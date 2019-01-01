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الجونة × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الجونة ضد الأهلي في إطار منافسات الجولة 24 من الدروي المصري الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-02-24T14:08:18Z

11’جوزيف نجويم أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي

2019-02-24T14:05:46Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-24T14:05:03Z

9’خطأ لصالح هشام محمد بعد تدخل من جدو في منتصف الميدان

2019-02-24T14:04:38Z

8’ناصر ماهر إنطلق من الجانب الأيمن سريعًا ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-24T14:04:04Z

7’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد هاني إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الجونة

2019-02-24T14:03:29Z

6’خطأ لصالح ناصر ماهر بعد تدخل من جاتوش بانوم في منتصف الميدان

2019-02-24T14:03:12Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-24T14:02:50Z

3’البداية مع الضيوف وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-02-24T14:01:21Z

2’الجونة بالزي الأبيض على اليسار والأهلي بالزي الأحمر على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-02-24T14:01:01Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-02-24T13:52:02Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

شريف إكرامي / محمد هاني / سعد سمير / أيمن أشرف / علي معلول / هشام محمد / عمرو السولية / ناصر ماهر / حسين الشحات / رمضان صبحي / جونيور أجايي

 

إليكم تشكيل الجونة لمباراة اليوم

2019-02-24T13:49:36Z

يبدأ المدرب حمادة صدقي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمود الغرباوي / محمد نادي / أحمد سعيد أوكا / خالد صبحي / جوزيف نجويم / أحمد الألفي / حااتوش بانوم / سيرجي أكا / إسلام عبد النعيم / أحمد حسن مكي / جدو

2019-02-24T12:57:51Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الدولي جهاد جريشة

2019-02-24T12:57:46Z

أصبح المارد الأحمر قريباً جداً من الزمالك المتصدر بعد فوزه الأخير على الداخلية بثلاثة أهدافٍ لهدف، حيث أصبح رصيده 45 نقطة من 20 مباراة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز الوصيف، أما الفارس الأبيض فرصيده هو 52 نقطة جمعهم من 21 مباراة، ما يعني أن الفارق بين قطبي الكرة المصرية في جدول ترتيب الدوري هو 7 نقاطٍ فقط.

2019-02-24T12:55:14Z

سيدخل الجونة اللقاء بمعنوياتٍ عالية بعد الفوز على الأهرام في الجولة الأخيرة من الدوري المصري بهدفين لهدف، وهذا الانتصار جعل رصيده يصل إلى النقطة 26 في المركز العاشر بفارق الأهداف عن طلائع الجيش، وبعد المستوى الذي قدمه الفريق في اللقاء الأخير ضد رفاق عبد الله السعيد، سيكون عليه أن يكون حذراً وأن يقاتل لاعبوه بضراوة لحصد الثلاث نقاط.

2019-02-24T12:51:57Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين الجونة والأهلي، في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 