يدخل محاربي الصحراء فى المباراة الودية الأولي منذ حصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضي، ويستمر معسكر التدريبي المقام فى الجزائر، ستعداداً لمواجهة زامبيا فى نوفمبر المقبل بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الأفريقية 2021 المقامة فى الكاميرون، وستكون ايضًا المباراة هي الأخيرة للاعب رفيق حليش مدافع موريننسي البرتغالي، بعد قرار إعتزاله اللعب دوليًا.