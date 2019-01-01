بداية المُباراة ⚽️📢— Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 23, 2019
الزمالك - الاتحاد السكندري pic.twitter.com/V8E77K0M9s
التشكيل الرسمي للاتحاد السكندري
يبدأ المدرب طلعت يوسف بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من
عماد السيد / أسامة عزب / محمود رزق / محمد أنور / السيد سالم / خالد الغندور / نور السيد / كريم الديب / إيمانويل أوكوي / محمد ناجي / خالد قمر
البدلاء / أيمن الغباشي / صبري رحيل / هشام محمد / أحمد نبيل مانجا / إسلام جمال / أحمد حجي / محمود الزنفلي
التشكيل الرسمي للزمالك
يبدأ المدرب ميتشو بطريقة (4/4/2) وتضم كلً من
محمد عواد / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي / عبدالله جمعة / محمد أوناجم / محمود عبدالعزيز / فرجاني ساسي / إمام عاشور / مصطفي محمد / خالد بوطيب
تشكيل الزمالك في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز . ⚽📝 pic.twitter.com/0ABzyaU97v— Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 23, 2019
البدلاء / عمر السعيد / شيكابالا / محمد عبدالسلام / محمد أبو جبل / يوسف أوباما / محمد عبدالشافي / أشرف بنشرقي