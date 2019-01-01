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الداخلية × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الداخلية والزمالك، في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري المصري 2018-19

محدث
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2019-05-12T01:27:36Z

يقدم فريق الداخلية  موسم غير مقنع حتى الآن في الدوري المصري، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 31 مباراة يحنل المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة، مهددًا بالهبط لدوري الدرجة الثانية، فحتى الآن استطاع الفريق أن يحقق الانتصار في 4  مباريات فقط، بينما كان التعادل حاضر في 10 مواجهات، وتلقوا 16 هزيمة.

2019-05-12T01:27:26Z

يدخل الفارس الأبيض المباراة وهو قادم من فوز على وادي دجلة بهدفين لهدف في الجولة الـ 29 المؤجلة من الدوري، ويأتي أبناء ميت عقبة في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، من 28 مباراة فقط، وبفارق أربع نقاط عن الأهلي الذي تصدر الجدول بالفوز على النجوم، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 28 مباراة، استطاع الزمالك أن يحقق الفوز في 19مباراة، وتعادل في ست، وتلقى ثلاث هزائم. 

2019-05-12T01:27:12Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يفتح استاد بتروسبورت أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزمالك والداخلية، في الجولة 32  من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.