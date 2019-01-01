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الحزم × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الحزم والنصر، في إطار منافسات الجولة الـ 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019

محدث
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2019-05-11T04:23:44Z

يقدم فريق الحزم موسم جيد إلى حد ما حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة خلف الاتحاد صحاب المركز العاشر، وكانت آخر مباريات السفير في الدوري أمام الشباب، وخسروا هذا اللقاء بهدفين نظيفين، فحتى الآن خاض الفريق 28 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في تسع وخسر 12 مباراة.

2019-05-11T04:23:34Z

يُقدم العالمي مستوى رائع هذا الموسم منذ بدايته، وستأهل رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بعدما حقق الفوز على فريق الوصل الإماراتي بثلاث أهداف مقابل هدف، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، واستطاع  فرسان نجد أن يحصد 9 نقاط من خمس مباريات، أما في الدوري فيحتل الفريق صدارة الترتيب برصيد 64 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة، فبعد مرور 28 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى 4 هزائم.

2019-05-11T04:23:20Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الحزم الهلال على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة الـ 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.