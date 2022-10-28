مباشرالزمالك والأهلي: مباشر لحظة بلحظة كأس السوبر المصري
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة الزمالك ضد الأهلي في السوبر المصري
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، في اللقاء المرتقب الذي سيُقام بالإمارات على ملعب هزاع بن زايد.
يتواجد الزمالك طرفًا في كأس السوبر بصفته بطل الثنائية في الموسم الماضي بعد أن تُوج بمسابقتي الدوري والكأس تحت قيادة فيريرا، حين أن الأهلي يدخل اللقاء بصفته الوصيف في أخر نسخة مكتملة من مسابقة كأس مصر، ولكنه يبحث عن استعادة رونقة والعودة للتتويج مرة أخرى.
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جوووووووووووووووووووووووووووول هدف أول للاهلي
38' تمريرة خاطئة من وسط الزمالك بإتجاه الدفاع، برونو سافيو يخطف الكرة ويسدد الكرة بشكل رررائع على يسار عواد
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34' تسديدة قوووية من عاشور ولكن الكرة بعيدة عن المرمى
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تبديل اضطراري للزمالك
30' خروج فتوح للإصابة ودخول سيد نيمار
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بطاقة صفراء لعبد القادر بداعي التمثيل
28' تمريرة رائعة من السولية إلى عبد القادر الذي يحاول مراوغة عواد ويسقط، ولكن الحكم يمنحه بطاقة صفراء بداعي التمثيل
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26' تعطل اللعب لسقوط فتوح متألمًا
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25' تسديدة من حمدي فتحي ولكن الكرة تصل سهلة في يد عواد
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أوووووووه الهدف الأول يضيع من الأهلي
23' عبد القادر يتجاوز المثلوثي بشكل ررائع، يراوغ ويلعب عررضية إلى طاهر الذي يسدد الكرة فوق العارضة
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16' فررصة للزمالك، زيزو يتوغل وينطلق بالكرة ويسدد الكرة ولكنها تصل سهلة في يد الشناوي.. وسط غضب من لاعبي الأهلي لأن الزمالك واصل الهجمة برغم سقوط أكرم توفيق بعد التحام مع إمام عاشور
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بطاقة صفراء أولى للأهلي
بعد الوردي لاعب الزمالك.. حمدي فتحي لاعب الأهلي يحصل على بطاقة صفراء بعد أن قام بشد إمام عاشور
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خطيررررة للأهلي
13' ركلة حرة غير مباشرة للأهلي، معلول يلعب الكرة ولكنها تمر بغرابة من أمام محمد عبد المنعم
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فررصة أولى للزمالك
11' ركلة حرة غير مباشرة للزمالك، زيزو يلعب الكرة وتصل إلى حسام عبد المجيد الذي يلمس الكرة برأسه ولكن الشناوي يمسك بها
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7' السولية يقطع الكرة ويتعجل في التسديد، تسديدة قووية ولكنها عالية جدًا عن المرمى
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صافرة البداية
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تشكيل الزمالك ضد الأهلي
قرر فيريرا اختيار العناصر الآتية:
الخطة | 3-4-1-2
محمد عواد
حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي
أحمد فتوح - زكريا الوردي - محمد أشرف روقا - عمر جابر
إمام عاشور
سيف الدين الجزيري - أحمد سيد زيزو
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تشكيل الأهلي ضد الزمالك
سوف يعتمد كولر على العناصر الآتية:
الخطة | 4-2-3-1
محمد الشناوي
علي معلول - محمود متولي - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق
عمرو السولية - حمدي فتحي
برونو سافيو - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر
شادي حسين