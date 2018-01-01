أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبً بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث يحل الأهلي ضيفًا على الداخلية على ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة من الدوري المصري، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.