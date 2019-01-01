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الجزائر × بنين | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الجزائر ضد بنين ضمن وديات المنتخبات، والتي ستقام على ملعب 5 يوليو

محدث
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2019-09-09T19:51:48Z

على الجانب الآخر، يدخل منتخب بنين المباراة الثانية الودية له، بعد أن خاض اللقاء الأول امام منتخب كوت ديفوار واستطاع تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، قد الفريق أداء رائع فى البطولة الأفريقية رغم خروجه من دور الثمانية بعد خسارته أمام السنغال (0/ 1).

2019-09-09T19:51:40Z

يدخل محاربي الصحراء فى المباراة الودية الأولي منذ حصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضي، ويستمر معسكر التدريبي المقام فى الجزائر، ستعداداً لمواجهة زامبيا فى نوفمبر المقبل بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الأفريقية 2021 المقامة فى الكاميرون، وستكون ايضًا المباراة هي الأخيرة للاعب رفيق حليش مدافع موريننسي البرتغالي، بعد قرار إعتزاله اللعب دوليًا.

2019-09-09T19:51:16Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف منتخب الجزائر نظيره بنين، على ملعب 5 يوليو، وذلك في مباراة ودية في إطار استعداداً لبطولاتها القادمة سواء تصفيات أفريقية أوتصفيات كأس العالم 2022.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.