التبديل الاخير في صفوف الزمالك
التبديل الثاني في صفوف الزمالك
التبديل الثاني في صفوف الزمالك
ياربااااااااااااااه،،،،، ماذا أهدرت ياالشيخاوي؟
التبديل الأ في صفوف النجم الساحلي
بطاقة صفراء من نصيب حازم الحاج
التبديل الأول في صفوف الزمالك
'63 التبديل الأول 🔄— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٢٨ أبريل ٢٠١٩
نزول أحمد زيزو و خروج إبراهيم حسن 🔼🔽
الزمالك 1 - 0 النجم الساحلي pic.twitter.com/8aBBLPawrq
يياربااااااااااااااه
أوووووووووه،،،، خطيرة للنجم
بداية الشوط الثاني ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٢٨ أبريل ٢٠١٩
الزمالك 1 - 0 النجم الساحلي pic.twitter.com/ZucQ6onbzB
نهاية الشوط الأول ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٢٨ أبريل ٢٠١٩
الزمالك 1 - 0 النجم الساحلي pic.twitter.com/VvLi1dBntd
محمود كهربا يسجل الهدف الاول للزمالك
وصف الهدف36’ الهدف جاء بعد خطأ فادح من ياسين الشيخاوي ليستخلصها من امامهعمر السعيد ويرسلها عرضية لداخل يسار المنطقة إلى كهربا الذي إستلم الكرة وسددها تسديدة قوية تسكن يسار مرمي الحارس مكرم البديري
'36 جووووووووووول! محمود كهربا ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٢٨ أبريل ٢٠١٩
الزمالك 1 - 0 النجم الساحلي pic.twitter.com/C19Hx07Hyc
أووووووه،،، رأسية خطيرة من صدام بن عزيزة
يارباااااه،،،، ماذا أهدرت ياالمساكني؟
بداية المُباراة ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٢٨ أبريل ٢٠١٩
الزمالك - النجم الساحلي pic.twitter.com/i3tfBkGAZT
التشكيل الرمسي للنجم الساحلي التونسي
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
مكرم البديري / وجدي كشريدة / زياد بو غطاس / صدام بن عزيزة / محمد عمر كوناتي / ماهر الحناشي / محمد أمين بن عمر / كريم العواضي / إيهاب المساكني / حازم الحاج حسن / ياسين الشيخاوي
البدلاء / داروين جونزاليس / على البريقي / وليد كريدان / محمد فراس بالعربي / مالك بيعاوي / أحمد الرداوي / محمد مثناني
التشكيل الرسمي للزمالك
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمود جنش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي / عبدالله جمعة / محمود عبدالعزيز / طارق حامد / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود كهربا / عمر السعيد
تشكيل الزمالك لمباراة النجم الساحلي بالكونفدرالية الأفريقية. 📝⚽️ pic.twitter.com/YK2PyeM1EA— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٢٨ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / حميد أحداد / أحمد سيد زيزو / عماد السيد / أيمن حفني / بهاء مجدي / محمد إبراهيم / محمد عبدالغني
حقق النجم الساحلي التونسي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد تحقيق الفوز على الهلال السعودي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، ويأتي الفريق الساحلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 36 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فبعد مرور 18 جولة استطاع النجم الساحلي تحقيق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين فقط.
صعد الفارس الأبيض إلى هذا الدور بعد تغلبه على فريق حسينة أغادير في مجموع المبارتين بنتيجة (0-1)، أما في الدوري فتراجع الفريق إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد في الجولة 26 من الدوري المصري، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 27 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى ثلاث هزائم.