أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق الزمالك نظيره إنبي، على ملعب “بتروسبورت” في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.