التشكيل الرسمي لإنبي
2019-02-17T16:00:31Z
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
عمرو حسام / على فوزي / رامي صبري / أحمد صابر / عمرو الحلواني / محمود توبة / أحمد شكري / محمود غالي / شادراك لوكومبي / عمرو بسام / محمود قاعود
البدلاء / شيزا رمضان / إبراهيم يحي / أبو بكر ديارا / محمد بسيوني / عبدالرحمن عامر / جوسان ياسو / محمود جاد
التشكيل الرسمي للزمالك
2019-02-17T15:58:47Z
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمود جنش / حمدي النقاز / محمود عبدالغني / محمود علاء / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / يوسف أوباما / أحمد سيد زيزو / محمود كهربا / خالد بوطيب
البدلاء / عماد السيد / حميد أحداد / محمد حسن / محمود حمدي / أحمد مدبولي / أيمن حفني / عمر السعيد
2019-02-16T22:28:45Z
إبقوا معنا لمتابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة
2019-02-16T22:28:20Z
يدخل الفارس الأبيض القاء في المركز الأول لجدول ترتيب الدوري برصيد 48، بينما يدخل الفريق البترولي في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.
2019-02-16T22:27:10Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق الزمالك نظيره إنبي، على ملعب “بتروسبورت” في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.