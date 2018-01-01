2018-12-29T16:06:17Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2018-12-29T16:05:51Z
4’أول انطلاقة عن طريق إسلام محارب من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة اصطدمت بدفاعات بتروجيت وتحولت إلى رمية جانبية
2018-12-29T16:05:36Z
3’البداية مع لاعبي الأهلي والكرة وتمريرات قائمة في منتصف الميدان
2018-12-29T16:04:55Z
2’الأهلي بالزي الأزرق على اليمين وبتروجيت بالزي الأحمر والأسود على اليسار
انطلاق المباراة الآن
2018-12-29T16:04:32Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
2018-12-29T15:43:25Z
المباراة تقام على أرضية ملعب بتروسبورت، والصافرة للحكم أمين عمر
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
2018-12-29T15:40:13Z
يبدأ المدرب محمد يوسف بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
شريف إكرامي / أحمد فتحي / محمد هاني / أحمد علاء / أيمن أشرف / هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / إسلام محارب / ناصر ماهر / وليد أزارو
📝 تشكيل فريقنا امام الداخلية الليلة. #YallaYaAhly pic.twitter.com/iveLLVFXNl— Al Ahly SC (@AlAhly) ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨
إليكم تشكيل الداخلية لمباراة اليوم
2018-12-29T15:37:44Z
يبدأ المدرب علاء عبد العال بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منمحمد صبحي / محمود شديد قناوي / أحمد صابر / رشاد فاورق / إبراهيم أبو اليزيد / سعيد سيمبوري / إيمانويل كاربوجي / إسلام جابر / حسين رجب / أحمد سعيد أوكا / حسام باولو
2018-12-29T15:33:03Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبً بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث يحل الأهلي ضيفًا على الداخلية على ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة من الدوري المصري، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.