أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يحل الاتحاد السكندري ضيفًا على الزمالك، وذلك في إطار الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري المصري 2019-20.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.