من خارج المنطقة 

2019-04-28T19:08:06Z

8’ تمريرة طولية على الجهة اليسري فى إتجاه كهربا الذي إنطلق بها وارسلها عرضية لكن ابعدها محمد عمر كوناتي من منطقة الخطورة 

2019-04-28T19:06:58Z

7’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-04-28T19:05:57Z

6’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من إبراهيم حسن على ماهر الحناشي فى منتصف الميدان 

2019-04-28T19:05:03Z

5’ عرضية من محمود كهربا من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-28T19:04:43Z

4’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الزمالك 

2019-04-28T19:03:06Z

3’ توقف اللقاء لسقوط ياسين الشخاوي بعد إلتحام قوي مع محمود علاء 

2019-04-28T19:02:04Z

2’ خطأ للزمالك من خارج المنطقة من الجهة اليمنى تنفذ بعرضية من إبراهيم حسن لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

التشكيل الرمسي للنجم الساحلي التونسي

2019-04-28T18:57:16Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

مكرم البديري / وجدي كشريدة / زياد بو غطاس / صدام بن عزيزة / محمد عمر كوناتي / ماهر الحناشي / محمد أمين بن عمر / كريم العواضي  / إيهاب المساكني / حازم الحاج حسن / ياسين الشيخاوي

البدلاء / داروين جونزاليس / على البريقي / وليد كريدان / محمد فراس بالعربي / مالك بيعاوي / أحمد الرداوي / محمد مثناني 

التشكيل الرسمي للزمالك

2019-04-28T18:56:10Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمود جنش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي / عبدالله جمعة / محمود عبدالعزيز / طارق حامد / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود كهربا / عمر السعيد 

البدلاء / حميد أحداد / أحمد سيد زيزو / عماد السيد / أيمن حفني / بهاء مجدي / محمد إبراهيم / محمد عبدالغني 

2019-04-28T17:19:35Z

حقق النجم الساحلي التونسي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد تحقيق الفوز على الهلال السعودي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، ويأتي الفريق الساحلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 36 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فبعد مرور 18 جولة استطاع النجم الساحلي تحقيق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين فقط.

2019-04-28T17:19:28Z

صعد الفارس الأبيض إلى هذا الدور بعد تغلبه على فريق حسينة أغادير في مجموع المبارتين بنتيجة (0-1)، أما في الدوري فتراجع الفريق إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد في الجولة 26 من الدوري المصري، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 27 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى ثلاث هزائم.

2019-04-28T17:19:13Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الزمالك نظيره النجم الساحلي التونسي، على ملعب “برج العرب" في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية  2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.