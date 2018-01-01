أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....يحل نادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على التعاون في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.