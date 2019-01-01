مدونة حية

الزمالك × الاتحاد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك والاتحاد، وذلك في إطار الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري المصري 2019-20،علي ملعب بتروسبورت

محدث
التعليقات()

2019-09-23T18:07:34Z

5’ جوووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الاول للزمالك عن طريق مصطفي محمد 

2019-09-23T18:05:55Z

4’ تمريرة من فرجاني ساسي لداخل المنطقة فى إتجاه مصطفي السيد لكن خروج موفق من الحارس عماد السيد وامسك الكرة بنجاح

2019-09-23T18:04:48Z

3’ تنفيذ الركنية بعرضية من أحمد سيد زيزو لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس عماد السيد 

2019-09-23T18:04:21Z

2’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق محمد أوناجم لكن تدخا معه الدفاع وابعدها إلى ركنية 

2019-09-23T18:02:24Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي للاتحاد السكندري

2019-09-23T17:25:04Z

يبدأ المدرب طلعت يوسف بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من

عماد السيد / أسامة عزب / محمود رزق / محمد أنور / السيد سالم / خالد الغندور / نور السيد / كريم الديب / إيمانويل أوكوي / محمد ناجي / خالد قمر

البدلاء / أيمن الغباشي / صبري رحيل / هشام محمد / أحمد نبيل مانجا / إسلام جمال / أحمد حجي / محمود الزنفلي

التشكيل الرسمي للزمالك

2019-09-23T17:23:06Z

يبدأ المدرب ميتشو بطريقة (4/4/2) وتضم كلً من

محمد عواد / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي / عبدالله جمعة / محمد أوناجم / محمود عبدالعزيز / فرجاني ساسي / إمام عاشور / مصطفي محمد / خالد بوطيب 

البدلاء / عمر السعيد / شيكابالا / محمد عبدالسلام / محمد أبو جبل / يوسف أوباما / محمد عبدالشافي / أشرف بنشرقي

2019-09-22T21:30:39Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يحل الاتحاد السكندري ضيفًا على الزمالك، وذلك في إطار الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري المصري 2019-20.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.