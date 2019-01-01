مدونة حية

الرائد × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد الرائد في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين2019.2020

محدث
التعليقات()
Twitter

التشكيل الرسمي للرائد

2019-08-31T15:41:24Z

يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

عز الدين دوخة / محمد الدوسري / ازيكيل بالوميكي / محمد العمري / عبدالله الفهد / أرنولد دجوم / سلطان فرحان / جلال الداودي / محمد فوزير / عبدالله المقرن / محمد السهلي 

البدلاء / أحمد الحربي / محمد ريمان / جهاد الحسين / رائد الغامدي / عبدالله يحيي مجرشي / سلطان السوادي / مهند الشذخي / أحمد يوسف الزين / ماركو بيريز 

التشكيل الرسمي للهلال

2019-08-31T15:31:58Z

يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

عبدالله المعيوف / حسن كادش / عبدالله الحافظ / جانج هيون سوو / ياسر الشهراني / سلمان الفرج / محمد كنو / هتان باهبري / كارلوس إدواردو / عمر خربين / بافيتيمبي جوميس 

البدلاء / محمد الواكد / أمير كردي / محمد جحفلي / سالم الدوسري / محمد الشلهوب / أندري كاريلو / نواف العابد / ناصر عيسي الدوسري / سيباستيان جيوفينكو 

2019-08-30T23:13:42Z

خاض فريق الرائد مباراة ودية واحدة في بعد انتهاء الموسم الماضي كانت أمام فريق هيلموند، وحقق الانتصار بهدف دون رد، واستهل الفريق مشواره هذا الموسم بخسارة من الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، وانتهى اللقاء لصالح العميد بثلاثية مقابل هدف، وسيدخل رائد التحدي هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز وأولى ثلاث نقاط في مشواره في دوري المحترفين.

2019-08-30T23:13:20Z

حقق الزعيم الفوز في أولى مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم برباعية مقابل هدفين على حساب فريق أبها الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين، أما على المتسوى القاري فتعادل الهلال سلبيًَا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام الاتحاد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

2019-08-30T23:13:02Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف الرائد فريق الهلال على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.