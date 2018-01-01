تشكيل الهلال لمباراة اليوم
2018-12-30T14:56:17Z
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
عبدالله المعيوف / محمد البقعاوي / ألبيرتو بوتيا / أحمد الشراحيلي / حسن كادش / محمد كنو / كارلوس إدواردو / ناصر عيسي / أندري كاريلو / بافيتيمبي جوميس / جيلمين ريفاس
البدلاء / نواف العابد / محمد الواكد / محمد جحفلي / مختار فلاته / فهد عايض الرشيدي / أحمد أشرف
تشكيل التعاون لمباراة اليوم
2018-12-30T14:54:17Z
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
كاسيو دوس انجوس / حمدان الرويلي / ريكاردو ماتشادو / طلال العبسي / إبراهيم الزبيدي / ساندرو مانويل / سيدريك أميسي / ربيع السفياني / جهاد الحسين / هيلدون ألميدا / عبدالفتاح آدم
البدلاء / سعيد الدوسري / حسين شيعان / متعب المفرج / صالح السعيد / نايف موسي / محمد محسن حرزان / إبراهيم العتيبي
2018-12-29T19:49:49Z
يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة من 14 مباراة، بينما يدخل التعاون فى المركز الرابع برصيد 24 نقطة
2018-12-29T19:49:15Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....يحل نادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على التعاون في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.